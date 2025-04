Final Fantasy XIV: Kosmo-Erkundungen in Patch 7.21 freischalten – Voraussetzungen, Stellarmissionen und Co.

Mit Patch 7.21 starten die Kosmo-Erkundungen in Final Fantasy XIV. So schaltet ihr sie frei, bereitet euch vor und startet in die neuen Stellarmissionen.

Was sind Kosmo-Erkundungen? Die Kosmo-Erkundungen sind das neue Endgame für Handwerker- und Sammler-Klassen. Dabei treffen sich die Spieler auf dem Mond der Welt und bauen gemeinsam ein Raumschiff. Mit diesem sollen dann Reisen in die Weiten des In-Game-Weltraums möglich werden.

Kosmo-Erkundungen freischalten: Um an den Kosmo-Erkundungen teilnehmen zu können, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Handwerker- oder Sammler-Klasse auf mdst. Level 10

Der Endwalker-Quest Endschreiter muss abgeschlossen sein

Die Startquest Ein Projekt bis in die Unendlichkeit findet ihr in Alt-Sharlayan bei X 12.6 und Y 13.6 – dort wartet der NPC Namingway.

Zum Areal der Kosmo-Erkundungen bringt NPC Drivingway in Mare Lamentorum (X: 21.9; Y: 13.2).

Da die Kosmo-Erkundungen jetzt erst starten, werden wir den Artikel im Laufe der kommenden Tage und Wochen mit Eigenerfahrungen erweitern.

Kosmo-Erkundungen: Exotablet, Stellarmissionen und Infrastruktur-Index

Mit den Kosmo-Erkundungen kommen eine Runde neuer Systeme ins Spiel. Das sind sie:

Exotablet: Das Exotablet zeigt die Menge an aktuell besessener In-Game-Währung an, die Kosmo-Kohle und die Mond-Moneten. Zudem bringt es sieben Funktionen mit sich. Das Tablet lässt die Spieler auch die sogenannten Stellarmissionen bestreiten.

Infrastruktur-Index: Dieser Index zeigt an, an welchem Teil des Aufbauprojektes aktuell gearbeitet wird und wie weit fortgeschritten der Server ist. An bestimmten Punkten im Fortschritt werden Gemeinschaftsprojekte ausgelöst, die das Projekt auf die nächste Stufe heben.

Je weiter fortgeschritten ein Server in den Kosmo-Erkundungen ist, desto mehr Strukturen stehen im Areal.

Stellarmissionen: Mit dem Erfüllen von Stellarmissionen werden Gegenstände und Material für die Kosmo-Erkundungen hergestellt und gesammelt. Die Aufgaben sind an das jeweilige Charakterlevel angepasst und geben Belohnungen.

Ist eine Aufgabe geschafft, können Temporärmissionen freigeschaltet werden, die für bis zu 5 Minuten aktiv sind. Zudem gibt es fortführende Missionen, die sich bei Erreichen der Höchstwertung immer weiter fortsetzen.

Für diese Missionen gibt es den Kosmobeutel, in dem dediziert die Materialien für diese Missionen aufbewahrt werden. Sie verstopfen entsprechend nicht das normale Inventar.

Notfallmissionen starten zufällig und müssen von bestimmten Klassen bewältigt werden. Wird der Progressbalken der Notfallmission innerhalb der Zeit gefüllt, gibt es einen großen Bonus. Wird dies nicht geschafft, wird die Belohnung verringert.

Mecha-Einsätze: Manche Aufgaben benötigen schweres Gerät – die Mecha-Einsätze. Ein Spieler steuert je einen Mecha, während weitere Spieler als Bodenpersonal unterstützen.

Kosmo-Glück: Im Tausch gegen Mond-Moneten kann man am Glücksrad drehen und Items erhalten. Darunter Outfits, Sonnenschirme und auch ein Mount.

MeinMMO wird die Kosmo-Erkundungen ebenfalls testen und diesen Artikel entsprechend erweitern. Fürs Erste wünschen wir viel Spaß mit dem neuen Endgame für Handwerker und Sammler.