Final Fantasy XIV Dawntrail: Endgame-Guide – Alles zu Raids und Bosskämpfen

Im Rahmen des dritten Fanfestivals kündigte Naoki Yoshida an, dass während der Patch-Reihe von Dawntrail ein neuer Bozja- bzw. Eureka-ähnlicher Inhalt veröffentlicht würde ( via X.com ).

In den vorherigen Erweiterungen gab es jeweils zum X.0er-Patch insgesamt drei Prüfungen: Zwei während der Leveling-Phase und einen Endboss. In Dawntrail wird es vermutlich ähnlich laufen.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

