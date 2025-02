Final Fantasy XIV bekommt nach langer Content-Flaute endlich wieder den beliebten MMO-Inhalt, auf den alle gewartet haben

Neben den Feldexkursionen und den Kosmo-Erkundungen gibt es noch weitere Inhalte. Hier lest ihr sie in der Übersicht:

Die Belohnung für den Wiederaufbau Ishgards war damals die Freischaltung des neuen Housing-Districts Himmelsstadt. Was die Spieler am Ende der Kosmo-Erkundungen erwarten wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Ähnlich wie in Ishgard geht es hier darum, Aufträge zu erfüllen und Events abzuschließen. Nach jedem erfolgreichen Event spawnen neue Gebäude. So füllt sich langsam, aber stetig die Umgebung.

Dabei handelt es sich um aktuell so nicht im Spiel verfügbare Klassen, die neue Aktionen freischalten und so die eigene Spielweise verändern. Im Stream gezeigt wurden die folgenden:

Was sind die Features von Kreszentia (engl. Occult Crescent)? Die neue Feldexploration spielt in der Final-Fantasy-XIV-Version des Bermuda-Dreiecks, im Dreieck des Todes. Dort liegt eine noch unerforschte Insel, die es zu erkunden gilt.

Mit Patch 7.2 soll nun Ende März die neue Feldexkursion in Final Fantasy XIV live gehen. Was wir bisher dazu wissen und welche weiteren Inhalte für das Update angekündigt wurden, lest ihr in dieser News.

Was sind Feldexkursionen? Bei Feldexkursionen handelt es sich um große, eigenständige Zonen, in denen die Spieler gemeinsam erkunden und auf Ziele hinarbeiten. Der Spaß darin liegt dabei, dass man mit über 70 Mitspielern eine neue, sehr aktive Zone erkundet.

Im 85. Brief des Produzenten kündigte Naoki Yoshida die neuen Inhalte für Patch 7.2 von Final Fantasy XIV an. Mit dabei ist die neue Feldexkursion, der MMO-Inhalt, auf den die Spieler schon seit der letzten Erweiterung warten.

