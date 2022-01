Häuser sind in Final Fantasy XIV ein heiß begehrtes und seltenes Gut. Das nutzen Real-Money-Trader für sich, indem sie die Häuser auf verschiedenen Servern aufkaufen und dann für richtiges Geld an Spieler verscherbeln. Dabei werden pro Haus bis zu 900 $ verlangt.

Das ist die Housing-Situation: Private und Gilden-Häuser sind in FFXIV ein Luxusgut, an das viele nur sehr schwer herankommen können. Die Stückzahl der Grundstücke, auf denen man bauen kann, ist pro Server begrenzt und bei Weitem nicht für alle Spieler verfügbar.

Zwar erhöht das FFXIV-Team immer wieder die Menge durch neue Gebiete, aber es reicht trotzdem noch lange nicht für alle Spieler eines Servers. Auch besteht das Problem, dass auf manchen Servern ganze Gebiete von einer Gilde oder sogar einer einzigen Person festgehalten werden, weil sie schnell genug waren, die Häuser dort vor allen anderen aufzukaufen.

Entsprechend hoch ist der Wert eines solchen Grundstücks und es kam in der Vergangenheit häufig vor, dass Spieler einzelne Häuser aufkauften, um sie dann für höhere Preise weiterzuverkaufen. Die Werbung für den Wiederverkauf von Grundstücken ist in den öffentlichen Chats von FFXIV verboten, weswegen die Verkäufer sich ihre Kunden auf anderen Plattformen suchen.

Dabei verlangen sie für die Grundstücke nicht nur die Ingame-Währung Gil, sondern auch richtiges Geld, und ihre Preise sind saftig.

Grundstücke für bis zu 900 $

Das wird verkauft: Der Verkauf von Gold, Accounts oder Boosting-Services für echtes Geld in MMORPGs ist keine Neuheit, in FFXIV kommt aber auch der Verkauf von Häusern hinzu. Und ähnlich wie bei Gold-Sellern hat sich hier eine kleine Industrie gebildet.

Real Money Trading, also Verkauf von Igame-Items für echtes Geld, ist in FFXIV wie auch in den meisten anderen MMOs verboten und wird mit Account-Sperren bestraft. Das Risiko ist den Verkäufern allerdings wert. In den Trading-Foren finden sich daher dutzende an Häusern, die für echtes Geld angeboten werden.

Die Grundstücke und Häuser werden dabei für Summen zwischen 100 $ für ein kleines Haus und bis 900 $ für große Anwesen verkauft. Das ist ein höherer Preis, als der, der aktuell für PS5-Konsolen auf eBay verlangt wird. Die meisten Angebote dort schwanken aktuell zwischen 600 $ und 800 $.

Das Prozedere ist dabei simpel: der Verkäufer wird über das RMT-Forum kontaktiert, liefert den Beweis, dass er das Haus tatsächlich besitzt und erhält das Geld. Der Käufer wird daraufhin in die Freie Gesellschaft des Verkäufers eingeladen und zum Besitzer ernannt.

Wenn man den Einträgen in den Foren glaubt, werden die Grundstücke dort zu dutzenden verkauft. Die Käufer melden sich in den Threads mit Bewertungen und Aussagen zu dem gelieferten Service. Es gäbe sogar eine Rückgabegarantie fürs Geld im Fall einer Sperre des Käufers.

Verkauft werden aber nicht nur Häuser, sondern auch “Sniping-Services”. Das heißt, dass zahlungswillige Spieler sich jemanden anheuern können, der für sie vor dem gewünschten Haus steht und darauf wartet, dass er zum Verkauf freigegeben wird.

Die Freigabe für den Verkauf von unbesetzten Grundstücken passiert zufällig innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens und kann nicht vorhergesagt werden, weswegen Spieler oft tagelang vor ihren Wunschgrundstücken campen müssen. Da es sich nicht jeder erlauben kann, 24/7 auf ein Grundstück zu achten, bieten diese “Sniper” ihre Services gegen Zahlung an.

Housing ist für viele Spieler “das wahre Endgame” von FFXIV. Bei der Innenaustattung und Möbel werden manchmal keine Mühe und Kosten gescheut.

Das wurde geändert: Im Laufe der Zeit hat das FFXIV-Team immer mehr Einschränkungen implementiert, um die Housing-Situation zu verbessern. So ist der Besitz von mehreren privaten Häusern pro Account seit einigen Jahren nicht mehr gestattet und nach der Freigabe eines Grundstücks dauert es eine unbestimmte Zeit, bis er käuflich wird, um Camper zu verhindern. Mit Endwalker kam ein weiteres Hindernis, das den Verkauf von Häusern weiter erschwert.

Ab dem Release von Endwalker sind Umzüge in freie Häuser nicht mehr möglich. Das heißt, Spieler, die ein kleines Haus besitzen und in ein größeres umziehen wollen, müssen darauf warten, dass das neue Haus für alle freigegeben wird.

Früher konnten Hausbesitzer uneingeschränkt in andere freie Häuser einziehen, unabhängig davon, ob sie schon zum Verkauf standen oder nicht. Ein RMT konnte daher ein Haus für seinen Kunden freigeben, der es dann sofort beziehen konnte. Das ist nun nicht mehr möglich.

Es gibt aber weiterhin Schlupflöcher, die von den RMTs ausgenutzt werden, um Häuser für viel Geld zu verkaufen. Laut den Foren-Kommentaren wurden seit dem Release von Endwalker trotz der neuen Regeln bereits mehrere Grundstücke verkauft.

Kommt da noch eine Lösung?

Das wird außerdem geändert: Mit dem Patch 6.1 wird das neue Housing-Gebiet Imperium in Ishgard in FFXIV verfügbar. Spieler haben vorher monatelang daran gearbeitet, es gemeinsam aufzubauen. Mit dem Gebiet kommen aber auch neue Regeln für den Kauf der Grundstücke.

Einerseits werden die Grundstücke von Ishgard nicht mehr direkt gekauft, sondern zufällig durch eine Lotterie verlost. Andererseits wird es nicht mehr möglich sein, völlig neuen Mitglieder der Freien Gesellschaften den höchsten Rang zu verleihen. Dadurch sollte die aktuelle Praxis der Häuserverkäufe zumindest erschwert werden.

Diese Maßnahmen scheinen auch den RMTs in den Foren Sorgen zu bereiten. In vielen Posts warnen die Verkäufer davor, dass der Patch 6.1 den Grundstückhandel um einiges erschweren wird. Sie raten daher zur Eile, um ihre bereits aufgekauften Häuser loswerden zu können.

Es kommt aber noch ein weiteres Feature, das das Housing-Problem entweder ganz lösen oder zumindest verbessern könnte.

Auf das Housing-Gebiet in Ishgard warten viele Spieler seit dem Release des Addons Heavensward.

Das wissen wir über das Inselparadies: Das neue Feature wurde für den Release des Addons Endwalker angekündigt, später aber verschoben. Aktuell gibt es noch kein genaues Release-Datum, aber es soll noch während der 6.x-Patches von Endwalker erscheinen.

Spieler werden sich dort um Tiere kümmern und Pflanzen anbauen können. Laut Yoshida ist es ein “weißes Blatt”, das die Spieler nach ihren Wünschen gestalten können. Dazu gehören zum Beispiel auch Gebäude, die laut Yoshida, auf der Insel platziert werden können. Die Insel wird auch im Laufe der Zeit vergrößert und mit mehr Content ausgebaut.

Und während es noch nicht ganz klar ist, wie ähnlich die Features des Inselparadieses dem eigentlichen Housing von FFXIV sein werden, klingt es nach einer Art privates Housing, das für alle Spieler verfügbar sein wird.

Abhängig davon, wie viel das Paradies den Spielern tatsächlich bieten wird, könnte es eine Lösung des Housing-Problems in FFXIV sein.

Final Fantasy XIV Endwalker gibt euch eine eigene Insel wie in Animal Crossing