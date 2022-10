Final Fantasy XIV: Spieler haben einen Wunsch für ihre Animal-Crossing-Insel, Chef sagt: „Das wird schwierig“

Mit dem Patch 6.2 von Final Fantasy XIV erhielten die Spieler eine eigene Insel, die sie bewirtschaften können. Viele von ihnen wünschen sich aber mehr Anpassungsmöglichkeiten, um ihre Insel persönlicher zu gestalten.

Was ist das für eine Insel? Das Inselparadies ist ein neuer Inhalt, der mit dem neuesten Content-Update implementiert wurde. Dort können sie Tiere zähmen, Gebäude errichten, Pflanzen anbauen und generell einfach entspannt grinden.

Es sollte laut Direktor Naoki Yoshida lockerer und langsamer Content werden, den die Spieler in ihrem eigenen Tempo spielen können, ohne zu hetzen oder sich beeilen zu müssen. Es hielt einige Spieler zwar nicht davon ab, bei dem Inhalt völlig zu eskalieren, aber dennoch war die Resonanz wohl positiv.

Grundsätzlich ist es so, dass Spieler, die sich Zeit nehmen, auch Spaß daran haben. Andere aber, die versucht haben, den Content zu rushen, scheinen von dem wiederholten Grind frustriert zu sein. […] Für die Zukunft werden wir das Spieler-Feedback berücksichtigen, aber im Moment bin ich einfach nur erleichtert zu hören, dass der Content gut ankommt. Naoki Yoshida gegenüber MeinMMO

Diesen Spielerwunsch gibt es: Obwohl seit dem Release des Inselparadieses erst etwas mehr als ein Monat vergangen ist, gibt es bereits die ersten Wünsche der Spieler für die Zukunft des Contents. Einer der größten davon ist laut Yoshida die persönliche Anpassung der Insel.

Aktuell unterscheiden sich die einzelnen Inseln minimal voneinander, etwa durch die Anordnung und die Menge der verschiedenen Gebäude oder durch die Tiere, welche die Spieler auf ihrer Insel halten.

Hier besteht aber der Wunsch nach mehr Einzigartigkeit, etwa wie bei dem Housing, das von den Spielern völlig frei und kreativ gestaltet werden kann.

Es gibt das Feedback der Spieler, dass sie das Inselparadies freier gestalten möchten, sodass ihre individuelle Insel heraussticht. Wir haben geahnt, dass das passieren würde, aber es ist sehr schwer zu implementieren. Aktuell versuchen wir den Spielern zu erlauben, ihre Housing-Items für den Garten auch auf der Insel platzieren zu können. Wir haben für dieses Feature noch kein Release-Datum, aber wir geben uns Mühe. Naoki Yoshida im Entwickler-Stream

Yoshida betonte in der Vergangenheit, dass das Inselparadies nicht dasselbe ist wie das Housing, das in FFXIV heiß begehrt und ständig knapp ist. Deshalb sollten die Spieler nicht erwarten, dass auf der Insel dieselben Features verfügbar sind.

Der Insel-Content wird aber mit kommenden Patches weiter ausgebaut. So hat Yoshida bereits erzählt, dass das Team an neuen Gebieten arbeitet, um mehr Platz für Gebäude zu schaffen. Auch völlig neue Typen von Gebäuden befinden sich in Entwicklung (via Fanbyte).

Die Fans der Insel können sich also auf neuen Content freuen.

Patch 6.25 erscheint am 18. Oktober

Das steht in naher Zukunft an: Das nächste Update des MMORPGs steht schon vor der Tür, auch wenn er etwas kleiner ausfallen wird als die großen Haupt-Updates. Der Patch 6.25 wird bereits am 18. Oktober online gehen und bringt in erster Linie die mittlerweile traditionellen „Relikt“-Waffen.

Es handelt sich dabei um Waffen, die im Laufe des Addons stetig verbessert werden und am Ende kurzzeitig die stärksten Waffen im Spiel werden (zumindest bis zum Release des nächsten Addons).

Sie werden normalerweise von einer Quest-Reihe begleitet, die eine eigene Story erzählt und in Endwalker hängt sie mit dem beliebten Charakter Hildibrand Manderville zusammen. Doch obwohl er von großen Teilen der Community gefeiert wird, war ein Teil der Spieler nicht glücklich mit dieser Entscheidung.

Um die Quest für die neuen Waffen freizuschalten, muss man nämlich die gesamte Quest-Reihe von Hildibrand angefangen mit dem Basisspiel „A Realm Reborn“ durchspielen.

Wenn wir neuen Content für Waffenverbesserung erschaffen, legen wir im ersten Schritt die Regeln fest, wie die Verbesserung funktionieren wird. Nachdem wir in der Vergangenheit schon häufig an solchen Waffenverbesserungen gearbeitet haben, haben wir festgestellt, dass die Spieler ihre Waffen-Upgrades lieber story-basiert haben möchten und nicht stark an den Game-Content gebunden. Als Resultat davon wurde Hildibrand ausgewählt. Ich habe außerdem das Gefühl, dass eine witzige Upgrade-Quest eine völlig neue Erfahrung bieten wird (lacht). Naoki Yoshida gegenüber MeinMMO

Das steht in ferner Zukunft an: Nach 6.25 erwartet FFXIV-Spieler noch ein kleiner 6.28-Patch und danach geht’s auch schon weiter Richtung des nächsten großen Content-Updates mit der Nummer 6.3. Wenn das Entwicklerteam ihren Release-Zeitplan weiterhin hält, sollte er im Dezember erscheinen.

Während die genauen Inhalte davon noch unbekannt sind, können die Spieler mit der Fortsetzung der Hauptstory von FFXIV rechnen, die sich um den neuen Charakter Zero dreht.

Da Zero ein neuer Charakter ist, sind wir sehr erleichtert, zu sehen, dass sie bei der Community sehr beliebt ist. Ihre Geschichte hat gerade erst beginnen und ihre Entwicklung sowie ihre Vergangenheit werden in kommenden Patches erzählt. Naoki Yoshida gegenüber MeinMMO.

Abgesehen davon erwartet die Spieler der nächste Teil des 24-Mann-Raids, neue Dungeons, Prüfungen und weiterer Content.

Außerdem kündigte Yoshida an, dass 2023 und 2024 die Fan Festivals von FFXIV wieder physisch stattfinden werden. Dort wird das 10-jährige Jubiläum vom Reboot „A Realm Reborn“ gefeiert.

Wie findet ihr das Inselparadies bis jetzt so? Hättet ihr gerne mehr Freiheit bei der Gestaltung oder ist es gut so, wie es ist?

Final Fantasy XIV: Was kommt nach Endwalker?