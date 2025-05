Aion 2 gilt als große Hoffnung für Themepark-MMORPGs, erklärt jetzt, was alles drin steckt

Das neue Aion 2 wurde nun in einem Livestream von den Entwicklern vorgestellt. Neben einem neuen Trailer verraten die Entwickler bereits, wie das MMORPG werden soll.

Was haben die Entwickler verraten? Das Team von Aion 2 hat im Livestream (via YouTube) richtig viel über ihr neues MMORPG verraten. Sie selbst bezeichnen den Hoffnungsträger für Themepark-Fans als „die Vollversion von Aion“ weil sie etwa 10 Jahre nach dem ersten Teil endlich all das umsetzen konnten, was ihnen damals durch technische Limits nicht möglich war.

Aion 2 soll 200 Jahre nach dem Vorgänger spielen und eine viel größere Welt bieten. Die Entwickler sprechen von einer 36-mal größeren Spielwelt als noch in Teil 1. Damit man die große Welt auch erkunden kann, wird man wieder mit Flügeln ausgestattet und darf im MMORPG auch schwimmen. Beides kann man bereits im neuen Trailer sehen.

Ein alter Konflikt sorgt für Limits

Wie ist das MMORPG aufgebaut? Die Entwickler führen den alten Konflikt zwischen Elyos und Asmodians wieder ein. Für Aion 2 bedeutet das, dass ihr euch für eine der beiden Seiten entscheiden müsst und den Großteil des Spiels nur mit einer der beiden Fraktionen verbringt. Ihr solltet euch also mit euren Freunden absprechen, sonst könntet ihr viel Zeit getrennt voneinander verbringen.

Eure feindlich gesinnte Fraktion wird laut dem Team auf einem anderen Server untergebracht und nur in speziellen Events wie PvP-Kämpfen oder Überfälle auf das feindliche Territorium in Erscheinung treten. Das MMORPG setzt allerdings, wie vorher angekündigt, weniger auf PvP, sondern stark auf PvE-Elemente.

Welche PvE-Elemente soll es geben? Die Entwickler haben in ihrem Livestream Dungeons mit 4 und 8 Spielern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden angekündigt. Auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad sollen neue Spieler Dungeons erst einmal lernen können, bevor sie dann eine härtere Version bestreiten.

Auch dynamische Events in der offenen Welt soll es geben. Spieler des Vorgängers dürfen sich auf die Wiederkehr von beliebten Dungeons freuen, so soll der „Temple of Fire“ aus dem Original-Spiel zurückkehren.

Die Entwickler möchten außerdem serverübergreifendes Matchmaking für Dungeons bieten, um die Wartezeiten gering zu halten. Falls ein Teamkamerad inmitten eines Dungeons abhaut, soll so auch zeitig Ersatz gefunden werden.

Welche Klassen soll es geben? Das Team von Aion 2 hat bereits die 8 Klassen des MMORPGs kurz im Livestream und auf ihrer Website vorgestellt (via aion2.plaync.com):

Templar – Haupt-Tank mit einem dicken Schild und vielen defensiven Fähigkeiten

– Haupt-Tank mit einem dicken Schild und vielen defensiven Fähigkeiten Gladiator – Neben-Tank, der auf Life-Steal und AoE setzt

– Neben-Tank, der auf Life-Steal und AoE setzt Ranger – Bogenschützen-Klasse mit den typischen Fähigkeiten

– Bogenschützen-Klasse mit den typischen Fähigkeiten Assassin – Angriffe aus dem Hinterhalt mit Stealth-Angriffen mit hohem Burst und Schadensbonus für Angriffe aus dem Hinterhalt

– Angriffe aus dem Hinterhalt mit Stealth-Angriffen mit hohem Burst und Schadensbonus für Angriffe aus dem Hinterhalt Spiritmaster – Spezialisiert auf den Kampf mit beschworenen Geistern

– Spezialisiert auf den Kampf mit beschworenen Geistern Sorcerer – Verursacht explosiven Schaden

Verursacht explosiven Schaden Cleric – fungiert als Hauptheiler

fungiert als Hauptheiler Chanter – Eine hybride Rolle, die mit Heilung und Buffs unterstützt

Aion 2 soll ein System haben, bei dem das Spiel erkennt, wo ihr euren Feind mit dem Angriff trefft. Das wird zwar nicht so ausgereift wie bei modernen Shootern sein, soll aber Bonus-Schaden für Angriffe in den Rücken eurer Gegner versprechen.

Mobile-Variante und Autoplay

Wie sieht es mit der Handy-Version von Aion 2 aus? Das Team erklärt, dass Aion 2 als Erstes für den PC entwickelt und dann für Android und iOS abgewandelt wird. Es wird also eine Mobile-Variante geben, die Entwickler sehen aber den PC als Hauptplattform.

Entsprechend ist auch ihre Aussage zum Autoplay, das soll es in Aion 2 nämlich nicht geben. Dazu sagt der Lead Developer: „Unser Ziel war es, den Spielern den Nervenkitzel der manuellen Steuerung und das für PC-Spiele typische actionorientierte Gameplay zu vermitteln.“

Aion 2 soll noch dieses Jahr in Südkorea erscheinen und dann 2026 zu uns in den Westen kommen. Dabei orientieren sich die Entwickler wohl an Throne and Liberty und wollen das MMORPG zunächst in Asien verbessern, bevor sie es auch im Westen anbieten. Mehr zu den großen Erwartungen an Aion 2 erfahrt ihr hier: Ein neues MMORPG kommt 2026 zu uns, soll größer werden als Throne and Liberty, aber mit weniger Pay2Win