In einem Land brauchen Jugendliche jetzt Mutti-Zettel, um Final Fantasy XIV zu spielen, Schuld ist ein harmloses Feature

Final Fantasy XIV erhält in Japan mit dem nächsten Patch eine erhöhte Altersfreigabe. Das liegt aber nicht etwa an den Kämpfen oder der Story, es liegt an den Fotos, die Spieler von ihrem Charakter machen.

Was wird Final Fantasy 14 für ein Rating haben? In einem offiziellen Post auf der japanischen Website zu Final Fantasy XIV kündigte man an, dass die Altersfreigabe mit Patch 7.5 erhöht wird. Von CERO C zu CERO D.

In Japan nutzt man für die Altersempfehlung von Spielen das Rating-System von CERO. CERO C empfiehlt Spiele ab 15 Jahren, CERO D wiederum ab 17 Jahren. Die Website zu Final Fantasy XIV sagt dazu, dass man nichts an den Inhalten des Spiels ändert. Spieler unter 17 sollten sich aber mit ihren Erziehungsberechtigten beraten, bevor sie es spielen.

Diese Erhöhung liegt aber nicht etwa an neuen Inhalten, die mit Patch 7.5 ins Spiel kommen, es liegt am Fotomodus.

Man will den Spielern die Freiheit beim Fotografieren lassen

Wie wird die Erhöhung der Altersfreigabe begründet? Im Blogpost gibt es nur eine kurze Begründung zur Erhöhung. Laut PCGamer steht im Blogpost übersetzt:

Derzeit erfordert die Einstufung „CERO C“ Einschränkungen bei der Funktion „Gruppenpose“. Um die Freiheit der Gruppenpose zu bewahren und diese Einschränkungen zu vermeiden, haben wir uns daher entschlossen, die Einstufung in „CERO D“ zu ändern.

Gruppenpose ist der Fotomodus im Spiel, mit dem ihr Screenshots machen könnt. Dort könnt ihr die Kamera bewegen und euren Charakter verschiedene Posen machen lassen, um ein Bild zu fotografieren. Warum dieser bei der Altersfreigabe Probleme machen würde, wird aus dem Blogpost aber nicht klar.

Haben sich die Entwickler mal zu den Screenshots im Spiel geäußert? Im Zuge der Schließung einer Mod äußerte sich der Director des MMORPGs, Naoki Yoshida, über mögliche Gründe.

Dabei nannte er als Beispiel auch, dass Mods genutzt werden könnten, um Spielercharaktere und NPCs nackt darzustellen. Das führe zum Problem, wenn Screenshots oder Videos davon gemacht werden. Es wird im Zuge dessen auch explizit von rechtlichen Konsequenzen gesprochen und dass Vorgaben für Spielinhalte stetig strenger werden würden, damit Minderjährige geschützt sind.

Damals ging es um die beliebte Mod Mare Synchronos , die es Spielern erlaubte, Mods mehrerer Spieler zu synchronisieren, um etwa ihre kosmetischen Modifikationen zu sehen. Ob die Änderung der Altersfreigabe auch mit solchen Mods zu tun hat, wird im dazugehörigen Blogpost aber nicht erwähnt.