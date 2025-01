Ein 22 Jahre altes MMORPG fragt, wie es seine Spieler zurückgewinnen kann – Die geben klare Antwort

Verwunderlich ist dieser Wunsch auf jeden Fall nicht. Obwohl FFXI keine großen Content-Updates erhält, gibt’s weiterhin die monatliche Gebühr von 11,95 US-Dollar pro Monat, plus 1 US-Dollar pro Monat pro Charakter und 2 US-Dollar pro Monat für die Mog-Wardrobe. Wenn dazu noch das FFXIV-Abo kommt, ist man schnell bei 30 US-Dollar, die alle 30 Tage nach Japan gehen. Falls ihr Final Fantasy als MMORPG mal anders erleben wollt, schaut hier vorbei: Ich spiele Final Fantasy XIV schon jetzt mobil und es hat mir den Spaß an Eorzea zurückgebracht

Was ist das für eine Umfrage? Final Fantasy XI gehört zwar zu den wichtigen MMORPGs, die World of Warcraft den Weg geebnet haben , doch passiert auf den Servern des Online-Rollenspiels nicht mehr viel. Bis Mai 2023 versorgte Square Enix den Genre-Oldie mit Content-Updates. Danach wurde der inhaltliche Support offiziell eingestellt.

