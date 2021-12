Mit dem neuen Addon Endwalker kamen auch jede Menge neuer Items zu Final Fantasy XIV. Einige davon könnt ihr in vergänglichen und unbekannten Sammelstellen abbauen oder als Sammelstücke für Scheine abgeben.

Um diese Sammelstellen geht’s: Damit auch die Minenarbeiter und Gärtner in dem neuen Addon viel zu tun haben, wurden auch in Endwalker neue besondere Sammelstellen eingeführt, in denen ihr seltene und wertvolle Ressourcen abbauen könnt.

Sie befinden sich natürlich in den neuen Gebieten und erscheinen nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten. In den Tabellen weiter unten könnt ihr ganz leicht ablesen, wo ihr die Items abbauen könnt, um die Herrschaft über die Märkte von FFXIV zu erlangen.

Achtung: Dieser Artikel enthält leichte Spoiler zu dem Namen eines der neuen Gebiete von Endwalker. Sofern ihr bereits die Level 86 Quests des Hauptszenarios erreicht habt, habt ihr nichts zu befürchten.

Gärtner

Sammelstücke für Rowena: Die schlaue Geschäftsfrau hat auch in Endwalker jede Menge von Scheinen, die sie an euch als Belohnung für entsprechende Sammelstücke verteilt. Die NPCs dafür befinden sich in Radz-at-Han X: 11 / Y: 9 und werden durch eine schnelle Quest namens “Expansion des Hauses der Wunder” vom NPC Ofpilona am selben Ort freigeschaltet.

Name und Gebiet Koordinaten und Teleport Uhrzeit ingame Lykon-Frucht

(Elpis) X: 25 / Y: 5 (Poieten Oikos) 0:00 – 2:00 Uhr und

12:00 – 14:00 Uhr Großmuskatnuss

(Elpis) X: 25 / Y: 5 (Poieten Oikos) 0:00 – 2:00 Uhr und

12:00 – 14:00 Uhr Palmenholzscheit

(Thavnair) X: 14 / Y: 14 (Daemirs Werk) 2:00 – 4:00 Uhr und

14:00 – 16:00 Uhr Kokosnuss

(Thavnair) X: 14 / Y: 14 (Daemirs Werk) 2:00 – 4:00 Uhr und

14:00 – 16:00 Uhr Rotkiefer-Holzscheit

(Garlemald) X: 34 / Y: 6 (Tertium) 4:00 – 6:00 Uhr und

16:00 – 18:00 Uhr Schwarzkorn

(Labyrinthos) X: 9 / Y: 22 (Aporia) 6:00 – 8:00 Uhr und

18:00 – 20:00 Uhr Eisbergsalat

(Labyrinthos) X: 9 / Y: 22 (Aporia) 6:00 – 8:00 Uhr und

18:00 – 20:00 Uhr Caean-Samenkapsel

(Letztes Gebiet) X: 9 / Y: 33 (Reah Tahra) 8:00 – 10:00 Uhr und

20:00 – 22:00 Uhr

Die neuen lila Scheine von Rowena bekommt ihr durch die Abgabe von Großmuskatnuss-, Eisbergsalat- und Caean-Samenkapsel-Sammelstücken.

Unbekannte Sammelstellen:

Name und Gebiet Koordinaten und Teleport Uhrzeit ingame Mempisang-Holzscheit

(Elpis) X: 33 / Y: 14 (Anagnorisis) 6:00 – 8:00 Uhr und

18:00 – 20:00 Uhr Goldkokon

(Thavnair) X: 25 / Y: 21 (Palakahs Ruh) 8:00 – 10:00 Uhr und

20:00 – 22:00 Uhr Verlaufdichnicht

(Letztes Gebiet) X: 27 / Y: 13 (Domizil der Ea) 10:00 – 12:00 Uhr und

22:00 – 0:00 Uhr

Alle Sammelstellen enthalten außerdem das Item “Natürliche Gewürze”.

Vergängliche Sammelstellen:

Name und Gebiet Raffinieren Koordinaten und Teleport Uhrzeit ingame Krugeslehm

(Mare Lamentorum) Endzeit-Seelensand X: 10 / Y: 34 (Sinus Lacrimarum) 8:00 – 12:00 Uhr Palmrinde

(labyrinthos) Riesenwurzel-Seelensand X: 25 / Y: 14 (Palakahs Ruh) 12:00 – 16:00 Uhr

Minenarbeiter

Sammelstücke für Rowena: Hier gilt dasselbe, wie bei dem Gärtner. Schaltet Rowenas Haus der Wunder beim NPC Ofpilona in Radz-at-Han frei und ihr könnt mit der Lieferung der Sammelstücke direkt loslegen.

Name und Gebiet Koordinaten und Teleport Uhrzeit ingame Roh-Ametrin

(Labyrinthos) X: 35 / Y: 21 (Archeion) 0:00 – 2:00 Uhr und

12:00 – 14:00 Uhr Nordsteinsalz

(Labyrinthos) X: 35 / Y: 21 (Archeion) 0:00 – 2:00 Uhr und

12:00 – 14:00 Uhr Phrygien-Gold

(Garlemald) X: 12 / Y: 22 (Camp Splitterglas) 2:00 – 4:00 Uhr und

14:00 – 16:00 Uhr Eblan-Alaun

(Garlemald) X: 12 / Y: 22 (Camp Splitterglas) 2:00 – 4:00 Uhr und

14:00 – 16:00 Uhr Hartzinnklumpen

(Thavnair) X: 32 / Y: 24 (Palakas Ruh) 4:00 – 6:00 Uhr und

16:00 – 18:00 Uhr Bismuterz

(Mare Lamentorum) X: 16 / Y: 32 (Sinus Lacrimarum) 6:00 – 8:00 Uhr und

18:00 – 20:00 Uhr Roh-Blauzirkon

(Elpis) X: 8 / Y: 36 (Die Zwölf Gärten) 8:00 – 10:00 Uhr und

20:00 – 22:00 Uhr Glimmereisen

(Elpis) X: 8 / Y: 36 (Die Zwölf Gärten) 8:00 – 10:00 Uhr und

20:00 – 22:00 Uhr

Die neuen lila Scheine von Rowena bekommt ihr durch die Abgabe von Eblan-Alaun-, Hartzinnklumpen- und Glimmereisen-Sammelstücken.

Unbekannte Sammelstellen:

Name Koordinaten und Teleport Uhrzeit ingame Nordilsabarder Dolomitklumpen

(Garlemald) X: 32 / Y: 34 (beliebiger Teleport) 0:00 – 2:00 Uhr und

12:00 – 14:00 Uhr Lunares Adamantium-Erz

(Mare Lamentorum) X: 10 / Y: 23 (Sinus Lacrimarum) 2:00 – 4:00 Uhr und

14:00 – 16:00 Uhr Rhodiumsand

(Elpis) X: 13 / Y: 7 (Poieten Oikos) 4:00 – 6:00 Uhr und

16:00 – 18:00 Uhr

Alle Sammelstellen enthalten außerdem das Item “Superhartes Quellwasser”.

Vergängliche Sammelstellen:

Name und Gebiet Raffinieren Koordinaten und Teleport Uhrzeit ingame Schwarzschattenfels

(Labyrinthos) Monolith-Seelensand X: 10 / Y: 15 (beliebiger Teleport) 20:00 – 0:00 Uhr Mondquarz

(Mare Lamentorum) Endzeit-Seelensand X: 21 / Y: 34 (Sinus Larcimarum) 0:00 – 4:00 Uhr

Habt ihr euch überhaupt schon angefangen eure Sammler-Jobs zu leveln? Oder habt ihr die Story bis jetzt komplett ignoriert und euch auf das Geldverdienen konzentriert? Neue Addons bieten ja bekanntlich jede Menge Möglichkeiten dafür. Schreibt es uns in die Kommentare.

