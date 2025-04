Nach 8 Monaten erholt sich Final Fantasy XIV auf Steam endlich wieder, doch zum Feiern ist es noch zu früh

Wenn eines der beliebtesten MMORPGs aller Zeiten auf Steam plötzlich mit tiefroten Negativ-Wertungen abgestraft wird, muss die Enttäuschung der Fans tief sitzen. Genau das ist Final Fantasy XIV mit Dawntrail passiert. Doch es gibt nach 8 Monaten endlich ein Licht am Ende des Tunnels.

Wie ist der aktuelle Stand bei FFXIV? Am 25. März 2025 ist mit Patch 7.2 eines der größten Inhalts-Updates in der Geschichte von Final Fantasy XIV erschienen. Zu den Neuerungen gehörten unter anderem:

Neue Hauptstory-Quests

Neuer Dungeon Unterfried-Ruinen

Prüfung Zel Tajaal – Zelenia

Traumprüfung – Suzaku

Arkadion – Schwergewicht (episch), 8-Mann-Raid

Weitere Inhalte wie die Kosmo-Erkundungen, Aufträge der Freundesvölker Mamool Ja, Phantomwaffen, frische Hildibrand-Quests und Kreszentia, Feldexploration stehen bereits für die kommenden Wochen in den Startlöchern.

Hier seht ihr den Trailer zu Patch 7.2 von Final Fantasy XIV:

Ein Licht am Ende des Tunnels

Wie gut kommt Patch 7.2 an? Nachdem es gleich zum Start hitzige Diskussionen über die Anpassungen des Schwarzmagier-Jobs gegeben hatte, scheinen viele Spieler jetzt doch recht positiv auf die neuen Inhalte von Final Fantasy XIV zu blicken. Zumindest positiver, als es bislang in der Dawntrail-Ära der Fall war.

Auf Reddit weist der Spieler Spookhetti_Sauce darauf hin, dass die aktuelle Erweiterung Dawntrail auf Steam seit 8 Monaten erstmals wieder bei „Ausgeglichen“ statt „Größtenteils negativ“ steht. Er selbst gibt an, mit Patch 7.2 so zufrieden zu sein, dass er seine negative User-Wertung zu positiv angepasst hat. Sein Post bekam bislang mehr als 990 Upvotes und mehr als 670 Kommentare.

Dabei loben auch andere Spieler das neue Update:

bombershrimp schreibt auf Reddit: „7.2 ist in jeder Hinsicht eine massive Verbesserung.“

Graedyn lobt auf Reddit: „7.2 war sehr gut und zum ersten Mal bin ich wirklich daran interessiert, was in der Hauptgeschichte passiert.“

Kelras ist auf Reddit vorsichtig optimistisch: „Schön zu sehen, aber ich denke, die meisten Leute werden zu Recht abwarten, bis sie sehen, ob 7.2 ein Glücksfall war oder ob 7.3, 7.4 usw. das fortsetzt, was 7.2 begonnen hat.“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Steam-Rezensionen für Dawntrail auf Steam in den vergangenen 30 Tagen ebenfalls nur auf „Ausgeglichen“ stehen. Auf der allgemeinen Steam-Produktseite von FFXIV kommen die Rezensionen aus dem letzten Monat auf ein „Größtenteils positiv“, mit 78 Prozent positiven Reviews.

Sprich: Es sind lange nicht alle begeistert. Einige Spieler sehen zwar bei der Erzählung der Hauptgeschichte eine Verbesserung im Vergleich zu den vorherigen Updates, halten aber auch die Story aus 7.2 für bestenfalls durchschnittlich (via Reddit). Zudem fehle es derzeit an Inhalten abseits der starken Raids und Dungeons. Speziell Casuals haben wohl kaum Gründe, einzuloggen (via Reddit).

Mehrere Spieler aus der Reddit-Diskussion scheinen Dawntrail bereits als enttäuschende Füller-Erweiterung aufgegeben zu haben, sie setzen ihre Hoffnung nun auf die nächste Erweiterung, in welcher der neue Story-Arc des MMORPGs an Tempo, Dramatik und Dringlichkeit gewinnen dürfte. Geht es euch auch so oder seid ihr zufrieden mit Dawntrail? Verratet es in den Kommentaren!

Besonders bitter ist diese Entwicklung, weil Square Enix 14 Jahre lang extrem viel Energie, Zeit und Geld investiert hat, um aus der durchwachsenen Launch-Version von Final Fantasy XIV eines der besten MMORPGs auf dem Markt zu machen: Final Fantasy XIV kämpft jahrelang darum, zu den Besten zu gehören, steht jetzt bei „Größtenteils negativ“