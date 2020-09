Mit dem Patch 5.3 ging die Story-Ark des Addons Shadowbringers von Final Fantasy XIV zu Ende. Dieses Ende war so emotional, dass selbst der Direktor des Spiels, Naoki Yoshida, deswegen weinen musste.

Was hat der FFXIV-Chef erzählt? In einem Interview mit den Kollegen von Polygon sprach der Direktor Naoki Yoshida über den vergangenen Patch 5.3 und der Story von FFXIV: Shadowbringers.

Achtung: Es folgen leichte Spoiler zum Addon Shadowbringers.

Das Addon erschien am 2. Juli 2019 und erreichte ein Jahr später am 11. August 2020 das Ende seiner Story. Entsprechend war der Patch 5.3 sehr wichtig für das Entwickler-Team. Immerhin war es der absolute Höhepunkt der Erweiterung und musste von der Qualität her mit den Höhepunkten der vergangenen Addons mindestens mithalten.

Auch Yoshida war etwas nervös über die Reaktionen der Spieler:

Ich kann nicht behaupten, dass ich mir keine Sorgen gemacht habe, wie die Spieler auf Patch 5.3 reagieren würden. Aber ich hatte auch gewisses Vertrauen. Das kam von meinen eigenen Playthroughs des Patches 5.3 und seiner Story während der Entwicklungs-Checks – Immer wenn ich es spielte, flossen Tränen aus meinen Augen. Yoshida gegenübner Polygon

Warum weinte Yoshida? Auch wenn Yoshida im Interview nicht explizit sagte, warum er geweint hat, kann man sich die Gründe anhand der Spielerreaktionen zum Patch 5.3 erschließen.

In der Community wurde am 11. August, dem Release-Tag des Patches, und den Tagen danach kollektiv geweint. Der Abschluss des Addons markierte eine jahrelange Reise, die die Spieler zusammen mit ihren Gilden-Freunden und NPCs bestritten haben. Es gab in der Story viele traurige Abschiede von geliebten Charakteren und schöne Momente, die Freudentränen ausgelöst hatten.

Auf reddit, in den offiziellen Foren und auch auf Social Media haben die Spieler ihren Gefühlen zu dem Patch freien Lauf gelassen. Viele erzählten, dass sie ebenfalls in Tränen ausgebrochen waren, so berührt waren sie von dem Ending des Addons.

Und anscheinend war das Ende so emotional, dass selbst der Direktor Yoshida dabei weinen musste.

Die Story von FFXIV ist damit aber noch lange nicht vorbei. Yoshida hat bereits angekündigt, dass das Team schon am nächsten Addon arbeitet. Der Übergang zu diesem Addon wird dann in den kommenden Patches 5.4 und 5.5 ausgebaut.

Die Fans können also mit weiteren emotionalen Momenten rechnen.

In zahlreichen reddit-Posts erzählten die Spieler über ihre emotionalen Momente während 5.3

Meine Experten-Meinung zu Final Fantasy XIV: Holy F*ck, ist Shadowbringers gut

FFXIV bringt seine Entwickler zum Weinen

Naoki Yoshida und auch einige andere Entwickler von FFXIV scheinen generell recht nah am Wasser gebaut zu sein, wenn es um ihr MMORPG-Kind geht. Als das Team vor 7 Jahren den Reboot von FFXIV veröffentlicht hatte, wurden während des Launch-Events ebenfalls Tränen vergossen:

Der Reboot kostete den Entwicklern viel Kraft und Mühe und es hing sehr vieles an dem Erfolg der neuen Version von FFXIV. Es ist daher kein Wunder, dass das Entwickler-Team in dem Video versucht die Tränen zurückzuhalten.

Ein anderer großer Moment war der Release der dritten Erweiterung Shadowbringers. Die Story des Addons kam sowohl bei den Kritikern, als auch bei den Fans ausgesprochen gut an und holte FFXIV eine Wertung von 91 auf Metacritic. Es war das erste Final-Fantasy-Spiel, das in den letzten 14 Jahren eine Wertung von 90+ erhalten hatte.

Entsprechend wurde die Entwicklerin Natsuko Ishikawa, die für diese Story zuständig war, auf der PAX West 2019 von den Fans stürmisch bejubelt. Und wieder flossen die Tränen:

Tatsächlich sind die Entwickler von FFXIV so beliebt, dass ihr Office zum Valentinstag mit Schokolade überhäuft wurde.