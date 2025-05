Ein neues MMORPG soll so größer werden als Throne and Liberty, aber mit weniger Pay2Win

Das kommende PvE-MMORPG Aion 2 will sich bald in einem Livestream präsentieren. Vorab haben der CFO und sein Co-CEO bereits einige Details verraten.

Was ist das für ein MMORPG? Aion 2 ist ein kommendes MMORPG von NCsoft, das der Nachfolger des beliebten Aion werden soll, das zuerst 2009 in Europa erschien. Im Gegensatz zum Vorgänger legt Teil 2 seinen Fokus auf PvE.

Für NCsoft ist Aion 2 ein Prestige-Projekt, an das viele Erwartungen geknüpft sind. Aktuell sollen 300 Mitarbeiter an dem MMORPG arbeiten. Als Engine dient die schöne Unreal Engine 5. Im Rahmen ihres neuen Finanzberichts haben die Chefs des MMORPGs mit ThisisGame.com gesprochen und dabei auch neue Details verraten.

Hier könnt ihr den ersten Teaser zu Aion 2 sehen:

Mehr Erfolg als Throne and Liberty

Wie groß soll Aion 2 werden? Für NCsoft ist Aion 2 das wohl wichtigste Projekt der nächsten Zeit. Das MMORPG soll größer werden als Throne and Liberty und einen Umsatz zwischen 192 Millionen Euro bis 224 Millionen Euro erwirtschaften können. Dies sind die konservativsten Schätzungen von NCsoft für das MMORPG.

Der CFO Hong Won-jun gibt an, die Umsatzaussichten von Aion 2 seien „viel zuversichtlicher als bei Throne and Liberty“ und er geht davon aus, dass man mehr als die zurückhaltenden Prognosen erwirtschaften kann. NCsoft würde von den Einnahmen von Amazon außerdem nur Lizenzgebühren verdienen, das eigens vermarktete Aion 2 könnte deshalb auch mehr Gewinn bei gleichem Umsatz einbringen.

Geld soll das MMORPG jedoch ähnlich wie Throne and Liberty verdienen. Es wird also wohl wieder einen Shop für Mikrotransaktionen bieten. Die Entwickler geben allerdings bereits jetzt bekannt, dass es auch Pay2Win-Elemente geben wird. Diese sollen jedoch geringer als bei T&L oder anderen Lineage-Spielen ausfallen.

Co-CEO Park Byung-moo sagt: „Natürlich ist es nicht so, dass es überhaupt keine P2W-Elemente gibt, aber da es auf den globalen Markt abzielt, ist es kein Spiel wie das Lineage-ähnliche Spiel, an das man normalerweise denkt.“ Aion 2 ist genau wie Throne and Liberty ein verwandter der Lineage-Spiele, auch wenn das MMORPG auf einer eigenen Marke aufbaut.

Neue Features für Aion 2

Welche Features soll das MMORPG haben? CFO Hong Won-jun und der Co-CEO Park Byung-moo haben nochmal den Fokus auf PvE bestätigt. Dabei sollen Raids eine wichtige Rolle spielen. Aion 2 soll „reichlich viele“ Raids bieten, aber auch Minispiele und andere PvE-Spielmodi soll es geben. Das klingt bereits sehr nach einem Themepark-MMORPG.

Während das MMORPG am 29. Mai in einem Livestream enthüllt werden soll, soll bereits im Juni der erste Spieltest starten. Ob auch Spieler aus dem Westen daran teilnehmen können, ist jedoch noch unklar.

Aion 2 soll die wichtigsten Elemente des Vorgängers beibehalten. So sollen die Kämpfe zwischen den Völkern wieder eine Rolle spielen, die es bereits in Aion gab, auch, wenn der Fokus nicht auf PvP liegt.

Wann wird Aion 2 erscheinen? Die Chefs haben im Interview verraten, dass der Release für Korea und Taiwan dieses Jahr im November erfolgen soll. Mitte nächsten Jahres sei dann der Release bei uns im Westen geplant. Dabei orientieren sich die Entwickler wohl an Throne and Liberty und wollen das MMORPG zunächst in Asien verbessern, bevor sie es auch im Westen anbieten.

Bislang gibt es nur wenige Informationen zum Gameplay von Aion 2. Der kurze Teaser gewährt noch keinen wirklichen Einblick in das MMORPG. Man jedoch davon ausgehen, dass Aion 2 ein PvE-MMORPG mit Themepark-Elementen wird, das sich nicht stark an Throne and Liberty orientieren will und auf seine Vorlage achtet. Wie groß die Erwartungen an das Prestige-Projekt sind, erfahrt ihr hier: Das nächste große MMORPG für PvE-Fans versetzt Spieler zurück in die gute alte Zeit, die flehen: „Bitte zerstört meine Erinnerungen nicht“