Die Spieler ahnten es schon, jetzt enthüllt Final Fantasy 14 endlich die Zukunft des MMORPGs

Veteranen sollen sich auf eine nostalgische Reise in einem neuen Format freuen. Allerdings gibt es bislang keine Information darüber, ob sich der Fortschritt der Mobile-Version in irgendeiner Weise auf die PC- und Konsolenversion auswirkt.

Für die Mobile-Version werden die Story und die Kampfmechaniken neu entwickelt, es soll also so etwas wie „eine Schwester“ von Final Fantasy 14 sein, aber nicht den vollen Umfang bieten. Die Steuerung soll extra für Smartphones angepasst sein.

Was wird das für eine Version? Final Fantasy 14 ist seit vielen Jahren eines der erfolgreichsten MMORPGs. Nun haben Square Enix in Zusammenarbeit mit Lightspeed Studios die Mobile-Version des Spiels angekündigt.

Square Enix lässt die Katze aus dem Sack und zeigt endlich, was hinter der lang spekulierten Mobile-Version von Final Fantasy 14 steckt. Das Team verrät außerdem, in welcher Region das Spiel zuerst startet.

