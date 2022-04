Final Fantasy XIV verändert das Housing und enttäuscht Spieler – „Da platzt mein Traum vom eigenen Haus“

In den Augen der Spieler ist das Ungleichgewicht hier durch die ungleiche Verteilung viel zu hoch. Außerdem erzählen sie von Orten wie Spriggan, in denen große Teile der Bezirke von nur einer Person mit Fake-Accounts kontrolliert wird.

Bleiben also noch 6 Bezirke, die für die übrigen, privaten Käufer zur Verfügung stehen. Somit ist ein Großteil der neuen, freien Slots den freien Unternehmen vorbehalten. Letztlich bleiben so nur 360 Slots pro Server übrig.

Was ist das Problem? Im neuen Wohnviertel von FFXIV werden 24 Bezirke freigeschaltet. In den ersten 18 davon können nur freie Unternehmen an eigene Häuser kommen.

Insert

You are going to send email to