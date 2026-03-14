Entwickler von Final Fantasy XIV machen es wie Pokémon, bringen neue Klasse zum Sammeln von Kreaturen ins MMORPG

Im Livestream haben die Entwickler von Final Fantasy XIV ihre neue Klasse angekündigt, und die bringt ausgerechnet Pokémon zum MMORPG.

Was ist das für eine Klasse? Die neue Klasse in Final Fantasy XIV ist der Beastmaster, zu Deutsch wohl: Tierbändiger oder Tiermeister, und kommt als limitierte Klasse ins MMORPG. Das bedeutet, dass sie für Solo-Inhalte oder spezielle Aktivitäten gedacht sind und nicht als Main-Charakter.

So kann der Beastmaster nicht am Standard-Teamplay über das Matchmaking teilnehmen, weil er zu speziell dafür ist.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Final Fantasy XIV sehen:

Pokémon lässt grüßen

Was kann die neue Klasse? Der Beastmaster macht genau das, was der Name schon vermuten lässt: Er zähmt Tiere und lässt sie für sich kämpfen. Ganz wie bei Pokémon dürfen die Spieler bis zu 50 verschiedene Kreaturen zähmen.

Er selbst kämpft im Nahkampf mit einer Axt, seine wahre Stärke liegt aber in den drei Kreaturen, die er zeitgleich in den Kampf rufen darf. Dabei haben die Kreaturen eigene Fähigkeiten, weshalb die Aufstellung des richtigen Teams sehr wichtig ist.

Damit das richtige Pokémon-Feeling aufkommt, habt ihr sogar einen eigenen Pokédex, der im Spiel „Beastmasters Bestiary“ genannt wird und euch hilft zu überblicken, welche Kreaturen ihr noch sammeln müsst.

Wie kann man den Beastmaster freischalten? Um die neue Klasse freizuschalten, müsst ihr bereits einen Charakter auf Level 50 gespielt haben. Damit stellen die Entwickler sicher, dass ihr den Beastmaster nicht als Main-Charakter aufzieht, denn dafür ist er nicht gedacht.

Außerdem braucht ihr die Dawntrail-Erweiterung für das MMORPG, um einen Beastmaster zu erstellen. Als letzte Voraussetzung müsst ihr auf eurem Level-50-Charakter auch die Hauptgeschichte von Final Fantasy XIV abgeschlossen haben.

Wann kann man den Beastmaster spielen? Der Beastmaster schafft es nicht mehr in die kommende Version 7.5 „Trail to the Heavens“, stattdessen haben die Entwickler die Klasse für das nächste Update angekündigt. Der Beastmaster soll demnach nicht vor Mai spielbar sein. Ein genaues Datum gibt es derzeit noch nicht.

Mit der neuen Klasse in Final Fantasy XIV haben die Entwickler ein Stück Pokémon in das MMORPG gebracht. Wie sich das Sammeln und Zusammenstellen des idealen Teams wirklich darstellt, wird die Zeit zeigen. Bis dahin lohnt sich aber auch der Blick in den Vorgänger: 23 Jahre altes MMORPG wird plötzlich von Spielern überflutet, muss sogar die Charakter-Erstellung schließen