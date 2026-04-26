Ein Einzelspieler-Modus für „Final Fantasy XIV“ wäre möglich, doch Yoshida erklärt, wo das große Problem liegt

Eine Einzelspieler-Version für Final Fantasy XIV? Laut Chef Yoshida durchaus denkbar, aber derzeit scheitert es an einem Problem: Das beste Team für diese Aufgabe habe bereits genug zu tun.

Final Fantasy XIV stellt im Universum der Reihe eine besondere Ausnahme dar: Denn während alle anderen Spiele der Reihe mit einem Fokus auf eine Einzelspieler-Erfahrung entwickelt worden sind, ist Nummer XIV der Serie zu einem MMORPG mit tausenden Spielern geworden.

Auf die Frage, ob er jemals darüber nachgedacht habe, ein Einzelspieler-„Final Fantasy XIV“ zu entwickeln, erklärte der Chef von Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, dass er bereits darüber nachgedacht habe.

Das Problem sei aber, dass die besten Leute für so ein Projekt bereits eingespannt seien und keine Zeit für eine Einzelspieler-Version hätten.

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Das aktuelle Team hat gerade keine Zeit für die Entwicklung eines Solo-Spiels

Das sagte Yoshida: In dem Gespräch, welches Gamespot zitiert, erklärte er, dass er durchaus darüber nachgedacht habe, ein eigenständiges Final Fantasy XIV für Einzelspieler zu entwickeln:

Ich würde zwar sehr gerne darüber nachdenken, ein eigenständiges Final Fantasy XIV zu entwickeln, doch leider ist das einzige Team, das ein eigenständiges Final Fantasy XIV – das beste eigenständige Final Fantasy XIV – entwickeln könnte, das aktuelle Final Fantasy XIV-Team. Wenn wir uns jemals aus Final Fantasy XIV Online zurückziehen, könnten wir das vielleicht als unser Projekt nach der Pensionierung angehen.

Immerhin hat Yoshida auch schon eine „Lösung“ für das Problem. Sollte jemand begeistert genug sein, ein Projekt wie die Entwicklung einer Einzelspieler-Version leiten zu wollen, so solle er sich gerne bei Yoshida melden, erklärte er mit einem Augenzwinkern:

Andererseits: Wenn es Leute gäbe, die daran interessiert sind, eine Art eigenständiges Final Fantasy zu entwickeln – wenn ihr Freunde habt oder Firmen kennt, die diese Herausforderung annehmen möchten –, würden wir uns sehr freuen, von ihnen zu hören. Das meine ich halb im Scherz, aber eigentlich auch halb ernst. Ich meine, wenn jemand leidenschaftlich genug ist, um ein solches Projekt leiten zu wollen, würden wir uns sehr freuen, von euch zu hören.

Yoshida macht damit ziemlich deutlich, dass eine Einzelspieler-Version von Teil XIV derzeit ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber dafür hat man jetzt mit Evercold die 6. Erweiterung für das MMORPG vorgestellt, die 2027 offiziell erscheinen soll. Damit sollte es zumindest für die MMORPG-Fans bald wieder Nachschub geben.

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