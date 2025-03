Final Fantasy XIV wird endlich (wieder) ein MMORPG: Chef verspricht größtes Inhalts-Upate aller Zeiten

In einem Interview spricht Naoki Yoshida, der Director und Producer von Final Fantasy XIV, über die neue Patch-Reihe 7.x. Darin verspricht er unter anderem das größte Inhalts-Update aller Zeiten.

Was hat Yoshida gesagt? In einem Interview mit dem japanischen Gaming-Magazin Famitsu sprach Naoki Yoshida über die Entwicklung von Final Fantasy XIV. Darin betont er, dass der Fokus der Entwicklung des MMORPGs während der Endwalker-Patch-Reihe 6.x darauf lag, das Spiel auch für Single-Player aufzubereiten.

Jetzt aber sei es an der Zeit, sich auf die Ursprünge von MMORPGs zu besinnen: Zukünftig wollen wir uns auf MMORPGs konzentrieren, „die mehr Spaß machen, wenn man sie mit vielen Spielern spielt. […] Das Team hat sehr hart an den Inhalten der 7.2x-Patches gearbeitet und wir glauben, dass die Menge an Inhalten die größte jemals ist.

Mitunter soll in Patch 7.2 neben der neuen Hauptstory auch eine ganze Reihe lang erwarteten Contents kommen. Mit dem Trailer könnt ihr euch schon einmal einstimmen:

Bald kommt das neue Patch, doch der beste Inhalt lässt auf sich warten

Was wurde für Patch 7.2 angekündigt? Nachdem im letzten Stream mit Naoki Yoshida bereits die meisten Inhalte angekündigt wurden, gab es am 24. März 2025 konkretere Informationen dazu.

Mit Patch 7.21 wird es die Kosmo-Erkundungen geben. Hierbei bauen Spieler mit Handwerker- und Sammlerklassen eine Basis auf dem Mond. Von dieser aus sollen sie in späteren Patches das Weltall besuchen und andere Planeten besiedeln.

Der aber wohl wichtigste Inhalt ist Krezszentia, das mit Patch 7.25 implementiert wird. Hierbei handelt es sich um richtigen MMORPG-Content: Ca. 70 Spieler pro Instanz kämpfen sich über ein großes Areal mit dynamisch spawnenden Kämpfen und Herausforderungen. Haben die Spieler bestimmte Ziele erreicht, öffnet sich ein neuer 48-Mann-Dungeon.

Patch 7.2 soll am 25. März live gehen. Den neuen 8-Mann-Raid gibt es am 1. April, also eine Woche später. Die Kosmo-Erkundungen können ab dem 22. April besucht werden. Auf Kreszentia warten die Spieler aber leider noch bis zum 27. Mai (via X).

Mehr zum Thema Final Fantasy XIV bekommt nach langer Content-Flaute endlich wieder den beliebten MMO-Inhalt, auf den alle gewartet haben von Sophia Weiss

Wie ging es Final Fantasy XIV zuletzt? Wie Yoshida in dem Inteview bereits mitteilte, lag der Entwicklerfokus lange darauf, das Game Single-Player-freundlich zu machen. Das sorgte bei den eingefleischten MMORPG-Fans immer wieder für Unmut.

Zudem kam die Story der Erweiterung Dawntrail nicht besonders gut an. Dafür erhielt das Entwicklerteam zuletzt viel Lob für die neuen Endgame-Aktivitäten: Besonders der 8-Mann-Raid hat es den Spielern angetan. Deren zweiter Roster an Kämpfen erwartet die Spieler ebenfalls in Patch 7.2.

Nachdem das MMORPG den Spielern aber zuletzt von sich aus eher weniger Herausforderungen bot, schaffen sich die Spieler diese nun selbst. Nachdem die letzte Ultimate bereits ohne eigentlich als essenziell angesehene Heiler geschafft wurde, hat ein anderes Team jetzt noch eine Rolle gestrichen: Spieler bewältigen schwierigsten Inhalt im MMORPG Final Fantasy XIV erst ohne Heiler, jetzt ohne Tanks