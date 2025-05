Final Fantasy XIV: Kreszentia – Alles zur neuen Feldoperation, den Phantom-Jobs sowie den neuen Reliktwaffen

Am 27. Mai 2025 geht endlich der lang erwartete MMO-Inhalt Kreszentia in Final Fantasy XIV live. Hier lest ihr, was wir bislang über die Inhalte und Mechaniken wissen.

Was ist Kreszentia? Kreszentia ist die neueste Feldoperation in Final Fantasy XIV für alle Spieler mit einem Kampf-Job auf Level 100. Der Start ist am 27. Mai mit Patch 7.25, der voraussichtlich um ca. 11 Uhr deutscher Zeit live gehen wird.

Die Dawntrail-Version der Feldoperationen spielt in Kreszentia, einer vom realen Bermuda-Dreieck inspirierten Inselgruppe. Anders als bei den vorherigen Feldoperationen, gibt es diesmal Features wie neue Jobs, die nur dort gültig sind. Alles dazu lest ihr in diesem Guide.

Was sind Feldoperationen? Feldoperationen sind MMO-Inhalte, bei denen bis zu 72 Spieler in Bozja und bis zu 144 Spieler in Eureka zusammen auf einer großen Map unterwegs sind. Besagte Map ist in Zonen eingeteilt, in der es immer schwerer werdende Gegner und FATEs gibt. Im Laufe einer Instanz können gemeinsam zusätzliche Inhalte wie Bosskämpfe und 48-Mann-Dungeons freigeschaltet werden.

Zugangsvoraussetzungen, Wissenslevel und Phantom-Jobs

Was sind die Freischaltbedingungen? Das sind die Voraussetzungen, um ab dem Release Kreszentia betreten zu können:

Ein Krieger oder Magier auf Level 100

Das Hauptszenario von Dawntrail (7.0) muss abgeschlossen sein

Was sind die neuen Features von Kreszentia? Die Besonderheiten von Kreszentia sind das Wissenslevel sowie die Phantom-Jobs.

Das Wissenslevel ist ein eigenes Stufensystem innerhalb des Inhalts und wird während der Erkundung der Gegend gesammelt. Es erleichtert das Bekämpfen von Monster, indem sie den ausgeteilten und erlittenen Schaden beeinflusst. Stirbt man jedoch und wird nicht von einem anderen Spieler wiederbelebt, verliert man Wissenspunkte ab Stufe 5.

Die Phantom-Jobs sind von Final Fantasy V inspirierte Spezialisierungen, die das Gameplay der eigenen Klasse innerhalb von Kreszentia verändern. Dabei handelt es sich teils um sogenannten antike Formen bereits spielbarer Jobs in Final Fantasy XIV. Das sind ihre wichtigsten Merkmale:

Es können bis zu zwei Phantom-Jobs gleichzeitig gewählt sein

Die Jobs können jederzeit gewechselt werden

Die Jobs werden nicht zusammen, sondern separat gelevelt

Jeder Spieler startet erst einmal als Freelancer und schaltet dann nach und nach Phantom-Jobs frei. Bekannt sind bislang:

Ritter

Barde

Mönch

Geomancer

Ranger

Berserker

Time Mage

Chemist

Kanonier

Ritter, Barde und Mönch sollen früh erhältlich sein, während die anderen Jobs erst später durch Erkunden freigeschaltet werden.

Eine Vorschau auf das System der Phantom-Jobs.

Scharmützel, Kritisches Gefecht und der Forked Tower

Während der Erkundung von Kreszentia wird es mitunter darum gehen, frei laufende Gegner wie Monstergruppen zu bekämpfen. Zudem spawnen wieder FATEs auf der Map und es wird Scharmützel, Kritische Gefechte sowie einen 48-Spieler-Dungeon geben. Hier die Details:

Scharmützel … gab es bereits in Bozja. Hierbei handelt es sich um dynamische Ereignisse, die kontinuierlich stattfinden. Sie können in der Gruppe oder Solo erledigt werden.

Kritisches Gefecht Hierbei handelt es sich um anspruchsvolle Kämpfe, für die es auch entsprechend gute Belohnungen gibt.

Forked Tower Der neue 48-Spieler-Dungeon wird nach Abschluss mehrere Scharmützel freigeschaltet. Auch hier wird es besondere Belohnungen geben.



Belohnungen und Reliktwaffen

Die Hauptbelohnung in Kreszentia werden die Phantom-Waffen sein. Dabei handelt es sich um die Reliktwaffen von Dawntrail.

Reliktwaffen wiederum gibt es in jeder Erweiterung von Final Fantasy XIV. Dabei handelt es sich um besonders spektakuläre Designs, die während der Erweiterung stetig geupgraded werden können.

Wer also in Kreszentia farmt, kann sich hochwertige Waffen mit hohem Item-Level freischalten.

Daneben ist auch ein Lockbox-System zu erwarten. Diese erhält man als Belohnung während der Erkundungen. Ein NPC im Basis-Camp kann sie schließlich öffnen und man erhält Items daraus. Das können Tränke, Prisma und Frisuren oder auch Kleidung, Begleiter und Reittiere sein.

Sobald es neue Informationen zu Kreszentia gibt, aktualisieren wir diesen Beitrag hier. Die vorläufigen Patch-Notes werden voraussichtlich am Freitag, den 23. Mai live gehen, während die finalen vermutlich erst zum Patch-Tag kommen werden. MeinMMO hält euch auf dem Laufenden. Während die PC- und Konsolen-Version von Final Fantasy XIV neue und komplexe Inhalte wie Kreszentia bringt, verbessert die Mobile-Version alte Raids und führt einen neuen Button ein.