Um am Endgame in Final Fantasy XIV teilnehmen zu können, benötigt ihr bestimmte Gegenstandsstufen. Wie ihr diese durch neues Gear steigert und euch durch den Dschungel an Endgame-Währungen schlagt, lest ihr hier.

Was sind Gegenstandsstufen? Neben eurem Level ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für viele Inhalte von Final Fantasy XIV eure aktuelle Gegenstandsstufe, das Itemlevel. Dieses ergibt sich aus den einzelnen Stufen eurer aktuell ausgerüsteten Waffe, Rüstung und Accessoires.

Während ihr der Hauptstory folgt und Quests abschließt, erhaltet ihr regelmäßig neue Ausrüstungsgegenstände als Belohnung. Im Endgame sieht das natürlich wieder anders aus: Hier kauft ihr euch mit einer Kombination an verschiedenen Endgame-Währungen und -Items neues Gear.

Um euch dabei zu helfen, euer Gear Schritt für Schritt zu verbessern, haben wir hier einen Guide rund um die Währungen, Tausch-NPCs und verschiedenen Rüstungssets sowie -level für euch. Damit wisst ihr immer, was ihr mit den Allagischen Steinen und Tausch-Items machen könnt.

Achtung, Spoiler: Da es hier um Endgame-Content geht, sind Spoiler für Story, Gegenden und Co. nicht ganz vermeidbar.

Endgame-Währungen: Allagische Steine, Münzen und Tausch-Items

Allagische Steine der Heliometrie

Allagische Steine der Heliometrie sind eine der neuesten Währungen. Seit Patch 7.05 könnt ihr pro Woche bis zu 450 davon sammeln. Insgesamt könnt ihr bis zu 2000 davon gleichzeitig halten.

Die Steine sind Belohnungen für das Abschließen von Level-100-Kampfinhalten wie Dungeons, schwere Prüfungen, Raids oder auch die Jagd. Spieler mit Charakteren unter Level 100 können sie nicht erhalten.

Verwendet werden die Steine, um Quetzalli-Waffen und -Ausrüstungen der Stufe 720 zu erhalten.

Allagische Steine der Ästetik

Mit dem Release von Dawntrail in Update 7.0 führte Final Fantasy XIV die Allagischen Steine der Ästetik ein. Sie haben keinen Wochen-Cap, ihr könnt sie also nach Lust und Laune farmen. Allerdings könnt ihr auch von diesen nur bis zu 2000 gleichzeitig haben.

Genutzt werden sie im Tausch gegen die Item-Level-700-Sets Neo-Königreich .

Totems

Totems sind Items, die als Loot nach einem Sieg gegen schwere Prüfungen erhalten werden. Aktuell gibt es zwei Kämpfe, mit jeweils eigenen Totems: Gok Tajaal – Valigarmanda und Gok Tajaal Zoraal Ja .

Die Totems können für Waffen und Accessoires der Item-Stufe 720 sowie für Reittiere eingetauscht werden.

8-Mann-Raid-Drops und Kodexe

Mit 7.01 und 7.05 wurden die einfache sowie die schwere Version des neuen 8-Mann-Raid Arkadion – Halbschwergewicht veröffentlicht.

Die einfache Version belohnt siegreiche Gruppen mit Items, die gegen Rüstungen und Accessoires der Stufe 710 eingetauscht werden können.

Die schwere, epische Version belohnt hingegen mit Ausrüstungsgegenständen auf Stufe 730 sowie Waffen auf Stufe 735.

Universeller antiker Stein

Ein Universeller antiker Stein ist ein Tauschgegenstand, den ihr für sieben Holo-Klingen des Halbschwergewichts erhalten könnt. Diese Klingen sind ein Drop aus der normalen Version des Arkadion – Halbschwergewicht und ihr erhaltet eine pro Woche, wenn ihr den vierten Kampf schafft.

In Kombination mit 500 Allagischen Steinen der Heliometrie könnt ihr sie gegen eine 720-Quetzalli-Waffe eintauschen.

Lösungsmittel, Gewebe und Poliermittel

Diese Items werden benötigt, um die Quetzalli-Waffen von Stufe 720 auf 730 aufzuwerten. Ihr erhaltet sie, indem ihr Loot aus der epischen Version der 8-Mann-Raid bei einem NPC eintauscht.

Alles rund um das Endgame und die Voraussetzungen für die Teilnahme an den einzelnen Inhalten könnt ihr in unserem Endgame-Guide für Dawntrail nachlesen.

Endgame-Gear nach Gegenstandsstufe

Grundsätzliches rund um die Gegenstandsstufe

Welche Item-Slots gibt es? Für euer Item-Level sind folgende Gear-Slots relevant.

Waffe

Linke Seite Kopfbedeckung Rumpf Hände Beine Füße

Rechte Seite Ohrringe Halskette Armreif Ring



Wie berechnet sich eure Gegenstandsstufe? Eure aktuelle Gegenstandstufe generiert sich aus dem Mittelwert der Stufen all eurer oben genannten Ausrüstungsgegenstände. Grundsätzlich gilt: Je höher die Item-Stufe eines Gegenstandes, desto besser.

Wie steigere ich meine Gegenstandsstufe? Um eure Gegenstandsstufe zu steigern, müsst ihr neues Gear freischalten und es ausrüsten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr schon bessere Ausrüstung habt, könnt ihr im Charaktermenü den Button Ausrüstung optimieren links über dem Charakterbild klicken. Habt ihr besseres Gear, schlägt euch das Spiel die Ausrüstung vor.

Achtung: Items in eurem normalen Inventar werden hier nicht berücksichtigt.

Unser Tipp für eine optimale Nutzung eurer Währungen: Optimiert eure Ausrüstung und prüft dann, welches der ausgerüsteten Items das niedrigste Level hat. Versucht dann, dieses Item gezielt gegen ein besseres zu tauschen.

Gegenstandsstufe 690: Artefakt-Gear

Im Laufe der Hauptstory von Dawntrail lernt ihr den NPC Mewazunte in Tuliyollal bei X 12.4 und Y 12.9 kennen. Von diesem erhaltet ihr kostenlos das Level 99 Artefakt-Gear für eure Klassen. Die Rollen-Quests sind für den Erhalt keine Voraussetzung, sie schalten lediglich das Färben frei.

Mewazunte schenkt euch eine neue Waffe sowie Helm, Brustpanzer, Arme, Beine und Schuhe auf der Gegenstandsstufe 690. Also alles für die linke Ausrüstungsseite.

Die Accessoires für Itemlevel 690 auf der rechten Seite erhaltet ihr in drei verschiedenen Level-100-Dungeons: Alexandria, Kaktorsenke und Mahrlingen-Promenade.

Gegenstandsstufe 700: Neo-Königreich-Rüstungssets

Gear mit Item-Level 700 bekommt ihr in Lösung Neun bei X 8.6 und Y 13.5. Der NPC heißt Zircon. Für dieses Gear gebt ihr Allagische Steine der Ästhetik aus. So viel will Zircon jeweils:

Waffen: 500 Steine

Linke Seite Kopfbedeckung: 245 Steine Rumpf: 410 Steine Hände: 245 Steine Beine: 410 Steine Füße: 245 Steine

Rechte Seite Ohrringe: 180 Steine Halskette: 180 Steine Armreif: 180 Steine Ring: 180 Steine



Gegenstandsstufe 710: Schwere Prüfungen, Arkadion Halbschwergewicht und Handwerker-Gear

Prüfungen: Mit Update 7.0 wurden zwei neue schwere Prüfungen veröffentlicht: Gok Tajaal – Valigarmanda und Gok Tajaal Zoraal Ja . Für jeden Sieg über eine Prüfung erhaltet ihr Totems, die ihr in Lösung Neun bei NPC Uah’shepya (X: 8.7 und Y:13.5) für Waffen und Accessoires der Stufe 710 einlösen könnt.

Das sind die erhältlichen Items:

Gok Tajaal – Valigarmanda: Katastrophen-Totem Waffen der Katastrophe der Gegenstandsstufe 710 für je 10 Totems Reittier Flügel der Katastrophe für 99 Totems

Gok Tajaal Zoraal Ja: Totem des Mutes Accessoires des Mutes der Gegenstandsstufe 710 für je 10 Totems Reittier Flügel des Mutes für 99 Totems



Arcadion Halbschwergewicht: Die neue 8-Mann-Raid-Reihe wurde mit Patch 7.01 implementiert. Schafft ihr Kämpfe in der normalen Version, droppen Items als Loot, für die ihr an einer Lotterie unter den Gruppenmitgliedern teilnehmt. Habt ihr genug von bestimmten Items gesammelt, könnt ihr sie gegen Item-Level-710-Gear eintauschen – in Lösung Neun bei X 19.2 und Y 18.7. Der NPC heißt Stylischer Fremder .

Diese tauschbaren Items droppen in den Kämpfen:

Arkadion – Halbschwergewicht R1 2x Holo-Helm des Halbschwergewichts Holo-Rüstung des Halbschwergewichts Holo-Chausses des Halbschwergewichts 2x Holo-Accessoire des Halbschwergewichts Holo-Handschuhe des Halbschwergewichts Holo-Beinschienen des Halbschwergewichts

Arkadion – Halbschwergewicht R2 Holo-Helm des Halbschwergewichts Holo-Rüstung des Halbschwergewichts 2x Holo-Beinschienen des Halbschwergewichts 2x Holo-Accessoire des Halbschwergewichts Holo-Handschuhe des Halbschwergewichts Holo-Chausses des Halbschwergewichts

Arkadion – Halbschwergewicht R3 Holo-Helm des Halbschwergewichts 2x Holo-Rüstung des Halbschwergewichts 2x Holo-Chausses des Halbschwergewichts 2x Holo-Accessoire des Halbschwergewichts Holo-Handschuhe des Halbschwergewichts

Arkadion – Halbschwergewicht R4 2x Holo-Rüstung des Halbschwergewichts Holo-Handschuhe des Halbschwergewichts 2x Holo-Chausses des Halbschwergewichts 2x Holo-Accessoire des Halbschwergewichts Holo-Beinschienen des Halbschwergewichts Holo-Klinge des Halbschwergewichts



Für die Halbschwergewichts-Ausrüstungsgegenstände müsst ihr folgendes eintauschen:

Kopfbedeckung: 2x Holo-Helm des Halbschwergewichts

Rumpf: 4x Holo-Rüstung des Halbschwergewichts

Hände: 2x Holo-Handschuhe des Halbschwergewichts

Beine: 4x Holo-Chausses des Halbschwergewichts

Füße: 2x Holo-Beinschienen des Halbschwergewichts

Accessoires: je 1x Holo-Accessoire des Halbschwergewichts

Die Holo-Klingen sammelt ihr, bis ihr insgesamt sieben zusammen habt – das dauert also sieben Wochen. Diese könnt ihr dann in Lösung Neun bei Hhihwi (X: 8.7; Y: 13.4) gegen einen universellen antiken Stein eintauschen. Dieser gibt euch in Kombination mit 500 Allagischen Steinen der Heliometrie die Item-Level-720-Waffen.

Pro Kampf und pro Woche könnt ihr jeweils nur einen Gegenstand looten. Es macht also gegebenenfalls Sinn, einen Kampf zu wiederholen und auf Loot zu verzichten, wenn das benötigte Tausch-Item bereits an jemand anderen ging. Die Holo-Klingen bekommt ihr jede Woche einmal garantiert.

Handwerker-Gear: Am Marktbrett oder gar von befreundeten Handwerkern könnt ihr Items mit Level 720 erhalten: Die Altkönigreich-Ausrüstungen . Das Gear kann in einer normalen und hochqualitativen Version erhalten werden. Diese Ausrüstungsgegenstände können zudem mit Materia versehen und sogar über die offiziellen Kapazitäten hinaus bestückt werden.

Gegenstandsstufe 720: Quetzalli-Ausrüstung für Allagische Steine der Heliometrie

Die Quetzalli-Ausrüstungsgegenstände haben die Item-Stufe 720. Ihr erhaltet sie im Tausch gegen Allagische Steine der Heliometrie. Es gibt Waffen, Rüstungsgegenstände und Accessoires. Ihr erhaltet das Gear bei Hhihwi in Lösung Neun bei x 8.7 und Y 13.4:

Waffen: 500 Steine + 1 Universeller Antiker Stein

Linke Seite Kopfbedeckung: 495 Steine Rumpf: 825 Steine Hände: 495 Steine Beine: 825 Steine Füße: 495 Steine

Rechte Seite Ohrringe: 375 Steine Halskette: 375 Steine Armreif: 375 Steine Ring: 375 Steine



Gegenstandsstufe 730 & 735: Modifizierte Quetzalli-Ausrüstung und Arkadion Halbschwergewicht (episch)

Für alle Items dieser Gegenstandsstufe müsst ihr das Arkadion Halbschwergewicht (episch) erfolgreich raiden.

Arkadion Halbschwergewicht (episch): Den Loot aus der epischen Version des Arkadion Halbschwergewicht könnt ihr gegen die Geheimfavoriten-Rüstungen Level 730 und -Waffen auf Stufe 735 eintauschen. Der NPC eures Vertrauens ist auch weiterhin Hhihwi in Lösung Neun (X: 8.7, Y: 13.4).

Hhihwi nimmt aber nicht einfach die in dem Raid droppende Vierte Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex , sondern tauscht sie für je eine Ausgabe ein:

Erste Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex

Zweite Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex

Dritte Ausgabe des Halbschwergeewichts-Kodex

Alle Ausgaben wiederum könnt ihr bei Hhihwi gegen Waffen, Ausrüsungsgegenstände und Accesoires einlösen:

Waffen: 8x Vierte Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex

Linke Seite Kopfbedeckung: 4x Zweite Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex Rumpf: 6x Dritte Ausgabe des Halbschwergeewichts-Kodex Hände: 4x Zweite Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex Beine: 6x Dritte Ausgabe des Halbschwergeewichts-Kodex Füße: 4x Zweite Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex

Rechte Seite Ohrringe: 3x Erste Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex Halskette: 3x Erste Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex Armreif: 3x Erste Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex Ring: 3x Erste Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex



Modifizierte Quetzalli-Ausrüstung: NPC Theone in Lösung Neun bei X 8.6 und Y 13.6 tauscht eure Quetzalli-Ausrüstung gegen eine bessere Version auf Level 730 aus. Dafür benötigt ihr den zu tauschenden Gegenstand sowie ein zusätzliches Item, dass ihr bei Hhihwi (Lösung Neun; X: 8.7, Y: 13.4) bekommt.

Hhihwis Gegenstände und ihre Kosten:

Elektrisiertes Lösungsmittel: 4x Dritte Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex

Elektrisiertes Gewebe: 4x Dritte Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex

Elektrisiertes Poliermittel: 3x Zweite Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex

Die jeweils zweite und dritte Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex erhaltet ihr ebenfalls bei Hhihwi im Tausch gegen je eine Vierte Ausgabe des Halbschwergewichts-Kodex , die nach Siegen im Arkadion Halbschwergewicht (episch) droppen.

Diese Items benötigt ihr, um bei Theone die modifizierten Ausrüstungsgegenstände zu bekommen:

1x Quetzalli-Waffe + 1x Elektrisiertes Lösungsmittel

1x Quetzalli-Ausrüstungsgegenstand linke Seite + 1x Elektrisiertes Gewebe

1x Quetzalli-Accessoires rechte Seite + 1x Elektrisiertes Poliermittel

