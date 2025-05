Die Mobile-Version von Final Fantasy XIV zeigt endlich, wie ihr auf dem Handy raiden sollt

Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

Sobald es neue Informationen zum Release außerhalb von China gibt, lest ihr es natürlich bei MeinMMO. Zum Beispiel ist aktuell noch offen, ob PC- und Konsolen-Accounts auch mit der Smartphone-Version gekoppelt werden können. Was ansonsten bereits bekannt ist, könnt ihr hier nachlesen: Die Spieler ahnten es schon, jetzt enthüllt Final Fantasy 14 endlich die Zukunft des MMORPGs

Was gab es noch zu sehen? Neben ersten Einblicken in die mobilen Raids gab es auch erste Informationen zu anderen Gameplay-Details. Ein Auto Pathing System soll zum Beispiel dabei helfen, Quests zu FATEs zu navigieren.

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Blumentöpfe in Final Fantasy XVI sahen damals so schick aus, dass sie beinahe das ganze Spiel zerstört hätten

Der gezeigte Raid ist Verschlungene Schatten (von Bahamut) 1. Allerdings scheint der Kampf vereinfacht worden zu sein: Laufwege fehlen und man startet direkt am ersten Boss in einer vereinfachten Arena. Neu mit dabei sind unter anderem unterbrechbare Mechaniken, neue Schleim-/Pfützen-Mechaniken, Tank-Swaps und eine zweigeteilte Boss-Phase. Die Entwickler haben den Kampf also nicht einfach übernommen, sondern mit frischen Mechaniken geupdatet.

