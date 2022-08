Final Fantasy XIV: Ein belgischer Hahn ist gerade der Superstar der Community

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Ihren Höhepunkt erreichte die Verehrung vom Zenos-Hahn am 16. August, als die Farm auf Twitter verkündete, dass der Vogel umbenannt wurde und nun offiziell auch in echt Zenos heißt. Der Post erhielt auf Twitter über 8.000 und der dazugehörige reddit-Thread fast 4.000 Upvotes.

So reagiert die Community: Die Beliebtheit von Zenos schoss innerhalb weniger Tage in die Höhe und schon kurze Zeit nach dem ursprünglichen Start des Streams, erschienen auf Social Media und reddit die ersten Fanarts vom Zenos-Hahn.

Das ist Zenos: Für den Stream hat das Team von FFXIV auf der Farm verschiedene Dekorationen verteilt, sowie mehrere Kameras in die Gehege gestellt, zwischen denen abwechselnd geschaltet wird. Sie befinden sich zum Beispiel in den Unterkünften von Ziegen, Kaninchen, Eseln oder aber auch Hühnern.

Um die Community auf das Inselparadies zu hypen, startete der offizielle Twitch-Channel von FFXIV einen Stream direkt von der City Farm „Mudchute Park and Farm“, die sich in London befindet. Und die Fans haben unter den gezeigten Tieren schnell ihren Favoriten gefunden.

Die Spieler werden eine unbewohnte Insel erkunden, dort Gebäude bauen, Tiere fangen und Gemüse pflanzen können. Naoki Yoshida, der Chef von FFXIV, betonte in Interviews, dass es sich dabei um entspannten Content handelt, den jeder in eigener Geschwindigkeit machen kann.

Was ist das für ein Stream? Am 23. August geht in FFXIV das Update 6.2 online, das viele neue Inhalte mit sich bringt. Darunter befindet sich auch das Inselparadies, das eine Art „Animal Crossing“-Content ist, speziell zugeschnitten auf das MMORPG.

