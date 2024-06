Der Chef von Final Fantasy XIV will, dass ihr eure Freunde leiden sehen könnt – Lässt euch deshalb die Story nicht skippen

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hatte rund um das Interview übrigens auch Zeit, die beiden neuen Klassen von Dawntrail anzuzocken. In unserem Bericht stellen wir sie euch vor und für wen sie sind. Und, warum Sophia vielleicht nach acht Jahren ihren Main wechselt: Ich habe die neue Erweiterung für Final Fantasy XIV angespielt und mich in die neue Klasse wie aus Sword Art Online verliebt

Wer den langen Weg bis Dawntrail fürchtet, hat nun die offizielle Erlaubnis des Director und Producers, sich in Ruhe durch die vorherigen Inhalte zu arbeiten. Wenn das Entwicklerteam sich auch weiterhin treu bleibt, werden die neuen Inhalte auch noch in ein paar Jahren spielbar sein.

Für ihn sieht es so aus: Wiederkehrende Spieler sollen die regelmäßig wiederkehrenden Rückkehr-Events nutzen. Hier müssen sie nicht für ihr Abo zahlen und können eine bestimmte Anzahl an Tagen zocken. Dann könnten sie, nach Naoki Yoshidas Logik, für sich selbst entscheiden, ob sie zurückkommen wollen.

Schon früher hat Naoki Yoshida Spielern geraten, zum Beispiel nicht immer ein aktives Abo für Final Fantasy XIV zu haben. Man solle die Inhalte spielen, die man mag und wenn man fertig ist, deabonnieren und andere Games zocken. Dass er nicht so scharf auf besonders hohe Abo-Zahlen ist, hat er zuletzt auch in einem Interview mit Screenrant wiederholt.

Aber ja. Was ich neuen Spielern wirklich sagen würde, ist, dass sie es in ihrem eigenen Tempo genießen und sich auf das Abenteuer einlassen sollten.

Was ich einem neuen Spieler, der gerade erst anfängt, sagen würde, ist, sich Zeit zu nehmen. Genießt die Geschichte in eurem eigenen Tempo.

Wer mit Final Fantasy XIV neu oder wieder einsteigen möchte, steht vor dem oben beschriebenen Berg an Content. Es gibt vermutlich genug Spieler, die sich einfach darauf stürzten und jede Sekunde genießen. Wer wenig Interesse an der Story hat, skippt vermutlich aus Zeitgründen einfach alle Cutscenes.

Diese gemeinsamen Erfahrungen verbinden den Großteil Community miteinander. Das hat der Konsum von ein paar hundert Stunden der gleichen epischen Story so an sich. Naoki Yoshida weiß das und möchte auch, dass Neueinsteiger und Wiederkehrer die Geschichte spielen.

Naoki Yoshida spricht auch an, dass viele beliebte Streamer, wie Asmongold und Preach Gaming, in den vergangenen Jahren mit Final Fantasy XIV begonnen haben. Ihre Fans würden es nicht wollen, dass ihre Lieblings-Content-Creatoren die Story überspringen. Sie würden sehen wollen, wie die Streamer die eigene Reise als Krieger des Lichts erleben würden.

Wenn ich mir den aktuellen Stand der Community in den letzten zwei Jahren anschaue, in denen wir an der Erweiterung gearbeitet haben, stelle ich fest, dass viele Spieler genau diesen Prozess durchlaufen haben.

Vielmehr wollen die Spieler, die die Geschichte bereits erlebt haben, dass ihre Freunde die gleichen Erfahrungen machen. Also erzählen sie ihren Freunden davon, laden sie zum Spiel ein und sagen: Oh, wir können zusammen spielen. Ich verfolge deinen Fortschritt. Sag mir einfach Bescheid, wenn du Probleme hast. Wir können immer zusammen spielen, zusammen [durch die Welt] laufen und Kampfinhalte spielen. Und irgendwann können wir dann auch die neuesten Inhalte zusammen spielen.

Allerdings war Yoshida lange Zeit hin- und hergerissen. Schlussendlich entschied er sich, das neue System nicht live zu stellen. Ausschlaggebend war hier, was er in der Community beobachtete:

Wer also jetzt im Moment direkt in Endwalker starten möchte, muss die Abenteurergeschichte Shadowbringers sowie eine für eine Klasse der Wahl erwerben. Damit ist man aber noch nicht im Endgame angekommen: Vorab müssen alle Story- und Kampfinhalte von Endwalker gespielt werden.

Mit der kommenden Erweiterung Dawntrail startet Final Fantasy XIV erstmals seit 1.0 in einen komplett neuen Story-Arc. Allerdings soll es keinen Neueinstieg zum Add-on geben. Producer und Director Naoki Yoshida hat mit MeinMMO über ein Skip-System gesprochen und eine Botschaft an Neueinsteiger mitgebracht.

