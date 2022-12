Final Fantasy XIV läuft auf dem Steam Deck super, aber die Steuerung wurde zu meinem härtesten Gegner

Steam Deck ist nun seit einiger Zeit unbegrenzt verfügbar und die MeinMMO-Autorin Irina Moritz hat sich angeschaut, wie ihr Lieblings-MMORPG Final Fantasy XIV darauf läuft.

Seit meiner Schulzeit waren die Handhelds schon immer fester Bestandteil meines Tascheninhalts. Ich habe diese Gaming-Geräte für ihre Mobilität und Kompaktheit gemocht.

Einige meiner Lieblingsspiele gibt es nur für Nintendo (3)DS und die PlayStation Portable und es hat mich etwas traurig gemacht, dass die Handhelds mit der Zeit von den Smartphones vom Gaming-Markt verdrängt wurden.

Als die Nintendo Switch dann angekündigt wurde, habe ich sie mir auch ohne zu zögern geholt. Beim Steam Deck hatte ich allerdings lange mit mir gehadert. Der Hauptgrund dafür war, dass ich schon vor der Pandemie im Homeoffice gearbeitet habe und der “Portable”-Vorteil der Handhelds damit entfiel. Steam-Games kann ich ja genauso gut auf dem PC zocken.

Was habe ich die blöden Dinger geliebt.

AAA-MMORPG auf einem Handheld – Ein seltsames Gefühl

Ich habe die Entwicklung der Handhelds in den letzten 20 Jahren live mitverfolgt und habe einige von ihnen immer noch in der Schublade rumliegen. Man würde also meinen, dass mich die technischen Verbesserungen und Leistungsfähigkeit des Steam Decks eigentlich nicht überraschen sollten.

Dennoch war es ein seltsames Gefühl, ein so großes MMORPG wie FFXIV auf einem Handheld zu spielen. Schon fast, als ob es eigentlich nicht möglich sein sollte. Sobald ich mich an die Steuerung (halbwegs) gewöhnt hatte, gab es keine Probleme mehr. FFXIV läuft auf dem Steam Deck glatt und easy.

Beim Start wird man mit dem üblichen Login-Screen begrüßt. Keine großen Überraschungen hier. Oben links lässt das Steam Deck eine Systemanalyse laufen.

Die FPS schwanken laut interner Steam-Deck-Analyse zwischen 60 und 30, wobei sie in Zonen wie Limsa auch mal unter 30 fallen können. Die GPU-Auslastung liegt bei etwa 50 % – 70 %. In Dungeons und Raids gibt es keine spürbaren Performance-Einbrüche, die das Gameplay beeinflussen würden.

Beim Akku sieht es etwas düsterer aus. Nach langem Rumschrauben an den Grafik-Settings konnte ich bis zu 4 Stunden Lebenszeit aus dem Steam Deck rauskitzeln. Es hilft, wenn man den FPS-Cap auf 30 setzt und die Effekte runterschraubt, aber ob es sich lohnt, muss dann jeder für sich entscheiden.

Durch grafische Einstellungen wie Helligkeit und FPS kann man die Lebenszeit des Akkus verlängern, allerdings nicht um viel.

Da ich das Steam Deck bis jetzt ausschließlich Zuhause für kürzere Sessions genutzt habe, war mir die Lebenszeit des Akkus relativ egal. Eine Nutzung unterwegs ist im Fall von FFXIV eh sehr schwierig bis unmöglich, da man eine stabile Internetverbindung benötigt und das ist in Deutschland 2022 noch nicht so ganz möglich (außer ihr etabliert einen Hotspot über euer Smartphone o.ä.).

Eine “Unterwegsnutzung” sehe ich höchstens bei längeren Besuchen. Wenn ich zum Beispiel das nächste Mal meinen Urlaub bei der Familie verbringe, werde ich das Steam Deck definitiv einpacken. Die wöchentlichen Raid-Drops werde ich damit zwar nicht holen können, aber vorm Schlaf Dailys abklappern und Steine für die Woche farmen wird damit kein Problem sein.

Controller-Spieler werden sich heimisch fühlen, ich habe gelitten

Das Erste, was euch erwartet, wenn ihr FFXIV auf dem Steam-Deck spielen wollt, sind die Einstellungen. Noch vor dem Einloggen sollte man seine Charakter-Setups auf den Server von SE hochladen, damit man nicht noch mehr Zeit mit der Einrichtung seines User Interface beschäftigt ist als ohnehin schon.

Einstellungen wie UI, Macros, Gearsets etc. werden in FFXIV lokal auf euren PCs und Konsolen gespeichert. Es gibt aber eine Option, sie auf den Server von SE hochzuladen. Um mir selbst zusätzliche Arbeit zu ersparen, habe ich die Daten daher gesichert und sie auf dem Steam Deck runtergeladen.

Ihr könnt eure Charakter-Einstellungen ganz leicht per Rechtsklick in der Charakterauswahl hochladen und dann auf einem anderen Gerät runterladen und anpassen.

Das hieß aber nicht, dass ich sofort mit dem Zocken loslegen konnte. Dafür gab es 2 Gründe.

Einerseits musste die Auflösung und Position der einzelnen UI-Elemente angepasst werden. Der Bildschirm des Steam Decks hat eine etwas unübliche Auflösung von 1280×800 und ist somit um einiges kleiner als mein 2560×1440 PC-Bildschirm.

Ich musste daher erst diverse UI-Elemente verkleinern und verschieben, bevor ich überhaupt irgendwas richtig sehen konnte. Darauf können sich vor allem jene von euch einstellen, die etwa auf 4K-Fernsehern oder größeren Bildschirmen spielen.

Andererseits durfte ich erst sehr viel Zeit damit verbringen, die Controller-Steuerung anzupassen und das berühmte Kreuz-Kommandomenü von FFXIV einzustellen. Da ich das MMORPG bis jetzt ausschließlich mit Maus und Tastatur gespielt hatte, war der Controller für mich quasi Neuland.

Die automatische Tasten-Belegung des Controllers ist völlig Banane. Tastatur-Spieler können sich daher darauf einstellen, viel Zeit mit der Justierung und Skill-Verteilung zu verbringen.

Es hat auch ein gutes Weilchen gedauert, bis ich die Skills für alle meine Kampf-Jobs, Crafter und Sammler verteilt habe. Nur um sie dann erneut umzuverteilen, weil ich festgestellt habe, dass mein Layout absolut miserabel ist.

Eigentlich bin ich quasi mit einem Controller in der Hand geboren. Meine erste Konsole hatte ich mit 7 Jahren bekommen und seitdem fast nur auf Konsolen gespielt. Die Controller-Steuerung von FFXIV macht mir aber immer noch zu schaffen, nicht, weil sie etwa schlecht ist. Im Gegenteil, unter MMORPGs gilt sie als eine der besten. Sondern, weil sie sehr gewöhnungsbedürftig ist und viel Muskelgedächtnis braucht.

Wenn ihr also PC-Spieler seid, die bis jetzt nur mit Maus und Tastatur gespielt haben, sucht euch vorher am besten einen Controller-Guide aus. Es gibt viele sehr nützliche Tastenkombinationen und Abkürzungen, die vom Spiel nicht erklärt werden. Zudem könnt ihr nach Layout-Vorschlägen für die Fähigkeiten eurer Jobs suchen und sie dann nach Wunsch anpassen. Ich kann euch erfahrungsgemäß sagen, dass beim ersten Versuch totaler Fingersalat rauskommt.

Chatten ist auf dem Onscreen-Keyboard des Steam Decks übrigens auch nicht gerade ein 5-Sterne-Erlebnis.

Controller-Spieler sollten sich bei der Steam-Deck-Steuerung hingegen schnell wohlfühlen. Die einzige Umstellung wird beim Controller-Typ liegen. Steam Deck nutzt das Xbox-Layout, während viele FFXIV-Controller-Spieler wahrscheinlich auf Sony-Konsolen zocken werden und sich etwas umgewöhnen müssen.

Perfekt zum Entspannen auf der Couch

Während ich auf dem Steam Deck auch eine Menge andere Games zocke, war die Flexibilität der Hauptgrund, wieso ich FFXIV darauf spielen wollte. Der Vorteil von Handhelds ist, dass man sie quasi überall mitnehmen kann.

Während diese Flexibilität bei einem Always-Online-MMORPG eingeschränkt ist, hat sie dennoch Nutzen. Wenn ich also im Bett gammeln und dabei paar Dailys erledigen will, kann ich das jetzt. Steam Deck eignet sich perfekt entspannteren FFXIV-Content wie:

Leveln

Farming

Craften

Schatzkarten

Inselparadies etc.

Man kann damit auch problemlos Zufallsinhalte laufen und auch die 24-Mann-Raids, vorausgesetzt man ist die Controller-Steuerung gewohnt. Bei mir hat es ein Weilchen und einige Runden an der Trainingspuppe gedauert, bis ich mich in den Content gewagt hatte (und selbst danach habe ich immer wieder totalen Blödsinn zusammengespielt).

Die schwereren Inhalte wie Ex-Trials oder Savage werde ich aber erst mal meiden. Einerseits habe ich nicht notwendige Muskelgedächtnis bei der Controller-Steuerung, um dieselbe Leistung zu erbringen wie auf dem PC. Andererseits kann der kleinere Bildschirm des Steam Decks bei Kämpfen mit vielen Mechaniken durchaus ein Nachteil sein.

So gerne ich meinen PC auch habe, wenn man jeden Tag im Homeoffice am selben Platz arbeitet, an dem man auch abends zockt, dann wirds irgendwann auch einfach zu viel. Es ist auch nicht immer möglich, dann auf die Couch auszuweichen, da der Fernseher und die Konsolen etwa mit dem Partner (oder bei Familien mit den Kids) geteilt werden müssen.

Das Steam Deck ist für mich daher eine vielseitige Alternative, die mir neben anderen Optionen auch FFXIV bietet. Allein für das MMORPG würde ich das Gerät nicht kaufen, aber es ist ein großer Vorteil, dass ich mein Haupt-MMO darauf zocken kann.

PC-Spieler haben ein Problem

Bevor manche von euch jetzt direkt ihre Kreditkarte zücken, um sich ein Steam Deck zu bestellen und darauf FFXIV zu spielen, solltet ihr vorher dringend euren Account checken. Das Account-System des MMORPG kann nämlich zu einem Problem werden.

Die Sache ist: Die Accounts von FFXIV werden zentral über die Mogry-Station geregelt. Das sorgt unter anderem dafür, dass man einen Account für verschiedene Plattformen nutzen kann.

So kann man etwa seinen Square-Enix-Account mit dem PlayStation-Account verknüpfen. Wenn man jetzt FFXIV für PC und PS5 erwirbt, kann man auf beiden Geräten mit demselben Charakter spielen, da in dem MMORPG uneingeschränktes Crossplay herrscht. Es müssen in dem Fall auch keine zusätzlichen Monatsgebühren gezahlt werden.

Die Controller-Spieler sollten mit der Steuerung problemlos klarkommen.

Das Problem ist nun aber, dass das bei Steam und PC nicht möglich ist, so komisch es auch klingt. Das MMORPG hat separate Steam- und PC-Accounts, die miteinander nicht kompatibel sind. Wer FFXIV auf Steam hat, kann diesen Account nicht mit der hauseigenen PC-Version von FFXIV verbinden.

Das heißt im Klartext: Wenn ihr FFXIV nicht über Steam spielt, werdet ihr das MMORPG auf dem Steam Deck mit eurem bestehenden Account nicht nutzen können. Zumindest nicht auf direktem Weg.

Selbst, wenn ihr FFXIV auf Steam kauft, kann die Steam-Version nicht über Mogry-Station mit eurem Account verknüpft werden. Ihr habt dann zwei Möglichkeiten:

Ihr legt euch einen neuen Account an, der über Steam läuft. Das ist natürlich blöd, weil ihr euren jeglichen Fortschritt verliert und theoretisch auch zusätzlich monatlich zahlen müsst. Das empfehle ich keinem.

Zweite Option führt über Umwege. Es gibt zum Beispiel die Lösung, Windows auf dem Steam Deck zu installieren und darauf dann die PC-Version von FFXIV. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, aber sie drehen sich um die Nutzung von Third-Party-Tools, die offiziell verboten sind. Die Nutzung ist daher auf eigene Gefahr.

Ich kann euch nicht sagen, was der Grund für diese strikte Trennung ist, aber eine nutzerfreundliche Lösung seitens Square Enix gibt es dafür nicht, was für PC-Spieler sehr ärgerlich sein kann.

Passt also auf, wenn ihr euch darauf freut, FFXIV auf dem Steam Deck zocken zu können. In meinem Bekanntenkreis gibt es diverse Leute, die sich eine Notlösung dafür ergooglen mussten, weil sie einen PC-Account haben.

Habt ihr FFXIV selbst schon auf dem Steam Deck ausprobiert? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wer an anderen MMORPGs auf dem Handheld von Valve interessiert ist, kann sich den Artikel von uns ansehen:

