Final Fantasy XIV: Valentiontag – Die saisonalen Ereignisse 2026

Pünktlich zum Februar bringt Final Fantasy XIV das Valentins-Event: den Valentiontag. 2026 gibt es dicke Belohnung mit zwei verschiedenen Outfits und schicken Deko-Gegenständen.

Valentiontag 2026

Wo starte ich den Event zum Valentiontag? Das Fest zum Valentiontag wird in der In-Game-Stadt Gridania gefeiert. Es ist das Eorzea-Äquivalent zum Valentinstag.

Zeitraum: 02.02.2026 bis 16.02.2026

02.02.2026 bis 16.02.2026 Wo: Alt-Gridania, X: 10.2, Y: 9.4

Alt-Gridania, X: 10.2, Y: 9.4 NPC: Astrid

Astrid Mindestlevel: 15

15 Voraussetzung: Abschluss Quest Das Geheimnis der Sastasha-Höhle

Dieses Jahr braucht NPC Astrid scheinbar dringend Abenteurerhilfe. Ihre Pläne zum Valentiontag sind schief gelaufen. Als Belohnung gibt es 2026 auch nicht mal wenig abzustauben:

Ausrüstung Bequemes Valention-Barett Bequeme Valention-Strickjacke Bequeme Valention-Hose Kuscheliges Valention-Barett Kuschelige Valention-Strickjacke Kuscheliger Valention-Rock Bequeme Valention-Schuhe

Gegenstände Notenrolle von “Affection Confection” Notenrolle von “Flavors of the Heart” Notenrolle von “A Heartfelt Finish” Valention-Stuhl Valention-Rundtisch Valention-Teppich Rolanbeeren-Valentionkuchen Valentionplakat 2025



Zudem sollen auch wieder Gegenstände aus den früheren Valention-Festen erhältlich sein. Verkauft werden diese vom NPC Dienstmädchen des Hauses Valention gekauft werden.

Was sind die nächsten In-Game-Events? Final Fantasy XIV hat über das Jahr hinweg verschiedene Events. Das sind die anstehenden für das Jahr:

Prinzessinenfest (White Day in Japan)

Wundereiersuche (Ostern)

Feuermond-Reigen (Hochsommer)

Fest der Wiedergeburt (Hochsommer)

Allerschutzheiligen (Halloween)

Sternenlichtfest (Jahresende)

Die Vergangenen Events 2026

Himmelswende 2026

Wo starte ich den Event zur Himmelswende? Das Fest zur Himmelswende wird in der In-Game-Stadt Limsa Lominsa gefeiert.

Zeitraum: 31.12.2025 bis 15.01.2026

31.12.2025 bis 15.01.2026 Wo: Limsa Lominsa: Obere Decks; X: 11.5, Y: 13.9

Limsa Lominsa: Obere Decks; X: 11.5, Y: 13.9 NPC: Pferdeministerin

Pferdeministerin Mindestlevel: 15

Zur Feier des Jahrs des Pferdes gibt es zwei neue Belohnungen, die erspielt werden können. Zum einen ein goldener Wandschirm fürs Housing, zum anderen den Begleiter Kleinhörnchen – ein kleines Einhorn.

Es wird auch wieder Belohnungen aus früheren Jahren im Spiel zu kaufen geben. Zudem kann es passieren, dass die großen Belohnungen aus dem Vorjahr im Echtgeld-Shop auftauchen. Auf Seite 2 geht es zu den bereits vergangenen Events. Wenn ihr wissen wollt, was es im aktuellen Patch 7.4 so zu erledigen gibt, findet ihr hier alle Informationen.

Sternenlichtfest 2025

Wo starte ich das Sternenlichtfest? Das Sternenlichtfest 2025 findet wieder in Alt-Gridania statt. Hier sind die wichtigsten Infos:

Zeitraum: 17.12.2025 bis 31.12.2025

17.12.2025 bis 31.12.2025 Wo: Alt-Gridania; X: 10.2, Y: 9.4

Alt-Gridania; X: 10.2, Y: 9.4 NPC: Amh Garanjy

Amh Garanjy Mindestlevel: 15

Als Belohnung können neue Housing-Items abgestaubt werden: Teetassen. On top kommen sechs verschiedene Emotes, die den eigenen Charakter Heißgetränke aus verschieden bedruckten Trinkgefäßen schlürfen lassen.

Es wird auch wieder Belohnungen aus früheren Jahren im Spiel zu kaufen geben. Zudem kann es passieren, dass die großen Belohnungen aus dem Vorjahr im Echtgeld-Shop auftauchen.

Mehr zum Thema Final Fantasy XIV Patch 7.4 steht in den Startlöchern – Das bringt das Update mit von Sophia Weiss

Was ist das Sternenlichtfest? Das Sternenlichtfest in Final Fantasy XIV ist ein Winter- bzw. Weihnachts-Event. Die Startstädte des MMORPGs werden weihnachtlich geschmückt und es gibt eine kurze Quest sowie entsprechende Belohnungen zum Abschluss.

Daneben starten auch immer wieder Sonder-Events und Crossover, wie zuletzt zu Monster Hunter Wilds. Über die vergangenen Jahre hinweg gab es in der Community von Final Fantasy XIV übrigens immer wieder die Diskussion, ob Event-Belohnungen über die Zeit hinweg nicht insgesamt schlechter geworden sind. MeinMMO hat sich das angesehen: Events in Final Fantasy XIV machen eigentlich Spaß, aber die Fans sind unzufrieden – Ich weiß, warum