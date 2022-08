Chef von Final Fantasy XIV sagt, dass Spieler den neuen Content langsam spielen sollen – Endet genau wie ihr denkt

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Was waren bis jetzt eure Erfahrungen mit dem Inselparadies? Habt ihr den Content entspannt erledigt und genauso durchgepowert wie einige andere Spieler? Welches Level hat eure Insel? Schreibt es uns in die Kommentare.

Der Content ist also relativ flexibel. Es kann einerseits so gespielt werden, wie Yoshida es in seinen Äußerungen zum Inselparadies erklärt hat, andererseits können aber auch effiziente Spieler, die Spaß an Planung und Excel-Tabellen haben, sich hier genauso austoben und ein Export-Imperium aufbauen.

Die Spieler erreichten Rang 10 also durch reines Grinding (via twitter.com) . Sie sind stundenlang von einem Sammelpunkt zum anderen gerannt und haben Materialien gesammelt, die ihnen lediglich 10 EXP pro Sammelpunkt gegeben haben.

Es gibt keinen Grund, sich zu beeilen und es gibt auch keine Elemente, die die Spieler unter Druck setzen würden. Unser Ziel hier ist es, dass die Spieler das langsame Leben genießen, indem sie sorglos mit ihren Begleitern spielen, Screenshots in ihren Lieblings-Locations machen und so weiter.

