Alle Mode-Accessoires aus Final Fantasy XIV und wie ihr sie findet

Was haltet ihr so von den Accessoires in FFXIV? Versucht ihr möglichst alle zu sammeln oder sind sie euch egal? Welche Arten von Accessoires würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Aktuell besteht die Accessoire-Liste zum Großteil aus Sonnenschirmen. Lediglich ein paar Engelsflügel brechen das Muster. Laut den Entwicklern werden in Zukunft aber weitere Items hinzugefügt. So wurden während eines Produzenten-Streams Kuscheltiere wie Teddybären als Beispiel gebracht.

Das sind Mode-Accessoires: Im Addon Shadowbringers wurde in FFXIV eine neue Art von Items hinzugefügt. Die Mode-Accessoires können von eurem Charakter aktiviert werden und geben einen zusätzlichen Rollenspiel-Flair oder Look.

