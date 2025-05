Die aktuelle Erweiterung Dawntrail hat die Spieler mit seiner Story bislang noch nicht richtig überzeugen können, erst mit der MSQ von Patch 7.2 scheint sich der Frust zu lösen. Das Endgame hingegen mit den aktuellen Raids kommt sehr gut an. Was euch aktuell sonst noch erwartet, könnt ihr in unserem Endgame-Guide nachlesen: Final Fantasy XIV Dawntrail: Endgame – Endlich steht Kreszentia an

Via dieser großen, durch die Instanz marodierenden Gruppen, hat man auch große Chancen, nicht allein von einem fiesen Monster gestellt zu werden. Zudem fallen FATEs und Co. schneller, je mehr Spieler daran teilnehmen. Das wiederum kann bedeuten, dass Sonder-Events wie der 48-Spieler-Dungeons schneller freigeschaltet werden.

Poster VeyaAkemi schreibt, dass alle Klassen ohne einen Wiederbelebungszauber unbedingt Phönixfedern im Inventar haben sollten. Mit ihnen lassen sich andere Mitspieler wiederbeleben, was wie geschrieben wichtig ist. Das Item kann am Marktbrett oder bei NPCs gekauft werden.

Tanks haben eine hohe Verteidigung und können Monster gezielt auf sich lenken, was deren Bekämpfung vereinfacht. Rotmagier hingegen kombinieren als Klasse hohen Schaden mit guten Selbstheilungsfähigkeiten. Letzteres wird spätestens ab Wissenslevel 6 wichtig, da man Level verlieren kann, wenn man stirbt und nicht von einem anderen Spieler gerettet wird. Mit dem Rotmagier kann man das Sterben also möglichst lange herauszögern.

Was ist das für ein Content? Die Kreszentia Südexpedition ist eine neue Feldexkursion. Dabei handelt es sich um große, zusätzliche Areale in Final Fantasy XIV, die nach eigenen Regeln funktionieren. Hier erkunden je nach Iteration zwischen 72 und 144 Spieler pro Instanz eine große Umgebung mit Monstern, FATEs, großen Kämpfen und sogar 48-Spieler-Dungeons.

