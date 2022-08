Chef von Final Fantasy XIV sagt: „Das Konzept des Online-Gamings wird mit der Zeit verschwinden“

Ship of Fools ist ein Roguelite-Game mit umfangreichem Koop-Modus. Es erinnert an „Binding of Isaac“, aber mit Schiffen ... und Narren.

Was die Zukunft von FFXIV selbst angeht, so will Yoshida das MMORPG weiterhin leiten, die Fans brauchen sich also keine Sorgen zu machen, dass ihr „Yoshi-P“ plötzlich für andere Projekte abgezogen werden könnte. Auch die Laufzeit des Spiels soll laut Yoshida noch „hoffentlich Jahrzehnte“ dauern.

Die Zeitspanne, in der Yoshida diese Veränderungen erwartet, hat er auf die nächsten 10 Jahre gelegt. Wobei er selbst zugibt, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung sich verlangsamt haben könnte. Die Gründe dafür sieht er in der Covid-Pandemie und dem Mangel der Halbleiter , unter dem nicht nur die Gaming-Industrie litt, sondern zum Beispiel auch Autohersteller.

Das sagt Yoshida: Die Final-Fantasy-Reihe gehört zu den ältesten Franchises im Gaming und wird im Dezember 2022 satte 35 Jahre alt. Während der absolute Großteil dieser Spiele in der Vergangenheit reine Offline-Games waren, glaubt der Direktor Yoshida, dass sich das in Zukunft ändern wird, weil die Unterscheidung zwischen „traditionellen“ und „Online“-Spielen keine Rolle spielen wird.

