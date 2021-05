Final Fantasy XIV: So bekommt ihr alle Frisuren für euren Charakter

Es gibt außerdem eine Reihe von Frisuren, die nur in dem Cash-Shop von FFXIV verfügbar sind. Sie alle kommen in einem Set mit Outfits und können nicht separat erworben werden. Wenn ihr also die jeweilige Frisur haben wollt, müsst ihr das komplette Set kaufen.

In FFXIV gibt es das Sprichwort, dass Glamour das wahre Endgame ist. Und natürlich gehören da nicht nur schicke Klamotten zu, sondern auch Frisuren. Es gibt mehrere unterschiedliche Methoden, wie ihr an neue Frisuren kommen könnt. Sobald eine Frisur freigeschaltet wurde, wird sie beim Kosmetiker verfügbar und kann direkt genutzt werden.

In Final Fantasy XIV gibt es Wege, an neue schicke Frisuren für eure Charaktere zu kommen. Wir von MeinMMO verraten euch hier, welche es sind und wie ihr sie bekommt.

