Das MMORPG Final Fantasy XIV soll eine sehr, sehr nette Community haben – Stimmt das wirklich?

Die Community von Final Fantasy XIV gilt als eine der freundlichsten und nettesten unter MMORPG-Communitys. Der Party-Chat ist nicht toxisch, den Neulingen wird immer geholfen und die Spieler sind allgemein super. Stimmt das?

Beleidigungen und toxisches Verhalten gehört in vielen Online-Spielen zum Alltag. Wenn ein Match oder ein Dungeon mies laufen, erhitzen die Gemüter oft schneller als eine CPU ohne Wärmeleitpaste und es regnet Schimpfwörter.

Nicht aber in FFXIV. In den Foren und auf Social Media der MMORPG-Bubble liest man oft, dass die Community von FFXIV als eine der freundlichsten überhaupt gilt. Sie wird dafür gepriesen, dass der Chat nicht toxisch ist und neuen Spielern immer geholfen wird.

Die Community selbst betont auch gerne immer wieder, dass sie neue Spieler willkommen heißen und Toxizität im Gruppen-Content nicht geduldet wird. Und tatsächlich fällt die durchschnittliche Erfahrung der Neulinge in dem MMORPG positiver aus, als in den meisten anderen Online-Games.

Aber da die Welt ein komplizierter Ort ist und Menschen komplizierte Wesen sind, ist das nur eine Seite der Medaille.

Positive Erfahrung für Neulinge – Zumindest im Vergleich

Generell könnt ihr den Erzählungen über die Freundlichkeit der FFXIV-Spieler online ruhig Glauben schenken. Wenn ihr in das MMORPG einsteigt und zum ersten Mal Gruppen-Content macht, stehen die Chancen gut, dass euch in den Dungeons auf Nachfrage ohne großes Trara kurz die Kämpfe erklärt werden.

Nach Wipes gibt es auch auf höheren Leveln keine Beleidigungen und nur seltenen Rage-Quits. In den allermeisten Fällen fragt jemand kurz, wo das Problem ist, und man probiert’s einfach noch mal.

Im Neulings-Chat werden die Fragen der neuen Spieler konstruktiv (wenn auch nicht immer ganz richtig) beantwortet und niemand muss sich rechtfertigen oder anhören, dass er oder sie ein Noob ist. Hin und wieder schließen sich die erfahrenen Spieler den Neulingen an und helfen ihnen, den Content zu meistern.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich mich in den 900 Tagen Spielzeit in FFXIV nicht daran erinnern kann, jemals im FFXIV-Chat beleidigt worden zu sein. Das Höchste der Gefühle waren passiv-aggressive Bemerkungen oder Seitenhiebe und solche Fälle kann ich an einer Hand abzählen.

Auf reddit und Social Media finden sich zahlreiche Kommentare, die spezifisch die Freundlichkeit der FFXIV-Spieler loben.

Auch bei Selbstexperimenten, bei denen ich auf einem Test-Account einen komplett frischen Charakter gespielt habe, waren fast alle Gruppen völlig ok. Wenn ich zum Beispiel als Neuling-Heiler gebeten habe, nicht zu viele Gegner zu aggron, wurde dem meistens nachgegangen (wenn auch manchmal mürrisch).

Der Gruppen-Content läuft also um einiges ziviler ab, als in Spielen wie etwa Lost Ark oder League of Legends, in denen der Chat für seine Beleidigungen und zügellose Toxizität berüchtigt ist.

Gameplay sorgt für bessere Atmosphäre

Das Fehlen ständiger Hasstiraden in FFXIV liegt nicht daran, dass das MMORPG einfach nur sehr nette Leute anzieht. Die Entwickler tragen ihren Teil dazu bei und verstärken diese Offenheit gegenüber neuen Spielern mit entsprechenden Gameplay-Mechaniken:

In Dungeons gibt es EXP- und Token-Boni, wenn ein Spieler in der Gruppe ist, der den Inhalt zum ersten Mal macht.

Man kann Spieler, die besonders gut waren, am Ende des Dungeons zum MVP wählen (wenn sie vorher nicht abhauen). Wenn man bestimmte Mengen solcher Empfehlungen gesammelt hat, gibt es zur Belohnung Mounts und Titel.

Das Mentoren-System ermöglicht es erfahrenen Spielern, Neulingen im speziell dafür vorgesehenen Chat Fragen zu beantworten und ihnen zu helfen.

Durch den besonderen Zufallsinhalt Mentor-Roulette kann man außerdem schicken Belohnungen erhalten.

Zudem ist FFXIV so gestaltet, dass das Risiko und die Strafe bei einem Versagen in 95 % des Contents nicht sehr hoch ausfallen. So kann man nach dem Tod in einem Raid problemlos wiederbelebt werden und weiter machen. Als „Strafe“ gibt es einen kurzzeitigen Malus auf die Statuswerte.

Man verliert keine wertvollen Ressourcen, die man vorher farmen musste, sondern höchstens etwas Zeit. Selbst Essen und Tränke, die man für epische Raids nutzt, kann man für etwas Kleingil am Marktbrett kaufen. Über den Verlust wird kaum jemand eine Träne vergießen.

Auf der anderen Seite ist da aber auch die gnadenlose Chat-Moderation. Belästigungen und Beleidigungen werden mit temporären Sperren bestraft, die bei wiederholten Vergehen zu Permabans werden.

Wenn man Geschichten aus der Community Glauben schenkt, schießt SE an der Stelle sogar hin und wieder über das Ziel hinaus und bestraft im Eifer des Gefechts auch Leute, die zum Beispiel nur Witze unter Freunden gemacht haben. Selbst habe ich es noch nicht erlebt.

Menschen sind Menschen

Nun klingt es so, dass in FFXIV immer absolute Harmonie herrscht und die Spieler zusammen den ganzen Tag lang gemeinsam Hundewelpen streicheln. Das ist natürlich Unsinn.

Auch wenn die Community sich gerne auf die Fahne schreibt, wie freundlich und hilfsbereit sie ist, besteht sie am Ende auch nur aus Menschen – und Menschen können bekanntlich sehr sehr unangenehm werden.

Gerade in Fällen von Shitstorms verhalten sich FFXIV-Spieler nicht viel anders als der Rest der Gaming-Community.

Auch hier werden Leute angegriffen, wenn sie nicht die innerhalb der Community beliebten Meinungen vertreten (Zum Beispiel, dass die Story von FFXIV die absolute Offenbarung ist).

Man versucht unbeliebte Persönlichkeiten aus dem Spiel rauszuekeln, was zum Beispiel der WoW-Streamer Asmongold zu spüren bekam.

Angriffe auf die Entwickler gibt es ebenfalls, sodass der Chef des MMORPGs, Naoki Yoshida, die Spieler bereits drum bat, auf ihren Umgangston beim Feedback zu achten.

Spieler anderer MMORPGs werden gerne mal verspottet und man schaut auf sie hinab.

Man schmeißt sich „Learn zu play“ und „You don’t pay my sub“ auch in FFXIV an den Kopf.

FFXIV-Spieler verteidigen ihr eigenes MMORPG bis aufs Blut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Auch der beliebte YouTuber JoCat, der ein großer FFXIV-Fan ist, betont, dass die Community nicht ohne ihre Schattenseiten ist.

Also im Grunde gibt es in dem Spiel alles, was man auch bei anderen Gaming-Communitys findet.

Meistens finden die Auseinandersetzungen nicht direkt im Spiel statt, was eine Folge der strengen Bannpolitik ist, sondern passieren „hinter den Kulissen“ auf Social Media und in Discords.

Während ich direkte Streitigkeiten mit wildfremden Leuten im Chat so gut wie nie sehe, bekomme ich es immer wieder mit, wie es im Hintergrund in privaten Chats außerhalb von FFXIV zu Zoff und Drama kommt. Teilweise im wöchentlichen Rhythmus.

Das passiert übrigens sowohl in dem casual Teil der Community, der normalerweise eigentlich als entspannter gilt, als auch unter den Raidern. Die beiden Seiten stehen sich in nichts nach.

Immer mit einer Prise Salz genießen

Die Lobeshymnen, die man immer wieder über die Freundlichkeit und Nettigkeit der FFXIV-Community liest, sind daher immer mit Vorsicht zu genießen.

Es stimmt, dass neue Spieler in dem MMORPG eine viel angenehmere Erfahrung ohne krasse Beleidigungen und Bashing machen werden. FFXIV-Spieler veranstalten auch oft fantastische Community-Events und Projekte wie das 1.000-Stimmen-Lied für den Komponisten Soken oder die ArtBash-Kunstparty.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das Cover ist ein gemeinsames Projekt für den Komponisten Masayoshi Soken, der den Kampf gegen Krebs gewonnen hat.

Aber wenn man das Spiel über einen längeren Zeitraum spielt, wird man unweigerlich auch die negativen Aspekte der FFXIV-Community kennenlernen. Und lasst euch nicht einreden, dass es „die bösen WoWler“ sind, die „im vergangenen Jahr rübergewandet sind“. Die oben genannten Probleme gab es schon immer.

Wichtig ist, dass man sich von den positiven Äußerungen zur FFXIV-Community nicht zu sehr beeinflussen lässt und dann ein böses Erwachen erlebt. Im Endeffekt läuft es, wie überall sonst auch, immer darauf hinaus, an welche Leute man beim Spielen gerät.

Was waren eure Erfahrungen mit der FFXIV-Community? Habt ihr schon mal Toxizität erfahren oder war bis jetzt alles tutti? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare.

Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Juli 2022