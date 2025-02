Der nächste Patch zu Final Fantasy XIV wird so gut, dass es einen der beliebtesten YouTuber aus der Pause lockt

Final Fantasy XIV befindet sich aktuell in der Update-Phase der Erweiterung Dawntrail. Voraussichtlich im März 2025 steht Patch 7.2 an und das könnte so gut werden, dass es sogar einen der beliebtesten YouTuber zum Game aus der Pause lockt.

Welcher YouTuber ist so begeistert? Final Fantasy XIVs demnächst anstehendes Patch begeistert den Youtuber Larryzaur. Dieser startete vor ca. acht Jahren seinen Kanal und wurde mit Comedy und Satire groß.

Sein erstes Video drehte sich um Job-Stereotypen in Final Fantasy XIV, später folgte die erfolgreiche Basically -Serie, in der er die Klassen des MMORPGs stark vereinfacht, aber verständlich erklärt. Aktuell hat sein Kanal 217.000 Abonnenten.

Vor zwei Jahren verkündete er jedoch seinen Rückzug von YouTube, um stattdessen an seinem eigenen Videospiel arbeiten zu können. Seither veröffentlicht er nur sporadisch neue Videos. Die Aussichten auf den nächsten Patch 7.2 sind aber so gut, dass er in seinem neusten Video (via YouTube) über seine neu entflammte Begeisterung für Final Fantasy XIV spricht, weil endlich die Inhalte kommen, die es laut ihm unbedingt braucht.

Weil er seit etwa zwei Jahren in der YouTube-Pause ist, gibt es zu den beiden neuen Jobs aus Dawntrail leider noch keine Basically-Guide-Videos:

Nach fast drei Jahren kommt endlich der neue MMO-Inhalt

Welche Inhalte kommen in Patch 7.2? Aktuell befindet sich Final Fantasy XIV in Patch 7.1, das im November 2024 veröffentlicht wurde. Bleibt das Game seinem viermonatigen Update-Rhythmus treu, erwartet die Spielerschaft das neue Update im März 2025.

Erste Inhalte werden dafür erst am 7. Februar im nächsten Brief des Produzenten bekannt gegeben, dem Entwickler-Update-Stream des MMORPGs. Es werden aber aktuell folgende Inhalte erwartet:

Feldexkursion Occult Cresent

Crafter- und Sammler-Endgame Kosmo-Erkundung

Teil zwei der 8-Mann-Raid Das Arkadion normal und episch

normal und episch Ein neuer schwerer Bosskampf

Ein neuer Dungeon

Neue Hauptstory-Quests

Es fühlt sich an, als ob die ganze Community zusammen kommt

Warum freut der Patch Larryzaur so sehr? Larryzaur beginnt sein Video eher ernst: Er habe sich schon länger nicht mehr in Final Fantasy XIV eingeloggt, weil es einfach nichts zu tun gäbe. Patch 7.2 sei genau das, was das Game jetzt brauche – vor allem wegen der erwarteten neuen Feldexkursion.

Was sind Feldexkursionen in Final Fantasy XIV? Feldexkursionen sind klassische MMO-Inhalte. Dabei handelt es sich um große, eigenständige Zonen, in denen die Spieler gemeinsam erkunden und auf Ziele hinarbeiten. Während der Erweiterung Stormblood wurde Eureka veröffentlicht, während es während Shadowbringers die Bozja-Südfront gab. Beide Zonen dienten dazu, die jeweils aktuellen Reliktwaffen zu leveln. Der Spaß darin liegt dabei, dass man mit über 70 Mitspielern eine neue, sehr aktive Zone erkundet. Regelmäßig spawnen neue Bossgegner und ergeben sich Kämpfe, die in großen Gruppen erledigt werden müssen. Durch das erfolgreiche Beenden bestimmter Ereignisse werden weitere freigeschaltet bis hin zu nur dort spielbaren 48-Personen-Raids.

In seinem Video prophezeit Larry zum Release der Exkursion einen Spielerboom: Eureka und Bozja waren Inhalte, die alle Spieler in Final Fantasy XIV machen können. Man müsse nicht besonders gut sein und man müsse nicht viel vorab freischalten (Anmerkung der Redaktion: Vor dem Betreten der Bozja-Südfront musste die Stormblood-Allianz-Raid-Questreihe abgeschlossen werden).

Vor allem, wenn die neue Zone gerade ganz frisch ist, sei sie besonders spaßig:

[…] und weil [Feldexkursionen etwas sind], was die ganze Spielerschaft macht, fühlt es sich an, als ob die gesamte Community dieses Spiels zusammenkommt und herausfindet, wie man am besten vorankommt und Geheimnisse darüber teilt, wie man seine Reliktwaffe am besten fertig bekommt. Das sind immer ganz besondere und lustige Momente.

Außerdem freue sich Larry besonders auf die neue Hauptstory-Quest. Diese stand zuletzt stark in der Kritik, nicht mehr an die von Final Fantasy XIV gewohnten Höhen heranzureichen. Selbst die große Final-Fantasy-XIV-Streamerin Zepla übte schwere Kritik:

Mehr zum Thema Große Streamerin zu Final Fantasy XIV auf Twitch erklärt, was in dem MMORPG schiefgelaufen ist von Sophia Weiss

Larry geht konkret darauf ein, dass ihm das Ende der Story von Patch 7.1 richtig Lust auf mehr gemacht habe. Er hofft daher stark, dass die Geschichte jetzt Fahrt aufnimmt und zu alten Stärken zurückfindet: Nennt mich verrückt, aber ich glaube, der 7.2 MSQ wird ein Knaller!

Tatsächlich kommen aktuell vor allem die Endgame-Kampfinhalte gut bei den Spielern an: Der 8-Mann-Raid von Dawntrail sei einer der besten, die Square Enix bisher veröffentlichte. Positives Feedback gab es zumindest von Larryzaur auch zum neuen Allianz-Raid. Beide Inhalte sind aber mittlerweile etwas älter. Eine neue Feldexkursion könnte entsprechend genau das sein, was die Spieler in Final Fantasy XIV zurückholt – eben weil theoretisch alle Spieler daran teilnehmen können.

Bis wir genauer wissen, was uns in Patch 7.2 erwartet, müssen wir uns noch bis zum 7. Februar gedulden. Zuletzt gab es im MMORPG allerdings ein paar Aufregerthemen. Zum einen veränderte die Anpassung eines kleinen Details den neuen chaotischen Allianz-Raid. Zum anderen wurde ein Tool gebannt, dass Stalking im Game ermöglichte: Mods für Final Fantasy XIV erlauben es Spielern, ihre Opfer besser zu stalken – Jetzt äußert sich der Chef