Kann ich mich sonst auf das Freischalten vorbereiten? Ja, wer direkt mit der Freischaltung loslegen möchte, kann sich vor dem Start der Wartung am 2. Dezember um 10:00 Uhr direkt am Questort in Limsa Lominsa ausloggen. Das verschafft euch einen minimalen Vorsprung.

Mit welchem Level beginnt der Weise? Der neue Job ist keiner Klasse zugeordnet. Ihr beginnt also mit ihr direkt auf Level 70 und könnt euch dann auf das neue Max-Level 90 in Endwalker spielen.

MeinMMO-Redakteurin Irina Moritz, die schon über 800 Tage reine Spielzeit in FFXIV verbracht hat, hat den neuen Job bereits hier vorgestellt: Final Fantasy XIV: So spielt sich der neue Job Sage .

Ab Freitag, den 3. Dezember 2021, können die Vorbesteller von Final Fantasy XIV : Endwalker das neue Addon erforschen und zwei neue Jobs freischalten. In diesem Guide erklären wir von MeinMMO, wie ihr an den Job Weiser (Sage) kommt.

