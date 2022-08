Final Fantasy XIV: So schaltet ihr das Inselparadies und andere Inhalte aus dem Patch 6.2 frei

Das Update 6.2 von Final Fantasy XIV geht am 23. August online und bringt jede Menge neuen Content mit sich. Darunter sind das heiß erwartete Inselparadies, Raids und andere Inhalte.

Mit dem Patch 6.2 kommen wie gewohnt eine Menge neuer Inhalte, die überall in der Weltgeschichte von FFXIV verstreut sind.

In diesem Artikel findet ihr eine praktische Übersicht aller neuer Inhalte, die vorher freigeschaltet werden müssen, ihre Fundorte und NPCs. Dabei sind:

Neue Hauptstoryquests

Zweiter Teil des Pandaemonium-Raids

Das Inselparadies

Fortsetzung der Tataru-Quests

Neue Traumprüfung

Das Inselparadies

Was erwartet mich hier? Die Insel ist einer der am meisten erwarteten Inhalte des Patches und kann von euch frei erkundet werden. Nach einer kurzen Einführungsquest könnt ihr auch Materialien sammeln, Gebäude platzieren, Gemüse anbauen und Tiere fangen und züchten. Es ist langsamer, entspannter Content, den jeder in seinem eigenen Tempo machen kann.

Name der Start-Quest: Sonne, Sand und Inselstrand

Sonne, Sand und Inselstrand Ort: Alt-Sharlayan (X:11.9 Y:11.0)

Alt-Sharlayan (X:11.9 Y:11.0) NPC: Marktschreier der Wohlstandsmanufaktur

Marktschreier der Wohlstandsmanufaktur Voraussetzung: Der Auftrag des Hauptszenarios „Endschreiter“ muss abgeschlossen sein.

Fortsetzung der Hauptstory

Was erwartet mich? Nachdem der große Handlungsbogen um Hydaelyn und Zodiark abgeschlossen wurde, suchen die Krieger des Lichts als normale Reisende nach neuen Abenteuern. Diese führen uns in die dreizehnte Splitterwelt, die von der Dunkelheit völlig verschlungen wurde, um die verlorene Schwester des Drachen Vrtra zu finden.

Name der Start-Quest: Auf den Spuren von Azdaja

Auf den Spuren von Azdaja Ort: Radz-at-Han (X:4.4 Y:9.8)

Radz-at-Han (X:4.4 Y:9.8) NPC: Varshahn

Varshahn Voraussetzung: Der Auftrag des Hauptszenarios „Des Herrschers Pflicht“ muss abgeschlossen sein.

Der neue Dungeon „Der Schwarze Hof von Troia“ und die neue geheime Prüfung werden im Verlauf der Story freigeschaltet. Folgt einfach den Quests und ihr werdet sie nicht verpassen.

Pandaemonium Abyssos

Was erwartet mich hier? Der Pandaemonium-Raid geht in die zweite Runde. Die Spieler werden zusammen mit Themis und Erichthonios tiefer in das Gefängnis vordringen, um herauszufinden, was dort die Mitarbeiter der Einrichtung in den Wahnsinn trieb. Euch erwarten 4 neue Kämpfe, bei denen ihr Tausch-Items für neue Rüstung bekommen könnt.

Name der Start-Quest: Keine besonderen Vorkommnisse

Keine besonderen Vorkommnisse Ort: Labyrinthos (X:8.6 Y:27.5)

Labyrinthos (X:8.6 Y:27.5) NPC: Claudien

Claudien Voraussetzung: Der Auftrag „Im Herzen des Hohen Wächters“ aus den Chroniken der neuen Ära muss abgeschlossen sein. Gegenstandsstufe von 585.

Die epische Version des Raids wird dieses Mal eine Woche später, am 30. August, online gehen. Um die freizuschalten, müsst ihr vorher den normalen Modus und seine Quests abgeschlossen haben. Dann findet ihr die Quest dafür im Labyrinthos (X:8.4 Y:27.4) vom NPC Nemjiji.

Die notwendigen Gegenstandsstufen für die Kämpfe sind folgende:

Abyssos – Fünfter Kreis: Gegenstandsstufe mind. 600

Abyssos – Sechster Kreis: Gegenstandsstufe mind. 605

Abyssos – Siebter Kreis: Gegenstandsstufe mind. 610

Abyssos – Achter Kreis: Gegenstandsstufe mind. 610

Tatarus Wohlstandsmanufaktur

Was erwartet mich hier? Die Quests von Tataru gehen weiter und sie sucht nach neuen Business-Partnern, um ihr Handelsimperium aufzubauen. In der kleinen Nebenstoryline besucht ihr alte Bekannte, die ihr aus früheren Addons kennt, wie die Luftpiraten, mit denen ihr die Nichts-Arche gestürmt habt.

Name der Start-Quest: Wohlstand über den Wolken

Wohlstand über den Wolken Ort: Alt-Sharlayan (X:11.8 Y:9.8)

Alt-Sharlayan (X:11.8 Y:9.8) NPC: Mehdjina

Mehdjina Voraussetzungen: Die Aufträge „Wohlstand, der die Welt verbindet!“ (Nebenauftrag) und „Abschied von den Rotschnäbeln“ (Chroniken der neuen Ära) müssen abgeschlossen sein.

Neue Traumprüfung

Was erwartet mich? Die alte Traumprüfung Ultima wird im Patch 6.2 durch den Kampf gegen Sephirot ersetzt. Ihr könnt dabei jede Woche besondere Scheine erhalten, die ihr gegen kosmetische Items eintauschen könnt.

Falls ihr die Traumprüfungen noch nicht freigeschaltet habt, findet ihr sie hier:

Name der Start-Quest: „Auf den Fuchs gekommen“

„Auf den Fuchs gekommen“ Auftrags-NPC: Reisender aus Ishgard

Reisender aus Ishgard Fundort: Frohenhalde (X: 7.0 / Y: 5.9)

Frohenhalde (X: 7.0 / Y: 5.9) Voraussetzungen: Ein Kampf- oder Magier-Job auf Level 80

Welche der Inhalte werdet ihr als Erstes angehen? Schreibt es uns in die Kommentare.

