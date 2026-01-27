Final Fantasy XIV: Valentiontag – Die saisonalen Ereignisse 2026

Final Fantasy XIV: Valentiontag – Die saisonalen Ereignisse 2026

Pünktlich zum Februar bringt Final Fantasy XIV das Valentins-Event: den Valentiontag. 2026 gibt es dicke Belohnung mit zwei verschiedenen Outfits und schicken Deko-Gegenständen.

Valentiontag 2026

Wo starte ich den Event zum Valentiontag? Das Fest zum Valentiontag wird in der In-Game-Stadt Gridania gefeiert. Es ist das Eorzea-Äquivalent zum Valentinstag.

  • Zeitraum: 02.02.2026 bis 16.02.2026
  • Wo: Alt-Gridania, X: 10.2, Y: 9.4
  • NPC: Astrid
  • Mindestlevel: 15
  • Voraussetzung: Abschluss Quest Das Geheimnis der Sastasha-Höhle

Dieses Jahr braucht NPC Astrid scheinbar dringend Abenteurerhilfe. Ihre Pläne zum Valentiontag sind schief gelaufen. Als Belohnung gibt es 2026 auch nicht mal wenig abzustauben:

  • Ausrüstung
    • Bequemes Valention-Barett
    • Bequeme Valention-Strickjacke
    • Bequeme Valention-Hose
    • Kuscheliges Valention-Barett
    • Kuschelige Valention-Strickjacke
    • Kuscheliger Valention-Rock
    • Bequeme Valention-Schuhe
  • Gegenstände
    • Notenrolle von “Affection Confection”
    • Notenrolle von “Flavors of the Heart”
    • Notenrolle von “A Heartfelt Finish”
    • Valention-Stuhl
    • Valention-Rundtisch
    • Valention-Teppich
    • Rolanbeeren-Valentionkuchen
    • Valentionplakat 2025

Zudem sollen auch wieder Gegenstände aus den früheren Valention-Festen erhältlich sein. Verkauft werden diese vom NPC Dienstmädchen des Hauses Valention gekauft werden.

Was sind die nächsten In-Game-Events? Final Fantasy XIV hat über das Jahr hinweg verschiedene Events. Das sind die anstehenden für das Jahr:

  • Prinzessinenfest (White Day in Japan)
  • Wundereiersuche (Ostern)
  • Feuermond-Reigen (Hochsommer)
  • Fest der Wiedergeburt (Hochsommer)
  • Allerschutzheiligen (Halloween)
  • Sternenlichtfest (Jahresende)

Die Vergangenen Events 2026

Himmelswende 2026

Wo starte ich den Event zur Himmelswende? Das Fest zur Himmelswende wird in der In-Game-Stadt Limsa Lominsa gefeiert.

  • Zeitraum: 31.12.2025 bis 15.01.2026
  • Wo: Limsa Lominsa: Obere Decks; X: 11.5, Y: 13.9
  • NPC: Pferdeministerin
  • Mindestlevel: 15

Zur Feier des Jahrs des Pferdes gibt es zwei neue Belohnungen, die erspielt werden können. Zum einen ein goldener Wandschirm fürs Housing, zum anderen den Begleiter Kleinhörnchen – ein kleines Einhorn.

Es wird auch wieder Belohnungen aus früheren Jahren im Spiel zu kaufen geben. Zudem kann es passieren, dass die großen Belohnungen aus dem Vorjahr im Echtgeld-Shop auftauchen. Auf Seite 2 geht es zu den bereits vergangenen Events. Wenn ihr wissen wollt, was es im aktuellen Patch 7.4 so zu erledigen gibt, findet ihr hier alle Informationen.

Sternenlichtfest 2025

Wo starte ich das Sternenlichtfest? Das Sternenlichtfest 2025 findet wieder in Alt-Gridania statt. Hier sind die wichtigsten Infos:

  • Zeitraum: 17.12.2025 bis 31.12.2025
  • Wo: Alt-Gridania; X: 10.2, Y: 9.4
  • NPC: Amh Garanjy
  • Mindestlevel: 15

Als Belohnung können neue Housing-Items abgestaubt werden: Teetassen. On top kommen sechs verschiedene Emotes, die den eigenen Charakter Heißgetränke aus verschieden bedruckten Trinkgefäßen schlürfen lassen.

Es wird auch wieder Belohnungen aus früheren Jahren im Spiel zu kaufen geben. Zudem kann es passieren, dass die großen Belohnungen aus dem Vorjahr im Echtgeld-Shop auftauchen.

Daneben starten auch immer wieder Sonder-Events und Crossover, wie zuletzt zu Monster Hunter Wilds. Über die vergangenen Jahre hinweg gab es in der Community von Final Fantasy XIV übrigens immer wieder die Diskussion, ob Event-Belohnungen über die Zeit hinweg nicht insgesamt schlechter geworden sind. MeinMMO hat sich das angesehen: Events in Final Fantasy XIV machen eigentlich Spaß, aber die Fans sind unzufrieden – Ich weiß, warum

Quelle(n): Lodestone
