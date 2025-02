Spieler schaffen den schwierigsten Raid in Final Fantasy XIV ohne die wichtigste Rolle im MMORPG

Weiterhin wurde die Strategie der vier Paladine kritisiert, da es im Endeffekt Heiler mit mehr Verteidigung seien. Das wird in der Community als „blauer Heiler“ bezeichnet, da das Tanksymbol blau ist und trotzdem so viel geheilt werden kann. Die starke Heilfähigkeit des Paladins wurde laut den FFlog-Einträgen von fast jedem der Spieler über 40 Mal eingesetzt.

Im Raid selbst gibt es zudem keine Mechanik, bei der ein Heiler nötig ist. Bei Raids wie Alexander Ultimate gibt es beispielsweise einen Cleanse, den die Heiler durchführen müssen, sonst stirbt die gesamte Gruppe. So eine Mechanik fehlt in Eine Zweite Zukunft . Deshalb war die Gruppe in der Lage, den Raid ohne Heiler zu schaffen.

Warum ist der Raid so schwer? Bei den fatalen Raids muss jeder Spieler seinen Job hervorragend beherrschen. Es gibt wenig Spielraum für Fehler und nur ein falscher Schritt könnte die Gruppe zum Scheitern verurteilen. Die DPS-Checks sind in den meisten Fällen recht schwer und erfordern eine dauerhafte Ausführung der richtigen Rotation des Jobs.

