Schnitter(Reaper) ist einer der beiden Jobs, die mit dem neuen Addon Endwalker von Final Fantasy XIV erscheinen. In diesem Schnell-Guide geben wir eine Übersicht über die Freischalt-Quest des Schnitters und weitere Details zu dem Job.

Was kann der Schnitter? Als der neue Nahkämpfer unter den FFXIV-Jobs, ist die Aufgabe des Schnitters so richtig schön Schaden auszuteilen. Die Entwickler drücken ihm dafür als Waffe eine Sense in die Hand und geben ihm zur Unterstützung einen Nichtsgesandten-Avater zur Seite.

Ihr führt im Kampf beim Angreifen Kombos und Fähigkeiten aus, mit der ihr Ressourcen sammelt, um in die mächtige Lemure-Form zu wechseln. Dadurch verschmelzt ihr für kurze Zeit mit eurem Avatar und könnt dadurch massiven Schaden anrichten.

Wir haben den Schnitter während der Presse-Tour von Endwalker testen können. In dem Artikel findet ihr Details zur Lore und ausführliche Beschreibung der Spielweise des Schnitters:

Final Fantasy XIV: So spielt sich der neue Job Reaper

Wie schalte ich den Job Schnitter frei? Wie alle FFXIV-Jobs, hat auch der Schnitter eine Quest, mit der ihr ihn freischalten könnt. Sie startet in der Stadt Ul’dah:

Name der Quest : Die Sense

: Die Sense Ort : Ul’dah, Nald-Kreuzgang (X: 12,8 / Y: 8,6)

: Ul’dah, Nald-Kreuzgang (X: 12,8 / Y: 8,6) Questgeber : Gehetzt wirkender Diener

: Gehetzt wirkender Diener Voraussetzung: Besitz der Erweiterung Endwalker und mindestens eine Krieger- oder Magierklasse auf Level 70

Nach der Freischaltung folgen in regelmäßigen Abständen weitere Quests, die euch mehr über den Hintergrund und die Story des Jobs verraten.

Hier könnt ihr euch das Gameplay des Schnitters anschauen.

Mit welchem Level beginnt der Schnitter? Das Start-Level des Schnitters ist 70. Da er zu den fortgeschrittenen Jobs gehört, hat er keine Starter-Klasse wie etwa Paladin (Gladiator) oder Dragoon (Pikenier). Das Ausrüsten einer Sense wird euch auch automatisch den Job-Kristall anlegen.

Welche Rüstung braucht der Schnitter? Als Nahkämpfer teilt der Schnitter seine Ausrüstung mit dem Dragoon. Das heißt, dass ihr alle Klamotten mit dem Affix “des Verstümmelns” oder “des Schlachtens” anlegen könnt. Euer Hauptattribut ist dabei Stärke.

Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr bis zur Serverwartung (2. Dezember, 10:00 Uhr) euch ein “Verstümmeln”-Set für das Level 70 mit Allagischen Steinen der Poesie kaufen. Wenn nicht, dann wird es bei der Freischalt-Quest voraussichtlich einen Koffer mit passender Ausrüstung für euren Schnitter geben. Sie hat zwar geringeres Item-Level als Poesie-Rüstung, ist aber dennoch sehr praktisch.

Kann ich mich sonst auf das Freischalten vorbereiten? Wer im Addon Endwalker direkt mit dem Schnitter loslegen möchte, kann sich an der passenden Stelle in Ul’dah ausloggen. Die Server werden voraussichtlich am 3. Dezember um 10:00 Uhr morgens online gehen, wobei die Entwickler bereits gewarnt haben, dass es zu großem Ansturm kommen wird.

Bedenkt daher, dass die Zone überlastet sein könnte. Alternativ könnt ihr in dem Gästezimmer von Ul’dah ausloggen.

