Spieler bewältigen schwierigsten Inhalt im MMORPG Final Fantasy XIV erst ohne Heiler, jetzt ohne Tanks

Was schlagen sie als Nächstes vor? Auf Reddit schlagen einige User vor, dass die Gruppe als Nächstes den Raid ohne Schadensausteiler bewältigen soll. Dann müsste die Gruppe nur aus Heilern und Tanks bestehen. Hier käme es darauf an, Klassen auszusuchen, die möglichst viel Schaden austeilen – um den Damage-Check zu bestehen.

Auf diese Weise konnten sie den Raid innerhalb von 19 Minuten bewältigen. Und für die Community steht fest, was die nächste Herausforderung sein muss. Den kompletten Run könnt ihr euch in einem YouTube-Video ansehen.

Wie haben sie das gemacht? Als die Gruppe den Raid ohne Heiler absolvierte, konnten die Tanks sich selbst heilen , was die fehlenden Heiler ausglich. Bei den fehlenden Tanks war das jedoch schwieriger, da es keine Klasse gibt, die annähernd so viel Schaden aushält wie ein Tank.

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Spieler erreichen in Monster Hunter Wilds Jägerrang 999 in Rekordzeit – Wie ist das möglich?

Was ist das für ein Raid? Der Fatale Raid „Eine zweite Zukunft“ besteht aus 5 Phasen, die alle ihre eigenen Mechaniken haben. Der Raid basiert auf der normalen Raidserie „Eden“ aus Shadowbringers und erzählt quasi den Kampf nach. Um am Raid teilzunehmen, braucht es eine Gruppe aus 8 Spielern.

Eine Gruppe von Spielern hat bereits vor einigen Wochen für Aufsehen in Final Fantasy XIV gesorgt, weil sie den schwierigsten Inhalt ohne Heiler bewältigten. Nun ließen sie die nächste Klasse aus und für die Community steht fest, was als Nächstes kommt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to