Im September 2025 ging eine der beliebtesten Mods für Final Fantasy XIV offline. Anscheinend versucht das Entwicklerteam jetzt, die durch den Mod zuvor möglichen Features offiziell nachzureichen, wie ein Ask-Me-Anything mit Produzent Naoki Yoshida nun zeigt.

Was war das für eine Mod? Im September 2025 wurde die Mod Mare Synchronos. Sie erlaubte es Spielern, ihre eigentlich nur lokal auf ihrem eigenen Client sichtbaren Mods für andere Spieler sichtbar zu machen. Das ermöglichte unter anderem besseres Rollenspiel mit geteilten Emotes und Glamours.

Allerdings sind Mods in Final Fantasy XIV grundsätzlich verboten. Zudem wurden via Mare auch problematische und zu Teilen rechtswidrige Mods geteilt.

Welche Features sollen kommen? Zum Dezember-Release von Patch 7.4 implementierte das MMORPG bereits komplette Glamour-Freiheit. In einem Ask-Me-Anything auf einem japanischen Server des Games gab Naoki Yoshida, der Director und Producer, jetzt an, dass es noch weitere Änderungen geben soll: Aktuell plane das Team Anpassungsmöglichkeiten für Emotes. Das könnte externe Emote-Mods und die Funktion von Mare offiziell ersetzen.

Personalisierte Emotes als Alternative zum Modding?

Was genau soll mit den Emotes passieren? Insgesamt ist der Austausch zu den Anpassungsmöglichkeiten für Emotes sehr vage. Im originalen Chat-Ausschnitt wird Yoshi-P konkret gefragt, welche bewegungsbezogenen Systeme geplant sind. Die Antwort des Director und Producers ist: Im Bereich der Bewegungen planen wir derzeit, den Spielerinnen und Spielern in irgendeiner Form Anpassungsmöglichkeiten anzubieten.

Die Aussage kann sich eben auf die Emotes im Spiel beziehen, aber auch auf die je nach Volk und Klasse unterschiedlichen Idle-, Lauf- und Rennanimationen.

Gab es noch weitere Neuigkeiten im AMA? Neben der Frage zu den Bewegungsanpassungen ging es auch um eine Version des Games für Nintendo Switch. Diese bestätigte Naoki Yoshida. Weitere Themen waren:

Neue Informationen zur neuen Klasse Beastmaster sollen im nächsten Live-Letter kommen

Mehr Platz in der Glamour-Kommode

Mehr Platz für Housing-Dekorationen

Die nächste Ultimate wird Meta

Updates für die Hauttöne der Charaktere

Regionale FATEs und Events

Wann die angesprochenen Features kommen sollen, ist bislang nicht klar. Der Beastmaster soll immerhin mit Patch 7.5 livegehen. Dieses wird vermutlich im April 2026 aufgespielt. Dazu gab es zuletzt übrigens auch erste Theorien der Community. In einer Base-Game-Region ist ein unbenannter Level-1-Mob aufgetaucht, den viele als zur neuen Klasse gehörend ansehen: In nur zwei Tagen hat sich ein Kult um eine neue, geheimnisvolle Kreatur in Final Fantasy XIV gebildet