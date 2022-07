Housing ist im MMORPG Final Fantasy XIV bei vielen Spielern beliebt, ein Haus ist jedoch schwer zu bekommen. Für Patch 6.2 kündigen die Entwickler an, dass jeder Spieler eine eigene Insel erhält. Sie erinnert an Animal Crossing.

In ihrem Live Letter auf Twitch überraschten Square Enix mit einer Housing-Ankündigung. Es handelt sich um Solo-Content, bei dem ihr eure eigene Insel betreibt, wie in Animal Crossing. Kümmert euch um Tiere, errichtet Gebäude, sammelt Materialien und bastelt daraus neue Items.

„Du kriegst eine Insel, du kriegst eine Insel, wir alle kriegen eine Insel!“, twittern sie kurz nach dem Stream.

Kein Haus, sondern eine ganze Insel

Ihr könnt eure Insel nach eurem Belieben gestalten und einrichten. Items dafür erhaltet ihr, indem ihr sie kauft, crafted oder findet. Der Rest funktioniert ähnlich wie bei regulären Häusern: Färben, platzieren, dekorieren.

Auch die Ernte ist ein großer Aspekt des neuen Housing-Systems. Baut Pflanzen an, erntet und verkauft sie. Wer seine Insel gründlich erkundet, kann Samen von seltenen Pflanzen finden und mit dem Anbau eine Menge Geld verdienen.

Besonders ist, dass Gegenstände von Inseln mit einer gesonderten Währung verkauft werden. Mit der Währung könnt ihr wiederum Items für eure Insel kaufen.

Generelle Infos zu dem berühmten MMORPG im Video:

Und die Häuser? Mit dem Hauskauf hatten viele Spieler in letzter Zeit ihre Schwierigkeiten. Problematisch war, dass die meisten Häuser nur für freie Gesellschaften, also Gilden, verfügbar sind und sich Einzelpersonen um die übrigen Grundstücke stritten. Wer ein Haus wollte, musste sich darauf bewerben und hatte über 200 Mitbewerber. Entschieden wurde zufällig.

Abzuwarten ist, ob es bald weniger Mitbewerber auf ein Haus gibt, weil alle mit ihrer Insel beschäftigt sind. Wer dann immer noch ein Haus erwerben möchte, hat vermutlich bessere Chancen als aktuell.

Wann kommt das Update? Square Enix planen, die Inseln gegen Ende August 2022 mit Patch 6.2 ins Spiel zu bringen, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Zuerst kommt Patch 6.18, der euch Anfang Juli neue Server bringt, auf die ihr gratis umziehen könnt.

Was denkt ihr über die eigenen Inseln in FFXIV? Freut ihr euch darauf, wollt ihr lieber ein Haus, oder habt ihr gar kein Interesse am Housing? Welche Aspekte der Ankündigungen begeistern euch am meisten? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

