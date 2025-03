Eine der ältesten Klassen in Final Fantasy XIV soll sich jetzt schneller spielen, besorgt Spieler: Wird die letzte schwere Klasse zu leicht?

Das Survival-Spiel zu Dune zeigt im neuen Gameplay endlich das, was es so besonders macht: fliegende Robo-Libellen

Creative Director Joel Bylos erklärt, was euch in Dune: Awakening nach Release alles erwartet

Was kann das bedeuten? Die Kampfinhalte von Final Fantasy XIV sollen vermutlich noch um einiges schneller und dynamischer werden. So schnell, dass vorausschauendes Positionieren und längere Cast-Zeiten nicht möglich sind .

Das lässt darauf schließen, dass neue Kämpfe, Raids und Co. in Final Fantasy XIV schneller werden sollen und entsprechend Reaktionen von den Spielern fordern. Ein drei Sekunden langer Cast-Timer würde dem entgegenstehen.

Warum wurde der Schwarzmagier so angepasst? In den Patch Notes selbst bleibt Square Enix recht vage. Konkretere Informationen zu den Gründen geben sie im Job-Führer von Final Fantasy XIV :

Der Schwarzmagier war bis Patch 7.2 der Job mit den längsten Cast-Zeiten, was Planung und vorausschauendes Handeln von Spielern verlangte, die optimalen Schaden verursachen wollten. Durch die gekürzten Cast-Zeiten und das Wegfallen der Countdowns für die Elementare Meisterschaft würde die Klasse viel leichter werden. Auch würden sich die Magier-Klassen langsam vom Gameplay her immer ähnlicher anfühlen.

Warum besorgt das Spieler? Die Veränderungen sind den Spielern bereits während des letzten Brief des Produzenten am 14. März 2025 aufgefallen. Im offiziellen Forum zu Final Fantasy XIV sowie auf Reddit diskutieren sie die Änderungen. Unter anderem wird den Entwicklern Homogenisierung ihrer Klassen vorgeworfen:

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Der Job ist damit dynamischer und spielt sich schneller, da man nicht mehr so lange an einer Stelle bleiben muss, um den Cast zu beenden. Das stößt einigen Spielern allerdings sauer auf.

