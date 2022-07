ESO ändert sein Kampfsystem 4-Mal in 1 Jahr, findet aber nicht den richtigen Weg – Spieler meckern

Alles, was ihr zu The Elder Scrolls Online wissen müsst – in 2 Minuten

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Die Gründe für Pros und Contras sind vielseitig, da jeder Spieler natürlich andere Schwerpunkte setzt. Gerade in einem MMORPG muss man sich leider sehr oft für einen Teilaspekt des Spiels entscheiden, weil der Umfang des Spiels in all seinem Facetten viel Zeit beansprucht.

Die Entwickler begründen die Änderungen damit, dass sie die starke Differenz an ausgehendem Schaden, der maßgeblich von leichten Attacken beeinflusst wird, verringern wollen. Mit der Verlängerung von globalen Abklingzeiten und Verlängerung der Laufzeit von Fähigkeiten mit Schaden über Zeit wollen die Entwickler ein wenig Stress aus Kampfrotationen nehmen. Aber klappt das oder schießen sie damit am Ziel vorbei?

Änderungen am Kampfsystem haben schon immer für reichlich Diskurs in der Community gesorgt. Denn da spalten sich die Meinungen extrem. Seit Update 32 Deadlands gab es mit jedem weiteren Update des Grundspiels hitzige Diskussionen.

Das MMORPG The Elder Scrolls Online bekommt im August das Update 35, das Änderungen am Kampfsystem bringt . Die Community reagiert darauf mit gemischten Gefühlen. Auf MeinMMO erfahrt ihr, welche Standpunkte vertreten sind und wie sie sich verteilen.

