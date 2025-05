Spieler beschweren sich, dass sie für die neuen Waffen in Final Fantasy XIV zu viel grinden müssen – Teilen ihre Strategien

Am 27. Mai 2025 veröffentlichte Square Enix in Final Fantasy XIV Kreszentia, die neue Feldoperation. Seither sind auch die neuen Reliktwaffen live, doch die Spieler beschweren sich über den Grind und sammeln Tipps dazu, wie sich der beschleunigen lässt.

Um welche Waffen geht es? Am 27. Mai veröffentlichte Square Enix die Feldoperation Kreszentia und damit die Phantomwaffen, die Reliktwaffen der aktuellen Erweiterung Dawntrail. Reliktwaffen sind besondere Ausrüstungsgegenstände, für die gewöhnlich viel Spielzeit investiert werden muss. Das wird aber mit schicken und besonderen Designs mit Spezialanimationen belohnt.

Ein hoher Zeitaufwand für Reliktwaffen ist zwar normal, doch der aktuelle Grind in Kreszentia stößt einigen Spielern ziemlich sauer auf. Einer berichtet zum Beispiel davon, bereits 6 Spielstunden investiert zu haben und mit 96 weiteren rechne. Ein anderer Spieler hat nach vier Stunden nur 1 von 18 benötigten Teilen. MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein hat in seinem Artikel zur Thematik mehr Informationen dazu: Fans von Final Fantasy XIV lieben den neuen Inhalt Kreszentia, aber eine Sache treibt sie in den Wahnsinn

Neben dem Feedback zum Grind, teilen die Spieler im offiziellen Forum aktuell ihre Erfahrungswerte und Herangehensweisen.

Ungleichmäßige Dropraten, Frust und Strategien

Welche Erfahrungen haben die Spieler gemacht? In einem Thread im offiziellen Forum teilen die Spieler von Final Fantasy XIV ihre Erfahrungen. Der ursprünliche Poster, Nutzer Jeeqbit, eröffnet den Thread mit seiner ausgerechneten Droprate: In 29 kritischen Gefechten erhielt er 7 Atma. Er sieht die Droprate entsprechend bei ca. 25 % liegen.

Andere Spieler berichten wiederum davon, dass sie auch beim gemischten Abfarmen kritischer Gefechte und Oberwelt-FATEs sehr unterschiedliche Ergebnisse erhielten:

Nutzer corvus konnte zum Beispiel innerhalb des ersten Tages 9 von 18 Atmas in Kreszentia grinden, den Rest holte er sich in zwei weiteren Tagen via FATEs.

Ganz anders erging es Supersnow845: Er investierte insgesamt nur 8 Stunden, um sich alle benötigten Atmas zu holen.

KiraRavens hingegen berichtet, dass sie zu viert insgesamt fünf Stunden unterwegs waren. Ein Spieler erhielt in ganze 5 Atmas – der Rest keine. Nach neun Stunden besäße die eine Person mitterweile 9 Atma und immerhin KiraRavens und ein weiteres Teammitglied besäßen nun je eins.

Was für Farming-Tipps ergeben sich daraus? Alle Kommentatoren geben neben ihrem aktuellen Besitzstand an Atmas mit an, wie sie diese erhalten haben. Daraus ergeben sich folgende Tipps:

Kritische Gefechte scheinen insgesamt eine Droprate von ca. 23 % bis 25 % zu haben.

Wenn noch bestimmte Atma fehlen, lohnt es sich, diese via der FATEs in der Dawntrail-Oberwelt zu farmen. (Siehe Liste unten)

Mit dem höchsten Wissenslevel (20) farmen sich die Atmas in Kreszentia schneller und einfacher.

In welcher Dawntrail-Zone könnt ihr welche Atmas farmen? So sieht die Atma-Verteilung über FATEs in der Oberwelt von Dawntrail aus: Azurit: Urqopacha

Verdigris: Kozamauka

Malachit: Yak T’el

Realgar: Shaaloani

Caput Mortuum: Ewiges Erbe

Orpiment: Lebende Erinnerung

Nachdem das Team hinter Final Fantasy XIV immer ein Ohr an der Community zu haben scheint, kann es aber natürlich sein, dass der Grind nochmal angepasst wird. Die Atma-Drop-Rate könnte entsprechend erhöht werden oder die Spawn-Rate spezifischer kritischer Gefechte angepasst. Sobald es dazu Informationen gibt, lest ihr es auf MeinMMO. Übrigens gibt es jetzt auch News zu einem anderen, neuen MMORPG: Aion 2 gilt als große Hoffnung für Themepark-MMORPGs, erklärt jetzt, was alles drin steckt