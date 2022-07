Gilde in Final Fantasy XIV ist bekannt für erotisches Rollenspiel – Wirbt mit großen Reklametafeln für neues Event

Die Gilde Rain Nightclub betreibt in Final Fantasy XIV einen Nachtclub, in dem erotisches Rollenspiel (kurz ERP) betrieben wird. Am 9. Juli veranstaltet die Gilde ein Event mit dem Namen „Summer Bash“. Dafür wurden sogar riesige Reklametafeln in Kalifornien und Texas gemietet, um auf dieses Event aufmerksam zu machen. Doch die Aktion ging nach hinten los.

Was ist das für ein Event? Bei diesem Event treffen sich die Spieler an einem Strand auf dem Server Balmung und zelebrieren das Reisen zwischen den Datenzentren, das nun seit Kurzem möglich ist. Das Event selbst dreht sich also nicht um ERP und soll sogar familienfreundlich sein.

Trotzdem stößt die Werbung in der realen Welt auf viel Unverständnis, auch wenn die Tafeln von einigen Spielern aufgrund des Designs sehr gelobt werden. Andere finden jedoch gleich mehrere Dinge, die sie an der Aktion als problematisch wahrnehmen.

Das Bild einer zweiten Reklametafel, neben der im Titelbild.

Reklametafeln könnten gegen die Rechte von Square Enix verstoßen

Woran stören sich die Spieler? Im reddit, auf Twitter und im Discord der Gilde werden vor allem vier Dinge kritisiert:

Die Reklametafeln zeigen die offiziellen Logos von Final Fantasy und Square Enix. Das könnte aus der Sicht einiger schon gegen die Rechte des Entwicklers verstoßen, immerhin werde hier ein direkter Bezug zwischen der Werbung des Events und dem Spiel hergestellt.

Erschwerend kommt hinzu, dass wohl Mods genutzt wurden, um die Posen für die Charaktere zu erzeugen. Diese Mods seien jedoch in Final Fantasy XIV verboten.

Zudem werden die Logos von Discord, Twitch und sogar drei Twitch-Kanäle beworben, die aber teilweise gar nichts von der Aktion gewusst haben sollen.

Einige Spieler befürchten außerdem, dass das Event am Strand in erotisches Rollenspiel ausarten könnte, immerhin sei die Gilde genau dafür bekannt.

Der Nutzer Aoi fasst die Situation auf Twitter so zusammen: Der Veranstalter hat anscheinend tausende Euro für Werbung gezahlt, um dann in FFXIV gebannt und möglicherweise sogar verklagt zu werden:

Aoi befürchtet sogar, dass diese Aktion einen weitreichenden Schaden für die gesamte RP-Community haben könnte. Square Enix könnte auf Basis der Reklametafeln auf die Idee kommen, Clubs, Modding für Screenshots und ERP zu verbieten. Andere Spieler merken jedoch an, dass er mit dieser Sorge vielleicht ein wenig zu weit ginge.

Was sagen die Veranstalter? Auf Twitter meldete sich DJ Potate zu Wort, einer der Twitch-Streamer des Events. Er sagt, dass er nicht über die Reklametafeln informiert worden wäre und brachte mit seinem Tweet überhaupt erst die Bilder ins Internet.

Die Tweets hat er jedoch inzwischen gelöscht.

Auch Lily, ein ehemaliges Mitglied von Rain Nighclub, betont, dass die Mitglieder der Gilde nicht in die Aktion eingeweiht wurden (via Twitter).

Was sagt Square Enix? Bisher gibt es noch kein Statement der Entwickler. Unklar ist auch, ob das Event nach den Reklametafeln überhaupt noch stattfindet.

Was sagt ihr zu den Reklametafeln? Findet ihr die Idee gut und nur die Ausführung misslungen oder haltet ihr von Werbung im echten Leben für Ingame-Events nicht viel? Schreibt es gerne in die Kommentare.

