23 Jahre altes MMORPG wird plötzlich von Spielern überflutet, muss sogar die Charakter-Erstellung schließen

Das fast 24 Jahre alte MMORPG Final Fantasy XI erlebt gerade einen so hohen Spieleransturm, dass die Server überlastet sind.

Was ist gerade bei Final Fantasy 11 los? Momentan erlebt das MMORPG Final Fantasy XI einen hohen Zuwachs an Spielern. So sehr, dass das Online-Spiel selbst überlastet ist und die Charaktererstellung auf einem Server eingestellt werden musste. Der Server Odin schaffte es schlichtweg nicht mehr, die vielen Spieler auf den Server zu transferieren.

Kein Wunder, schließlich ist Server Odin der meistbesuchte Server des MMORPGs. Schaut man sich die Website FFXI Auction House an, auf der Daten und Zahlen zu den Spielern getracked werden, lassen sich über 87.700 aktive Spieler verzeichnen.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Final Fantasy XI mit einem hohen Spieleransturm zu kämpfen hat. Bereits im Juli 2025 musste Final Fantasy XI deswegen seine größten Server schließen und im Oktober 2025 folgte dann der 2. Server.

MMORPG erlebt immer wieder zweiten Frühling

Was steckt dahinter? Einen richtigen Auslöser für die vielen Spieler gibt es nicht. Allerdings ist es erstaunlich, dass Final Fantasy XI nach fast 24 Jahren und einigen Nachfolgertiteln immer noch so viele Spieler anzieht.

Ein möglicher Grund ist vermutlich, dass die Entwickler sehr communitygebunden sind und ihre Spieler auch in Umfragen bereits nach deren Meinung gefragt haben. Die Meinungen aus der Community wurden von den Entwicklern bei den weiteren Updates berücksichtigt.

Außerdem könnte die Konkurrenz Final Fantasy XIV und deren wiederkehrende Unbeliebtheit ebenfalls ein Grund dafür sein, dass die Spielerschaft vermehrt zu einem der Vorgänger rüberläuft. Gründe für die negativen Meinungen über Final Fantasy XIV sind unter anderem die bemängelte Story oder auch, dass das Grinden für Waffen zu doll sei.

Zudem scheint eine Art Symbiose zwischen Community und Entwicklern entstanden zu sein. Es kommen immer wieder Spieler in das ältere Spiel zurück, sodass die Entwickler weiterhin Gründe haben, um das Spiel zu verbessern.

Final Fantasy XI bietet den Spielern eine riesige Spielwelt, die es zu erkunden gilt. Wenn ihr mehr solcher MMORPGs mit einer großen Karte sucht, können wir euch die Kandidaten dieser Liste empfehlen: Das sind die 13 MMORPGs mit der größten Spielwelt