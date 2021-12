So verläuft der Early Access bis jetzt: Der frühe Zugriff auf den neuen Content startete am 3. Dezember um 10:00 Uhr. Es hatten sich sofort Warteschlangen von stellenweise bis zu 8.000 Spielern gebildet.

Dort werdet ihr nach einigen Story-Sequenzen die Freiheit über euren Charakter erhalten und könnt euch in der Stadt bewegen. Sobald ihr die Story-Quest “Lustwandeln in Alt-Sharlayan” abgeschlossen habt, bekommt ihr Zugriff auf eine Neben-Quest namens “Hohe Jagd der Klauber 1”.

So bekommt ihr die Flügel: Um an den Ort zu kommen, an dem ihr die Flügel erhaltet, müsst ihr zunächst durch das Intro von Endwalker spielen und in der neuen Stadt Sharlayan ankommen.

Insert

You are going to send email to