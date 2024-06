Im MMORPG Final Fantasy XIV sind die Heiler über eine neue Entwicklung so sauer, dass sie mit Streik drohen

Im offiziellen Forum von Final Fantasy XIV rufen Heiler seit einigen Tagen zum Streik auf. Warum gehen die Anhänger der heilenden Jobs derzeit auf die Barrikaden? MeinMMO fasst euch die Situation zusammen.

Warum herrscht bei den Heilern aus Eorzea derzeit dicke Luft? Wenn für Final Fantasy XIV eine neue Erweiterung ansteht, stehen die Chancen so hoch wie sonst nie, dass die Entwickler von Square Enix einige der größeren Baustellen bei den Jobs angehen könnten – normale Content-Updates bieten für umfassende Anpassungen an den Klassen des MMORPGs oftmals nicht das passende Umfeld.

Genau so eine Erweiterung erwartet uns mit Dawntrail am 2. Juli 2024. Speziell die Zunft der Heiler setzte auf den Trip zum Kontinent Tural große Hoffnungen, da die Community der Supporter in Final Fantasy XIV über die vergangenen Jahre hinweg eine lange Liste an Problemen, Wünschen und Verbesserungsvorschlägen zusammengetragen hatte (via forum.square-enix.com).

Der frisch veröffentlichte Launch-Trailer für Final Fantasy XIV – Dawntrail:

Kein Heiler, kein Problem?

Das stört die Heiler: Genau diese Hoffnungen trafen nach der Media Tour im Juni, von der auch MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß spannende Neuigkeiten mitgebracht hatte, auf ein Video vom Kanal Xenosys Vex, das einen Run durch den ersten Dungeon von Dawntrail zeigt (via Youtube).

In dem Video seht ihr eine Gruppe aus einem Tank sowie drei Schadensausteilern, die sich ohne einen Heiler problemlos durch den Dungeon spielen. Es dauerte keine 20 Minuten und der finale Boss war besiegt.

Die Forderungen der Streikenden

Dieser Dungeon-Run zeigt einen Trend auf, den viele Spielende aus der Heiler-Community schon lange bemängeln: Die Schadensquellen vieler Kämpfe sind zu vorhersehbar und alle Tanks sowie Schadensausteiler besitzen mittlerweile zu viele Möglichkeiten, um sich oder andere zu schützen beziehungsweise zu verarzten.

Dieser Umstand sorgte bereits in der Vergangenheit dafür, dass Heiler dazu ermuntert wurden, auch offensiv einen möglichst großen Beitrag zu leisten. Wenn man Supporter in Zukunft bei einigen Inhalten gezielt durch weitere Schadensausteiler ersetzen könnte, wäre das für viele Heiler der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen würde.

Wie reagiert die Community? Zuerst entstand im offiziellen Forum eine Diskussion zu dem, was in dem Video zu sehen ist (via forum.square-enix.com). Aus dem Meinungsaustausch entstand in einem zweiten Thread schließlich der Aufruf zum Streik (via forum.square-enix.com), gefolgt von mehr als 3.115 Kommentaren sowie einem eigenen Kanal auf Discord.

Die Community fordert, dass Heiler in allen Inhalten von Final Fantasy XIV ihren Platz haben und einen vergleichbaren Beitrag wie Tanks oder Schadensausteiler leisten können. Sie kritisiert die Gleichschaltung der Jobs, die stark vereinfachten DpS-Rotationen sowie die Selbstheilung- und Schutzfertigkeiten von Nicht-Heiler-Jobs.

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Situation? Die Gemeinschaften von MMORPGs neigen oftmals dazu, immer genau die Klassen und Jobs für die eigenen Gruppen einzupacken, die gerade die Meta dominieren. In so einem Umfeld gehört es leider dazu, dass einzelne Spielweisen und Klassen für eine gewisse Zeit auf der Strecke bleiben.

Weniger Heiler einpacken, um mit mehr Offensivkünstlern schneller durch die Instanz zu kommen, ist dabei gerade für ambitionierte Gilden eine beliebte Stellschraube. Schwierig wird es, wenn sich diese Meta flächendeckend beim Großteil der Community durchsetzt und es für Heiler kaum noch Gruppen gibt.

Mehr zum Thema Der Chef von Final Fantasy XIV will, dass ihr eure Freunde leiden sehen könnt – Lässt euch deshalb die Story nicht skippen von Sophia Weiss

Dass es dazu kommt, glaube ich nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Square Enix den Schwierigkeitsgrad von Dungeons bei Presse-Events gern etwas drosselt, damit auch die Gäste den finalen Boss meistern, die bisher nur wenig Final Fantasy XIV gespielt haben.

Die Level-Dungeons fallen zudem von Natur aus recht einfach aus, damit man diese auch mit den KI-Streitern meistern kann.

Dennoch hat die Heiler-Community im Laufe der Jahre viele valide Kritikpunkte zusammengetragen, die Square Enix nicht ignorieren sollte. Ich drücke die Daumen, dass Dawntrail einige der Baustellen bereits beheben kann. Einiges wird sich auf jeden Fall ändern: Nach vielen Nerfs für die Klassen sorgt sich die Community um den Schwierigkeitsgrad von Final Fantasy XIV – Der Chef beruhigt