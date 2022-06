Spieler von Final Fantasy XIV entwickeln eine ungesunde Leidenschaft für „Mami“

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Dieser Content ist außerdem neu: Die Wunschlieferungen an Ameliance sind nur ein Teil des Updates (via offizielle Seite ), der mehrere Quest-Reihen enthält:

Entsprechend ließ so mancher NPCs schnell fast alle Hüllen fallen, weil die Spieler es so wünschten:

Das steckt dahinter: Der Knackpunkt an den Lieferung-NPCs ist aber, dass man ihnen in der Vergangenheit die Kleidung wechseln konnte, sobald man maximalen Ruf erreicht hat (zumindest einigen). Die Auswahl der Klamotten für die NPCs war größtenteils unbeschränkt.

Während ihr Mann seine Kinder enteignet, heißt sie die Zwillinge und den Spielercharakter in ihrem Haus willkommen und hat sie in der Vergangenheit sogar immer finanziell unterstützt. Entsprechend waren viele Spieler sehr erfreut, dass sie nun als NPC für Wunschlieferungen bereitsteht.

Zusammen mit den Zwillingen haben die Spieler zahllose Abenteuer erlebt und Gefahren gemeistert. Da in Endwalker die Hauptbedrohung der Story vorerst beseitigt wurde, geht es in dem Spiel nun etwas ruhiger zu und Ameliance hat beschlossen, ein kleines Projekt auf die Beine zu stellen.

In Final Fantasy XIV erschien am 7. Juni ein neuer Content-Patch, der eine Reihe neuer Quests brachte. Doch der Fokus vieler Spieler lag auf einem ganz bestimmten NPC, den sie bald wohl ausziehen dürfen.

