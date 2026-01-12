Eine beliebte Mod in Final Fantasy XIV wurde abgestellt – Jetzt sagt der Chef, dass eins der Features offiziell kommen könnte

MMORPGNews
2 Min. Sophia Weiss 0 Kommentare Lesezeichen
Eine beliebte Mod in Final Fantasy XIV wurde abgestellt – Jetzt sagt der Chef, dass eins der Features offiziell kommen könnte

Im September 2025 ging eine der beliebtesten Mods für Final Fantasy XIV offline. Anscheinend versucht das Entwicklerteam jetzt, die durch den Mod zuvor möglichen Features offiziell nachzureichen, wie ein Ask-Me-Anything mit Produzent Naoki Yoshida nun zeigt.

Was war das für eine Mod? Im September 2025 wurde die Mod Mare Synchronos. Sie erlaubte es Spielern, ihre eigentlich nur lokal auf ihrem eigenen Client sichtbaren Mods für andere Spieler sichtbar zu machen. Das ermöglichte unter anderem besseres Rollenspiel mit geteilten Emotes und Glamours.

Allerdings sind Mods in Final Fantasy XIV grundsätzlich verboten. Zudem wurden via Mare auch problematische und zu Teilen rechtswidrige Mods geteilt.

Welche Features sollen kommen? Zum Dezember-Release von Patch 7.4 implementierte das MMORPG bereits komplette Glamour-Freiheit. In einem Ask-Me-Anything auf einem japanischen Server des Games gab Naoki Yoshida, der Director und Producer, jetzt an, dass es noch weitere Änderungen geben soll: Aktuell plane das Team Anpassungsmöglichkeiten für Emotes. Das könnte externe Emote-Mods und die Funktion von Mare offiziell ersetzen.

Final Fantasy XIV: Rockiger Trailer zu „Into the Mist“ stimmt auf Patch 7.4 ein
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Nach der Abschaltung einer der beliebtesten Mods in Final Fantasy XIV spricht der Chef jetzt über offizielle Alternativen Chef von Final Fantasy XIV weiß, dass ihr immer weniger Zeit zum Spielen habt, möchte euch trotzdem ein Erfolgserlebnis geben Der Chefentwickler von Final Fantasy 14 verrät im Interview, wie es zur Kollaboration mit Monster Hunter Wilds kam Final Fantasy XIV zwingt mich aktuell zu etwas, das ich seit fast 10 Jahren nicht mehr musste: Ich muss mein Spielverhalten ändern Bei Final Fantasy XIV könnte es gerade besser laufen, doch der Chef spricht jetzt von einem zweiten A Realm Reborn Lange wollte ich Magic: The Gathering Arena nicht spielen, weil es Pay2Win sein soll – Jetzt steige ich ohne Geld die Rangliste hoch und kann nur sagen: Git gud! Final Fantasy XIV bietet euch jetzt eine gute Möglichkeit, bis zu 4 Tage kostenlos wieder ins MMORPG zu schauen Die begehrtesten Waffen in Final Fantasy XIV stecken hinter hartem Grind und die Community würde sie einfach direkt kaputt machen 99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben Events in Final Fantasy XIV machen eigentlich Spaß, aber die Fans sind unzufrieden – Ich weiß, warum Ich habe Final Fantasy XIV über 2.800 Stunden lang gezockt, doch seit 2022 werde ich regelmäßig enttäuscht Streamer zu Final Fantasy XIV ergibt sich Katzenmädchen, weil sie seinen neuen Rekord 3-mal bricht – Noch bevor er sein Video hochladen kann

Personalisierte Emotes als Alternative zum Modding?

Was genau soll mit den Emotes passieren? Insgesamt ist der Austausch zu den Anpassungsmöglichkeiten für Emotes sehr vage. Im originalen Chat-Ausschnitt wird Yoshi-P konkret gefragt, welche bewegungsbezogenen Systeme geplant sind. Die Antwort des Director und Producers ist: Im Bereich der Bewegungen planen wir derzeit, den Spielerinnen und Spielern in irgendeiner Form Anpassungsmöglichkeiten anzubieten.

Die Aussage kann sich eben auf die Emotes im Spiel beziehen, aber auch auf die je nach Volk und Klasse unterschiedlichen Idle-, Lauf- und Rennanimationen.

Mehr zum Thema
Final Fantasy XIV bietet euch jetzt eine gute Möglichkeit, bis zu 4 Tage kostenlos wieder ins MMORPG zu schauen
von Niko Hernes
Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback
von Karsten Scholz
Final Fantasy XIV wird fast stündlich attackiert, das macht neuen Inhalt für tausende Spieler unschaffbar: „Happy Savage Day!“
von Karsten Scholz

Gab es noch weitere Neuigkeiten im AMA? Neben der Frage zu den Bewegungsanpassungen ging es auch um eine Version des Games für Nintendo Switch. Diese bestätigte Naoki Yoshida. Weitere Themen waren:

  • Neue Informationen zur neuen Klasse Beastmaster sollen im nächsten Live-Letter kommen
  • Mehr Platz in der Glamour-Kommode
  • Mehr Platz für Housing-Dekorationen
  • Die nächste Ultimate wird Meta
  • Updates für die Hauttöne der Charaktere
  • Regionale FATEs und Events

Wann die angesprochenen Features kommen sollen, ist bislang nicht klar. Der Beastmaster soll immerhin mit Patch 7.5 livegehen. Dieses wird vermutlich im April 2026 aufgespielt. Dazu gab es zuletzt übrigens auch erste Theorien der Community. In einer Base-Game-Region ist ein unbenannter Level-1-Mob aufgetaucht, den viele als zur neuen Klasse gehörend ansehen: In nur zwei Tagen hat sich ein Kult um eine neue, geheimnisvolle Kreatur in Final Fantasy XIV gebildet

Quelle(n): Livedoor
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
3
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Final Fantasy xiv patch 7.2 trailer frau

Final Fantasy XIV bietet euch jetzt eine gute Möglichkeit, bis zu 4 Tage kostenlos wieder ins MMORPG zu schauen

WoW TBC Classic Anniversary Release

Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback

Final Fantasy 14 DDOS-Attacken

Final Fantasy XIV wird fast stündlich attackiert, das macht neuen Inhalt für tausende Spieler unschaffbar: „Happy Savage Day!“

Final Fantasy XIV Titel title

Chef von Final Fantasy XIV kündigt Version für Switch 2 an, aber die Spieler sind skeptisch

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx