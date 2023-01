Final Fantasy XIV: Alle Mounts, Begleiter und kosmetische Items aus dem Patch 6.3

Wir haben euch kürzlich gefragt, was eure liebsten Dungeons in der 1. Season sind. Die Auswertung zeigen wir euch im Video.

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

In Final Fantasy XIV ging am 10. Januar der neue Patch 6.3 online. Er brachte eine ganze Reihe neuer kosmetischer Items, wie Mounts, Begleiter, Outfits und mehr. Wo ihr sie findet, verraten wir euch in diesem Guide.

Insert

You are going to send email to