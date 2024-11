Aion 2 setzt auf PvE und ein Geschäftsmodell wie Throne and Liberty

Wem in Throne and Liberty zu viel PvP herrscht, für den könnte der Nachfolger von Aion etwas sein. Aion 2 soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 weltweit an den Start gehen. MeinMMO verrät euch, was bisher bekannt ist.

Inwiefern soll Aion 2 Throne and Liberty ähneln? Schon lange gab es keine neuen Informationen mehr zu Aion 2. In einer Telefonkonferenz anlässlich des Finanzberichts zum dritten Quartal gab das Unternehmen NCSoft jetzt bekannt, dass das MMORPG voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erscheinen wird. Es soll derweil einem ähnlichen Geschäftsmodell, wie Throne and Liberty folgen, der Fokus soll aber beim PvE liegen, wie mmorpg.org.pl berichtet.

Throne and Liberty ist ein neues MMORPG, das viele PvP-Elemente besitzt. Zudem verfügt es über eine Echtgeldwährung namens Luzent, mit der man im Auktionshaus Handel betreiben kann. Spieler farmen Gegenstände, extrahieren deren starke Eigenschaften und können sie dann für Luzent im Auktionshaus verkaufen. Wir haben hierzu einige Tipps für euch.

Aion 2 will sich dieses Modell wohl als Vorbild nehmen. MeinMMO verrät euch, was sonst noch bekannt ist.

Werft schon einmal einen Blick auf das neue MMORPG Aion 2:

NCSoft setzt bei Aion 2 besonders auf PvE

Anders als Throne and Liberty, wird der Fokus bei Aion 2 auf PvE gelegt, da das internationale Publikum „solche Inhalte bevorzugt“. Das MMORPG soll damit „einen neuen Standard setzen“. PvP wird zwar ebenfalls angeboten, spielt hier allerdings nur eine Nebenrolle.

Da Throne and Liberty einige PvP-Elemente hat und sich Spieler mit viel Echtgeldwährung das Auktionshaus leerkaufen können, um ihren Charakter zu verstärken, steht das Spiel bei der Spielerschaft derzeit in der Kritik. Der Pay2Win-Faktor ist dem Großteil der Spieler ein Dorn im Auge.

An diesem Punkt könnte Aion 2 Abhilfe schaffen, da NCSoft für das MMORPG zwar dasselbe Geschäftsmodell in Erwägung zieht, dieser Ansatz jedoch aufgrund der klaren Präferenz für PvE-basiertes Gameplay weniger Einfluss haben dürfte. Mit dieser Strategie möchte das Unternehmen gezielt auf die Wünsche der globalen Spielergemeinschaft eingehen, so mmorpg.org.pl.

Des Weiteren sind bislang folgende Informationen über Aion 2 bekannt:

Unreal Engine 5

300 Leute arbeiten an dem Spiel

Die Spielwelt soll größer sein als die von Aion 1

Aion 2 wird mehr als ein Dutzend Sprachversionen haben

Es wurde bestätigt, dass Aion 2 voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen wird, genauer gesagt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025

Aion 2 wird sofort weltweit erscheinen

Eine groß angelegte Marketingkampagne wird voraussichtlich Anfang des Jahres starten.

Das Spiel wird „mit Blick auf ein globales Publikum“ entwickelt.

Das Kampfsystem und die Marketingstrategie unterscheiden sich deutlich von dem, was das Unternehmen bisher gemacht hat

Das PvP-System wird zwar existieren, aber angeblich keine große Rolle spielen

Aion 2 soll „einen neuen Standard setzen“.

Das Unternehmen setzt große Hoffnungen in Aion 2, das Spiel soll riesige Gewinne einbringen (vor allem, da NCSoft derzeit in Schwierigkeiten steckt)

Auf neues Bildmaterial müssen die Fans jedoch noch warten. Es ist denkbar, dass NCSoft auf der G-Star 2024, wo das Unternehmen mehrere seiner Titel präsentieren wird, einige Eindrücke von Aion 2 zeigt. Ob Aion 2 das nötige Potenzial hat, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, ist noch ungewiss. Sucht ihr hingegen ein Spiel mit viel PvP, ist Throne and Liberty die richtige Anlaufstelle: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.