Final Fantasy XIV: So schaltet ihr den Raid Euphrosyne und anderen Content aus Patch 6.3 frei

In Final Fantasy XIV geht bald ein neuer Patch 6.3 online. Wir von MeinMMO haben für euch zusammengetragen, welche Inhalte ihr freischalten könnt und wie es geht.

Das ist 6.3: Das neue Update erscheint am 10. Januar und bringt wie gewohnt einen Batzen an Content mit. Die Fans können erst der Hauptstory folgen oder sich in dem neuen 24-Mann-Raid austoben.

Damit ihr direkt mit dem Content loslegen könnt, haben wir für euch eine Übersicht zusammengetragen. In diesem Artikel findet ihr die freischaltbaren Inhalte aus dem Patch 6.3, die es ab nächste Woche geben wird, und die Fundorte ihrer Starter-Quests.

Den Trailer zum Patch 6.3 könnt ihr euch hier anschauen, aber aufpassen: Es gibt dort dicke Spoiler.

24-Mann-Raid Euphrosyne

Neues Gear aus dem Euphrosyne-Raid

Was erwartet mich hier? Euphrosyne ist der zweite Teil der Quest-Reihe “Mythen Eorzeas”. Es setzt die Story der Quests fort und bringt einen neuen 24-Mann-Raid, in dem ihr gegen bekannte Götter kämpfen müsst. Dieses Mal erwarten euch Göttinen wie Halone oder auch Nophica, auf die die Fans besonders gespannt sind. Als Belohnung gibt es neue Ausrüstung, Spielkarten, Musikrollen sowie Upgrade-Materialien für die aktuelle “Steine-Rüstung”.

Name der Start-Quest: Rückkehr ins Schemenreich

Rückkehr ins Schemenreich Ort: Mor Dhona (X:23.9 Y:9.1)

Mor Dhona (X:23.9 Y:9.1) NPC: Deryk

Deryk Voraussetzung: Die Vor-Quest “Verstärkung für die Gelehrten” muss abgeschlossen sein.

Fortsetzung der Story

Im Update 6.3 geht’s zurück nach Garlemald.

Was erwartet mich hier? Wie immer wird auch die Hauptstory von FFXIV im neuen Update mit weiteren Quests fortgesetzt. Im Zentrum der Geschichte der Patches steht die geheimnisvolle Frau Zero. Den bisherigen Screenshots kann man entnehmen, dass der Weg die Fans dieses Mal nach Garlemald führt. Dort wird es zu einem Wiedersehen mit Jullus und den Zwillingen Alphinaud und Alisaie kommen.

Name der Start-Quest: Ruf aus dem Nichts

Ruf aus dem Nichts Ort: Radz-at-Han (X:4.4 Y:9.8)

Radz-at-Han (X:4.4 Y:9.8) NPC: Varshahn

Varshahn Voraussetzung: Die aktuell letzte Quest der Hauptstory “Begrabene Erinnerung” muss abgeschlossen sein.

Achtung: Patch 6.3 bringt wie gewohnt auch eine neue Prüfung mit sich. Sie ist allerdings noch geheim und wird automatisch im Verlauf der Hauptstory freigeschaltet. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ihr sie verpassen könntet.

Neuer Dungeon: Lapis Manalis

Einer der Bosse aus dem Dungeon Lapis Manalis

Was erwartet mich hier? Der neue Dungeon befindet sich in einem weit entfernten Winkel des kalten Gebirges von Garlemald. Dort habe es vor langer Zeit ein Dorf gegeben, in dem Menschen lebten, die mit den Nichtsgesandten paktiert hatten. Um der Geschichte auf den Grund zu gehen, müsst ihr euch durch verschneite Bergpässe und Höhlen kämpfen.

Name der Start-Quest: Noch unbekannt

Noch unbekannt Ort: Noch unbekannt

Noch unbekannt NPC: Noch unbekannt

Noch unbekannt Voraussetzung: Da der Dungeon zu der Hauptstory des Updates gehört, kann man davon ausgehen, dass er durch die entsprechenden Quests freigeschaltet wird.

Tatarus Wohlstandsmanufaktur

Was erwartet mich hier? Das Streben von Tataru nach der Weltherrsc… äh, ihrem Handelsimperium geht weiter. In den neusten Quests geht es in den Fernen Osten nach Kugane zu einem Treffen mit Hancock. Er will mit Tataru wohl ein Deal aushandeln, von dem beide Seiten profitieren sollen. Was der Spielercharakter mit dem Ganzen zu tun hat, ist allerdings schleierhaft.

Name der Start-Quest: Schwindel in der Rubinsee

Schwindel in der Rubinsee Ort: Alt-Sharlayan (X:11.8 Y:9.8)

Alt-Sharlayan (X:11.8 Y:9.8) NPC: Mehdjina

Mehdjina Voraussetzung: Die Vor-Quest “Wohlstand, der die Welt verbindet!” muss abgeschlossen sein. Außerdem muss auch die Quest “Ein tapferes Opfer” der 4 Tierheiligen abgeschlossen sein.

Wünschlieferungen: Anden

Was erwartet mich hier? Bei Wunschlieferungen müsst ihr bestimmte NPCs durch eure Fähigkeiten als Handwerker und Sammler tatkräftig unterstützen. Im Patch 6.15 war es eine “Mami”, im kommenden 6.3-Update wird es ein grüner Haufen Blätter namens Anden sein. Früher war er mal ein Hirte, der sich um seine Schäfchen gekümmert hat, wurde aber von den fiesen Pixies verwandelt.

Name der Start-Quest: Etwas grummelt im Gras

Etwas grummelt im Gras Ort: Crystarium (X:9.3 Y:11.3)

Crystarium (X:9.3 Y:11.3) NPC: Starrendes Schaf

Starrendes Schaf Voraussetzung: Die letzte Quest der Hauptstory von Endwalker muss abgeschlossen sein und die Nebenquest “Frohes Sammelstückesammeln”.

Wo ist der Rest?

Der Patch 6.3 wird noch weitere Inhalte bieten, doch ihr müsst bedenken, dass nicht alle davon nächste Woche online gehen werden. Ein Teil davon wird über die kommenden Wochen und Monate verteilt in Patches 6.31 und 6.35 kommen. Dazu gehören:

Omega (fatal) – Release mit Patch 6.31 am 24. Januar

Tiefes Gewölbe Eureka Orthos – Release mit Patch 6.35

Hildibrands Rückkehr – Release mit Patch 6.35

Waffenverbesserungen: Manderville-Waffen – Release mit Patch 6.35

Werkzeugverbesserung: Mowen-Werkzeuge – Release mit Patch 6.35

Aufträge der Loporrit – Release mit Patch 6.35

Alle Inhalte findet ihr in den vorläufigen Patch-Notes zu 6.3, sie sind allerdings noch unvollständig und werden voraussichtlich in den nächsten Tagen ergänzt. Dieser Artikel wird danach entsprechend mit neuen Infos geupdatet.

Wie findet ihr den Patch 6.3? Welchen Content werdet ihr als Erstes angehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr mit dem Update 6.2 noch nicht fertig seit, dann haben wir was für euch:

