10 großartigen Story-Momente in FFXIV, die das MMORPG so einzigartig machen – Teil 2

Final Fantasy XIV ist für seine langjährige Story bekannt, die mit jedem Addon fortgesetzt wird. Hier ist der zweite Teil der absoluten Highlights, die die MeinMMO-Autorin Irina Moritz nach vielen schlaflosen Nächten zusammengetragen hat.

Die Geschichte von FFXIV hat sich über 10 Jahre hinweg gezogen, zählt etwa 1.000 einzelne Quests, Hunderte von Spielstunden und zahllose Cutscenes. Stellenweise kann sie echt zäh sein und an Spannung verlieren, doch ihre Höhepunkte ließen so manchen FFXIV-Spieler oder Spielerin und sogar den Chef selbst in Tränen und emotional völlig erschöpft zurück.

Hier ist der zweite Artikel, der die Addons Stormblood, Shadowbringers und Endwalker behandelt. Den ersten Teil findet ihr hier:

Schreibt in den Kommentaren gerne, welche eure Lieblingsmomente waren, die so richtig gesessen haben.

Achtung: Dieser Artikel enthält natürlich schwere Spoiler zu der kompletten Story von FFXIV. Wenn ihr also noch Interesse daran habt, dann solltet ihr mit dem Lesen definitiv noch warten.

Stormblood: Tsukuyomi

Um Rache an ihren Peinigern zu nehmen, wurde Yotsuyu zu einem Primae.

Nach mehreren Jahren der fortlaufenden Story von FFXIV ließ sich ein Trend erkennen: Die Entwickler bauten in jedem Addon bei den Spielern eine bestimmte Vorstellung von der Wirklichkeit auf und zerstörten sie daraufhin direkt.

Die Guten wurden zu den Bösen, die Trennlinien zwischen richtig und falsch waren nicht mehr so klar, wie es vorher schien. Diesen Trend setzten die Post-Addon-Updates von Stormblood auch fort und warfen diverse moralische Fragen auf, die sich vor allem um Kriegsverbrechen drehten.

Der Höhepunkt davon war aber das Schicksal der Vizeregentin Yotsuyu. Zusammen mit Gosetsu überlebte sie den Einsturz der Burg von Doma, verlor aber ihr Gedächtnis und wurde zu einem unschuldigen Mädchen.

Auch wenn das Ende von Yotsuyu tragisch ist, bekommt sie dennoch ihre Rache.

Im Verlauf der Story erfährt man, dass sie als Kind und später als junge Frau von ihrer Familie und Fremden missbraucht wurde. Durch die Konfrontation mit ihrem hinterhältigen Bruder Asahi und ihren Eltern, kehren ihre Erinnerungen zu ihr zurück und sie bereut es, dass sie in ihrem Leben keinen guten Menschen begegnet war.

Sie akzeptiert, dass sie „ein Monster“ ist und wird zu dem Primae Tsukuyomi. Die Story um Tsukuyomi ist eine, über die man eigentlich den ganzen Tag reden könnte, weil darin so vieles richtig gemacht wurde.

Am meisten hat mich aber beeindruckt, wie man mit der Verbrecherin Yotsuyu am Ende sogar Mitleid haben konnte, weil ihre Familie ein richtig mieses Pack war. Ebenfalls wichtig und richtig war es, dass die Devs nicht versucht haben, Yotsuyus Verbrechen zu entschuldigen, ihr aber dennoch ein zufriedenstellendes Ende ohne Happy End schenkten.

Tsukuyomi hat übrigens bei unserer User-Abstimmung den ersten Platz der beliebtesten Primae in FFXIV abgeräumt.

Final Fantasy XIV: Die beliebtesten Primae im Ranking

Shadowbringers: Tesleen

Nachdem ihre Mutter schon von den Südenvertilgern verdorben wurde, wird nun auch Tesleen von ihnen erwischt.

Es war wirklich nicht einfach, sich für nur zwei Highlights in einem Addon wie Shadowbringers zu entscheiden. Die Story ist vollgestopft mit richtig gut gemachten Momenten, bei denen es mir immer wieder die Sprache verschlug.

Die Verwandlung von Tesleen war aber die ersten und hinterließ mit den größten Eindruck. Zwar wusste man schon vorher, dass die Welt bedroht wird und die Sündenvertilger böse sind und Blah-blah-blah. Aber es war dieser Moment, an dem klar wurde, wie furchtbar die Situation auf der ersten Splitterwelt ist.

Dabei ist Tesleen eigentlich kein großer NPC. Die junge Frau kümmert sich liebevoll um die Verstoßenen, deren Körper vom Licht verdorben wurde, bis sie selbst von einem Sündenvertilger erwischt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Um einen kleinen Jungen zu schützen, greift Tesleen einen Sündenvertilger an und wird von dessen Schwert durchbohrt. Das verdirbt ihren Körper und ja ... Die Verwandlung gehört zu wenigen „Body-Horror“-Momenten in FFXIV und ist sowohl visuell als auch auditiv echt verstörend.

Die gesamte Inszenierung von der Verwandlung ist erstklassig gemacht und ich kriege heute noch beim Zuschauen Gänsehaut. Es ist ein Vorgeschmack darauf, was den Spieler in dieser Welt erwartet und der Vorgeschmack kann sich richtig sehen lassen.

Die Tatsache, dass man Tesleen kurze Zeit später als Boss in einem Dungeon erscheint und man sie von ihrem Leid erlösen kann, ist nur dann ein schwacher Trost.

Shadowbringers: Das Ending

Ardbert ist zwar schon seit über 100 Jahren tot, spielt aber dennoch eine Schlüsselrolle in Shadowbringers.

Es ist extrem wichtig für eine Geschichte, die in ihrem Verlauf viel Spannung aufbaut, zum Schluss auch ein zufriedenstellendes Ende zu liefern. Genau das hatte mir beim Spielen von Shadowbringers Sorgen bereitet. Die Devs hatten es geschafft, so extrem viel Spannung aufzubauen, dass ich Angst hatte, enttäuscht zu werden.

Denn die Situation auf der ersten Splitterwelt erscheint gegen Ende von Shadowbringers völlig hoffnungslos. Das Licht ist wieder außer Kontrolle und droht den eigenen Charakter zu überwältigen. Nachdem man gesehen hat, was aus Tesleen bei ihrer Verwandlung wurde, will man sich nicht vorstellen, was passieren wird, wenn der Krieger des Lichts zum Sündenvertilger wird.

Dennoch stellt man sich im finalen Kampf gegen Emet-Selch, auch wenn die Chancen praktisch bei 0 liegen. Die befreundeten Charaktere werden einer nach dem anderen ausgeschaltet, der eigene Charakter verliert die Kontrolle.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Für Mobile-User ab 13:30 Minuten.

Der Moment, in dem die Gitarre in dem Video ansetzt und das Theme von Shadowbringers startet, hat mich aus meinem Sessel gehauen. Im letzten Moment kommt der Geist von Ardbert, der einst ein Feind war, und rettet nicht nur den Spielercharakter, sondern wendet die ganze Situation um 180°.

Das Licht wird bezwungen und der Charakter ist wieder bereit zum Kampf. Das Sahnehäubchen in dieser Cutscene war aber der kurze Augenblick, in dem Emet-Selch die ursprüngliche Form des Spielercharakters als „Azem“ sieht.

Begleitet von erstklassiger Musik von Masayoshi Soken, ist das einer der absolut coolsten Momente in der FFXIV-Story, an den ich mich immer erinnern werde.

Endwalker: Der Leidensweg von Venat

Venat spaltet die Welt und wird zu Hydaelyn.

Den meisten Spielern wird die Göttin Hydaelyn, unsere Schutzpatronin, spätestens ab Shadowbringers gelinde gesagt „mega sus“ vorkommen. Sie soll das Gute in der Welt repräsentieren, doch ihr Licht sorgt auf der ersten Splitterwelt für unglaubliches Leid.

Entsprechend war auch ich eher zurückhaltend, als ich ihr zum ersten Mal in Endwalker begegnete. Vielleicht ist sie ja gar nicht gut. Vielleicht hat sie uns die ganze Zeit nur manipuliert. Doch selbst, nachdem diese Zweifel zerstreut wurden, behandelt FFXIV Venat nicht als rein positiven Charakter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nachdem man in Endwalker herausgefunden hat, was das Ende der Welt ausgelöst hat, beschließt Venat es vor allen geheim zuhalten. Sie spaltet die Welt und den Primae Zodiark, der das Ende aufhalten konnte, in 14 Splitter.

Ihre letzten Momente als „Venat“ sind mit dem ikonischen Song Answers unterlegt und zeigen, die Verzweiflung, die sie zu der Tat getrieben hat. Und das Spiel schreckt auch nicht davor, zu zeigen, was die Folgen davon waren. Sie verdammte die Menschheit damit zu einer Ewigkeit von Leiden und begleitete sie auf diesem Weg.

Der gesamte Abschnitt in Elpis war einfach toll gemacht. Das Wiedersehen mit Emet-Selch, die unschuldige Freundschaft mit Meteion und natürlich die Sticheleien von Hythlodeus haben ganz Elpis zu einem Highlight gemacht. Der Leidensweg von Venat hat dem ganzen eine Krone aufgesetzt.

Endwalker: Das Ende

Der Bürde, eine jahrelange Geschichte zu einem würdigen Abschluss zu bringen, haben schon so manche Serien-Macher nicht standhalten können. Zu häufig erlebte man einst extrem beliebte Serien, deren Ende oft nur enttäuschend war. Daher hatte ich auch gewisse Sorgen um das Ende von FFXIV. Immerhin verglich Direktor Yoshida sie immer wieder mit einer TV-Serie.

Meine größte Befürchtung war, dass die Ursache für das drohende Ende der Welt irgendein neuer großer und völlig gesichtsloser Bösewicht sein würde, der alles vernichten will, weil, haha, er ist halt böse. Nach den vielen moralisch grauen Gegenüberstellungen hätte es zu FFXIV einfach nicht gepasst.

Diese Befürchtung verschwand spätestens als ich Meteion zum ersten Mal sah, weil es direkt klar war, dass das niedliche und unschuldige Wesen in etwas Furchtbares verwickelt werden würde.

Meteion wird zur Inkarnation der Verzweiflung, die alles Leben vernichten wil.

Das Ende von Endwalker war auf mehreren Ebenen wahnsinnig zufriedenstellend. Während ich im Gegensatz zu vielen anderen Spielern keine Tränen vergossen habe, war es für mich dennoch ein Highlight. Es ist schon fast eine Tradition von Final Fantasy, in ihren Geschichten den Sinn des Lebens zu hinterfragen.

Wenn Meteions Schwestern in den Weiten des Weltalls nichts als Tod und Leid finden, werden sie von Verzweiflung überwältigt und kommen zum Schluss, dass das Ende allen Lebens auch das Ende des Leids bedeuten würde. Wofür sollte man denn überhaupt leben?

Es regt zum Nachdenken an, zwingt dem Spieler die Antwort aber nicht auf, denn darum geht es ja. Die eigenen Gründe und Freude am Leben zu finden. Daher fühlte sich das Ending für mich an, wie ein langes Ausatmen und ließ mich mit einem Lächeln auf dem Gesicht zurück.

Erzählt mal: Was waren eure absoluten Highlights aus der FFXIV-Story? Welche Momente haben euch sprachlos zurückgelassen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Nach einem Jahr voller Flops ist ein 10 Jahre altes MMORPG die Rettung von Square Enix